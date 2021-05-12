9 мая начаты 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики, - глава Нацполиции Клименко

Только за 9 мая правоохранители составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Хочу поблагодарить полицейских, в частности Одессы, Закарпатья, Львовской, Запорожской, Луганской областей, которые вовремя среагировали и прекрасно сработали. Не дали "разгуляться" нарушителям и возбудить ситуацию. Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, потушили. Всего только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов", - сказал глава Нацполиции.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что подразделения МВД справились с поставленными задачами.

"Что касается 7-й годовщины трагических событий в Одессе, то публичную безопасность обеспечивали 2,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, привлекались 600 полицейских и 500 гвардейцев из других регионов", - отметил он.

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