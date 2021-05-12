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"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Кирилловке Запорожской области на побережье нашли мертвого крокодила, зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.

Соответствующую информацию обнародовала на странице в Фейсбуке организация Всеукраинского гуманистического движения UAnimals, передает Цензор.НЕТ.

"Жертва фотоуслуг. Фотографы говорят о том, что любят животных, которых эксплуатируют? Рассказывают, что спасают их и заботятся о них? В очередной раз напоминаем, что это ложь! В курортном поселке Кирилловка на пляже нашли тело мертвого крокодила. Не похороненного, а просто выброшенного, как мусор", - говорится в посте.

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Зоозащитники рассказали, что летом именно на этом морском курорте отдыхающим предлагали сделать фото с экзотическим животным.

UAnimlas призывает Верховную Раду одобрить законопроект 2351 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира), а отдыхающих - отказаться от фотоуслуг с животными.

В областном управлении Нацполиции Укринформу прокомментировали, что никаких заявлений относительно гибели рептилии от зоозащитных организаций к ним не поступало.

Жертва фотоуслуг: в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила 01
Жертва фотоуслуг: в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила 02
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Топ комментарии
+20
"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9413
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12.05.2021 13:05
+16
Цирки, зоопарки, полювання, фотостудії і взагалі використання тварин в комерційних цілях ЗАБОРОНИТИ!!!! Глобально!!!
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12.05.2021 13:08
+15
Крокодили каймани живуть в дикий природі 60 років! Він помер від неправильного поводження з ним рабовласників. Потрібно заборонити використання тварин для фотографування.
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12.05.2021 13:05
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Может он убежал и сам умер от того что не чем питаться - возможна такая версия?
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12.05.2021 12:57 Ответить
Если бы убежал, то кого нибудь бы встретил...да и никто походу не искал
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12.05.2021 13:03 Ответить
думаю тот кого он встретил не стал бы близко подходить)
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12.05.2021 13:05 Ответить
Ага, и никто бы в жизни не позвонил хотя бы в полицию, что бегает крокодил - хватит выдумывать. Люди любят бабки - все остальное (для большинства) второстепенно...
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13.05.2021 08:47 Ответить
Крокодили каймани живуть в дикий природі 60 років! Він помер від неправильного поводження з ним рабовласників. Потрібно заборонити використання тварин для фотографування.
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12.05.2021 13:05 Ответить
Вы бы лучше о людях беспокоились. Сдох Гена и хрен с ним.
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12.05.2021 13:07 Ответить
если бы это была псина, то крику бы было...
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12.05.2021 13:31 Ответить
откуда в Кирилловке мог убежать крокодил, кроме как от живодера?) Вы так пишете, будто про всемирно известную крокодилью ферму.
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12.05.2021 13:35 Ответить
Кокой кошмар! Вирус лютует аж Гена здох!
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12.05.2021 12:57 Ответить
"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 858
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12.05.2021 13:08 Ответить
Вряд ли бы кто то взял и выбросил...кожа крокодила стоит дорого.....
Скорее всего сбежал... а не заявили потому что ответственности испугались...
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12.05.2021 13:05 Ответить
Чучело крокодила тоже стоит денег....
Так что выкидывать на мусорку даже сдохшего не имеет смысла..
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12.05.2021 13:08 Ответить
Та й м'ясо з хвоста їстівне "Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 950
Єщьо бил случай...
"В Мариуполе установили памятник крокодилу Годзилле. Именно в этом городе был найден нильский крокодил, сбежавший из цирка в мае 2007 года.

Напомним, нильский крокодил (Crocodylus niloticus) по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка. На поиск рептилии были брошены силы МЧС, однако найти Годзиллу не удалось.
28 ноября крокодил был пойман на территории ТЭЦ Мариупольского меткомбината «Азовсталь». Он не оказывал сопротивления, потому что, по-видимому, замерз и находился в спячке. 30 ноября крокодил умер. Его останки были кремированы....Так народный депутат Геннадий Москаль убежден, что смерть Годзиллы лежит на совести Нестора Шуфрича, занимавшего в то время пост Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций."

"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 8784
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12.05.2021 13:34 Ответить
Годзик, того крокодила все звали "Годзик"
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12.05.2021 15:52 Ответить
В Кирилловке кожа крокодила не стоит ничего, она там никому не впилась)) её снимать и готовить к отправке задолбешься, если вообще умеешь.
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12.05.2021 13:39 Ответить
"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9413
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12.05.2021 13:05 Ответить
Цирки, зоопарки, полювання, фотостудії і взагалі використання тварин в комерційних цілях ЗАБОРОНИТИ!!!! Глобально!!!
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12.05.2021 13:08 Ответить
На данный момент это неосуществимо. Эволюция идет очень медленно и большинству людей наплевать на то, что творит человек с окружающим миром, волнует лишь степень наполненности миски возле собственной будки.
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12.05.2021 13:32 Ответить
Перепрошую,а купувати для їжі тварин(продукти тваринного походження), це комерційні цілі чи ні?
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12.05.2021 14:03 Ответить
Ні, це задоволення первинних потреб
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12.05.2021 15:37 Ответить
Тю, та то пограничники, паразиты прозевали....
Он жеж во рву с подогревом плавал....ээээх!
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12.05.2021 13:23 Ответить
Думаєте, це перший випадок? Рік чи два тому, на березі р. Десна, на Чернігівщині (Козелецький район), теж був знайдений метровий крокодил... Навіть морду не звільнили від липкої стрічки... Наші "крутелики" купляють "екзотичні живі цяцьки", а коли ними "награються", вони їх викидають, не думаючи про наслідки... Добре, що хоч вони в нашому кліматі перезимувать не можуть, а то мали-б, піраній, кандіру чи отруйних земноводних чи плазунів з павуками, у своїй природі... Нам досить рослинних "заокеанських агресорів" - амброзії, циклахени чи галінзоги на своїх луках, пустищах чи присадибних ділянках...
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12.05.2021 13:24 Ответить
Випадок не перший дійсно, але у Кирилівці немає "крутеликів", це скоріш за все дійсно фотограф був.
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12.05.2021 13:41 Ответить
Ну а на Десні нема курортників, тому і фотографи не водяться...
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12.05.2021 13:46 Ответить
Зараз в Кирилівці пляжі ще пусті.
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12.05.2021 13:26 Ответить
Ну так є час "свіженького" завести як раз
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12.05.2021 13:42 Ответить
+1 жертва Ковіду.. "Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 4872
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12.05.2021 13:52 Ответить
Характерний приклад такого самого ідіотизму, однак з більш неприємним кінцем - випуск у Флоридських болотах (Еверглейд), азіатських сітчастих пітонів... Учені за голову хапаються, бо вони розплодилися і жеруть усе живе. Навіть молодих алігаторів... Деякі місцеві види тварин уже на межі зникнення...
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12.05.2021 15:15 Ответить
Найти прошлогодних владельцев кирилловского крокодила - дело одного рабочего дня. Но заяв же менты не получали. А по факту?
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12.05.2021 15:49 Ответить
От шуфрича сбежал
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12.05.2021 16:34 Ответить
А может...
"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9530
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12.05.2021 17:38 Ответить
 
 