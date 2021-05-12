РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4917 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
3 806 17
Азовское море (1577) ВМС (1317) провокация (1443) Россия (91279) Черное море (1332) Хомчак (250)

РФ постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей. Мы готовы применить силу, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

РФ постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей. Мы готовы применить силу, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Российская Федерация постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

"Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного и Азовского морей - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и других мероприятий. В Азовском море они вообще хотят показать, что это их внутреннее море и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать, хотя это не определено ни международным, ни другим законодательством", - заявил он.

Хомчак отметил, что украинские ВМС имеют право реагировать на провокации в полном объеме, в том числе с применением оружия.

"Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акваториях Черного и Азовского морей, к каким-то активным действиям, тем более к применению силы, но мы готовы применить силу. Мы должны откровенно понимать возможности наших ВМС и ВМС РФ, они несоразмерны", - отметил главнокомандующий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС ВСУ совместно с Береговой охраной США провели тренировку типа "PASSEX" в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

Хомчак отметил, что сейчас происходит активное развитие ВМС ВСУ: военно-морских баз и кораблей, судов, с которыми помогают нам партнеры Украины: "США, они предоставляют нам корабли, обучают наши экипажи, сейчас дают нам корабли с вооружением; Великобритания оказывает помощь".

"Те военные корабли (стран-партнеров. - Ред.), которые находятся почти постоянно в акватории Черного моря - сейчас один выходит, другой заходит корабль. Их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово", - подчеркнул он.

Напомним, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ к трем районам Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

10 мая флагман Морской охраны Украины "Григорій Куроп'ятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton в течение двух дней проводили совместные учения в Черном море.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ.

В ГПСУ подчеркнули, что пограничные корабли и корабли Черноморского флота РФ "не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Примените уже . Орда иначе не понимает .
показать весь комментарий
12.05.2021 12:34
+4
Кацапня постійно наривається.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:34
+2
порошенко робив все для того щоб ВМСУ не мало чим атакувати ворога, замовляв безглузді катери без протиповітряних та протиракетних систем і тепер вони абсолютно беззахисні проти ворога. Нам просто немає чим атакувати! Шкода що Хомчак цього не розуміє. Хомачка потрібно знімати, він недостатньо професійний командувач.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим???
показать весь комментарий
12.05.2021 12:33 Ответить
Ага! Нептуны саботировали, слуги путлера. РФ постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей. Мы готовы применить силу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
12.05.2021 12:38 Ответить
порошенко робив все для того щоб ВМСУ не мало чим атакувати ворога, замовляв безглузді катери без протиповітряних та протиракетних систем і тепер вони абсолютно беззахисні проти ворога. Нам просто немає чим атакувати! Шкода що Хомчак цього не розуміє. Хомачка потрібно знімати, він недостатньо професійний командувач.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:52 Ответить
Я дам вам парабелум!
показать весь комментарий
12.05.2021 13:16 Ответить
а у тебе є протиракетні та протиповітряні системи??? 0_о
Ну то поділись з країною, не жлобись! РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6757
показать весь комментарий
12.05.2021 14:53 Ответить
Примените уже . Орда иначе не понимает .
показать весь комментарий
12.05.2021 12:34 Ответить
Орда прекрасно понимает что отвечать практически нечем, иначе бы не наглели. Нептуны и Вильха М существуют в единичном исполнении. За 2 года для ВСУ не сделано ничего.
показать весь комментарий
12.05.2021 13:47 Ответить
Кацапня постійно наривається.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:34 Ответить
Это что же выходит, подозрение в госизмене пороху и муженко за проход по своим территориальным водам в свои порты базирования украинских кораблей вмс оказалось липой???
Или хомчак тоже согласен пойти по статье за госизмену ?
показать весь комментарий
12.05.2021 12:53 Ответить
"РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак"- наберіть їкіпажі гумових надувних човників з кварталів "кріварожья" і вперед на абордаж!
А, гавнокамандующєво незабудьте і стрім,
показать весь комментарий
12.05.2021 12:58 Ответить
ну так применяйте. От таких заявлений кацапы ржут. Или уже молчали бы. РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7120
показать весь комментарий
12.05.2021 13:02 Ответить
Потрясающе!!!!

"Встречаются две женщины:- Как дела?
- Замечательно! Ты знаешь, любовник обещал купить мне
норковую шубу...
- Потрясающе!
- ...а еще он обещал мне купить "Ягуар"...
- Потрясающе!
- ...а еще мы с ним поедем отдыхать на Канарские острова!
- Потрясающе!
- А что у тебя нового?
- Я учусь в школе хороших манер.
- И чему же там учат?
- Ну вот, например, на последнем занятии нас учили вместо
"Не *****!" говорить "Потрясающе!"
показать весь комментарий
12.05.2021 13:08 Ответить
применить силу...А применялка уже выросла?
показать весь комментарий
12.05.2021 13:24 Ответить
Себе то хоть не ври. Как бы это ни было грустно, были бы готовы - уже бы применили и не раз. Все это знают, ********* знает тем более. Вот и борзеют.
показать весь комментарий
12.05.2021 13:46 Ответить
Хомчак готов снова навалить в штаны и позорно бежать?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:30 Ответить
рашизм=тероризм
показать весь комментарий
12.05.2021 14:32 Ответить
Закривайте також райони для цапського судоходства.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:17 Ответить
 
 