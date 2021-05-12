Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Украина будет членом НАТО, это уже подтверждено и генеральным секретарем, и в частности американскими, французскими и немецкими коллегами. Конечно, этот процесс достаточно длительный. Например, Северная Македония двигалась в направлении выполнения только ПДЧ фактически 20 лет. Только сегодня мы начинаем дискурс о получении ПДЧ - это работа, которая продлится несколько лет, но параллельно с этим мы делаем большой вклад в коллективную безопасность, участвуем практически во всех доступных учениях НАТО, повышаем совместимость наших военных подразделений с натовскими, приобщаемся к формированию стратегии НАТО по черноморской безопасности", - подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, сам процесс евроатлантической интеграции уже происходит, он необратимый.
"Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть. Поэтому важно, что мы сейчас начинаем эту работу, политические переговоры", - отметила Стефанишина.
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А может они пошутили, как говнокомандующий?
"НАТО це ти!"
"Кінець епохи безНАТОвськи!"
"Всім вчителям та лікарям зарплати на рівні НАТО!"
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нові пред-виборні гасла "Слуг Народу"?
Лохи в загоне,
Бандиты в законе.
Вообще Украине и без НАТО хорошо..
Тем, кто коментарии тут написал надо готовиться лекарства кушать, "иных уж нет, а те далече". через 20 лет будет всё по другому. Сейчас ни от разводилы Порошенко от которого тошнит уже, ни от Зеленского, который много лучше, чем наглец, опытный подлец и провокатор Порошенко. вступление Украины в НАТО никак не зависит. Просто кое-кто умеет лапшу народу вешать и вешает, а кое кто остается самим собой. Кстати Порошенко вообще со своим здоровьем не доживёт.
-Я ее мозг.