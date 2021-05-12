"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Кирилловке Запорожской области на побережье нашли мертвого крокодила, зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.
Соответствующую информацию обнародовала на странице в Фейсбуке организация Всеукраинского гуманистического движения UAnimals, передает Цензор.НЕТ.
"Жертва фотоуслуг. Фотографы говорят о том, что любят животных, которых эксплуатируют? Рассказывают, что спасают их и заботятся о них? В очередной раз напоминаем, что это ложь! В курортном поселке Кирилловка на пляже нашли тело мертвого крокодила. Не похороненного, а просто выброшенного, как мусор", - говорится в посте.
Зоозащитники рассказали, что летом именно на этом морском курорте отдыхающим предлагали сделать фото с экзотическим животным.
UAnimlas призывает Верховную Раду одобрить законопроект 2351 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира), а отдыхающих - отказаться от фотоуслуг с животными.
В областном управлении Нацполиции Укринформу прокомментировали, что никаких заявлений относительно гибели рептилии от зоозащитных организаций к ним не поступало.
Пожалуйста, подождите...
Скорее всего сбежал... а не заявили потому что ответственности испугались...
Так что выкидывать на мусорку даже сдохшего не имеет смысла..
Єщьо бил случай...
"В Мариуполе установили памятник крокодилу Годзилле. Именно в этом городе был найден нильский крокодил, сбежавший из цирка в мае 2007 года.
Напомним, нильский крокодил (Crocodylus niloticus) по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка. На поиск рептилии были брошены силы МЧС, однако найти Годзиллу не удалось.
28 ноября крокодил был пойман на территории ТЭЦ Мариупольского меткомбината «Азовсталь». Он не оказывал сопротивления, потому что, по-видимому, замерз и находился в спячке. 30 ноября крокодил умер. Его останки были кремированы....Так народный депутат Геннадий Москаль убежден, что смерть Годзиллы лежит на совести Нестора Шуфрича, занимавшего в то время пост Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций."
Он жеж во рву с подогревом плавал....ээээх!