РФ постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей. Мы готовы применить силу, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Российская Федерация постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

"Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного и Азовского морей - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и других мероприятий. В Азовском море они вообще хотят показать, что это их внутреннее море и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать, хотя это не определено ни международным, ни другим законодательством", - заявил он.

Хомчак отметил, что украинские ВМС имеют право реагировать на провокации в полном объеме, в том числе с применением оружия.

"Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акваториях Черного и Азовского морей, к каким-то активным действиям, тем более к применению силы, но мы готовы применить силу. Мы должны откровенно понимать возможности наших ВМС и ВМС РФ, они несоразмерны", - отметил главнокомандующий.

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Хомчак отметил, что сейчас происходит активное развитие ВМС ВСУ: военно-морских баз и кораблей, судов, с которыми помогают нам партнеры Украины: "США, они предоставляют нам корабли, обучают наши экипажи, сейчас дают нам корабли с вооружением; Великобритания оказывает помощь".

"Те военные корабли (стран-партнеров. - Ред.), которые находятся почти постоянно в акватории Черного моря - сейчас один выходит, другой заходит корабль. Их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово", - подчеркнул он.

Напомним, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ к трем районам Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

10 мая флагман Морской охраны Украины "Григорій Куроп'ятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton в течение двух дней проводили совместные учения в Черном море.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ.

В ГПСУ подчеркнули, что пограничные корабли и корабли Черноморского флота РФ "не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров".