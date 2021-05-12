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Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Украина будет членом НАТО, это уже подтверждено и генеральным секретарем, и в частности американскими, французскими и немецкими коллегами. Конечно, этот процесс достаточно длительный. Например, Северная Македония двигалась в направлении выполнения только ПДЧ фактически 20 лет. Только сегодня мы начинаем дискурс о получении ПДЧ - это работа, которая продлится несколько лет, но параллельно с этим мы делаем большой вклад в коллективную безопасность, участвуем практически во всех доступных учениях НАТО, повышаем совместимость наших военных подразделений с натовскими, приобщаемся к формированию стратегии НАТО по черноморской безопасности", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, сам процесс евроатлантической интеграции уже происходит, он необратимый.

"Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть. Поэтому важно, что мы сейчас начинаем эту работу, политические переговоры", - отметила Стефанишина.

Читайте: Стартовала информационная кампания ко Дню Европы в Украине, - Кабмин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Процес почався ще при Ющенко і активно продовжений при Порошенко, а ось при Зеленському відбувається тотальний саботаж і відверта брехня.
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12.05.2021 13:05
+7
"это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами" (с)
А может они пошутили, как говнокомандующий?
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12.05.2021 13:01
+5
Сейчас ещё запустят "МинПравды"...Во тогда пропаганда Зелёных соплей развернется! и всё в Будущем времени...а вреале воровство и передел потоков.
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12.05.2021 13:12
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Т.е. через 20 лет ?
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12.05.2021 13:00 Ответить
Канєшна, блазень всьо порішає.
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12.05.2021 13:00 Ответить
"это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами" (с)
А может они пошутили, как говнокомандующий?
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12.05.2021 13:01 Ответить
_Пока тупорылые тормоза Запада расчехлятся путлер уже оккупирует страны Балтии и будет готовиться к вторжению в Польшу.
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12.05.2021 13:03 Ответить
"Весна прийде будем у НАТО"
"НАТО це ти!"
"Кінець епохи безНАТОвськи!"
"Всім вчителям та лікарям зарплати на рівні НАТО!"
....
нові пред-виборні гасла "Слуг Народу"?

Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 2608
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12.05.2021 13:03 Ответить
"Слуга народу НАТО"
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12.05.2021 13:13 Ответить
НАТО в смартфоне...
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12.05.2021 13:22 Ответить
Бабки на ладоне.
Лохи в загоне,
Бандиты в законе.
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12.05.2021 13:25 Ответить
Сначала НАТО!Безопасность! А потом зарплатЫ!!!
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12.05.2021 15:55 Ответить
Процес почався ще при Ющенко і активно продовжений при Порошенко, а ось при Зеленському відбувається тотальний саботаж і відверта брехня.
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12.05.2021 13:05 Ответить
Бред всё это.Польша в НАТО вступила за 9 лет. А Украина уже 15 не может определиться с кем она.
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12.05.2021 13:20 Ответить
"бред" - це у 73/43%зебілів. Саме через нього Україна страждає.
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12.05.2021 13:38 Ответить
Таки да. "Величайший" уже не может два года назначить законного представителя Украины при НАТО. Кандидатуры, видимо, все перебирает.
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12.05.2021 14:45 Ответить
І тепер доцільно "свіжий/переможний" зє-рейтинг запуліть...
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12.05.2021 13:10 Ответить
Сейчас ещё запустят "МинПравды"...Во тогда пропаганда Зелёных соплей развернется! и всё в Будущем времени...а вреале воровство и передел потоков.
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12.05.2021 13:12 Ответить
Слуги з майбутнього
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12.05.2021 13:35 Ответить
Будет. Только мозги надо переделать. А то "умники" из МОУ, документацию га оборудование принятое в НАТО и изготовленное согласно стандартов, заставляют переделывать под ГОСТы и ДУСТы, которые 80-х-90-х годов. СССРовские ещё. Говорят, что стандартов НАТО у них нет. Так что все эти заявления только на бумаге для лохората.
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12.05.2021 13:18 Ответить
Це все слова, А де конкретні дії з нашої сторони, крім вимоги до Байдена?
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12.05.2021 13:20 Ответить
Так это и есть конёк Украины. Всё только на словах. Сейчас наплодят всяких Меморандумов, Намерений, Круглых столов и пр. И ничего не будут делать реально. Это по-украински.
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12.05.2021 13:22 Ответить
Уже два года да же не назначен представитель Украины при НАТО! Про какой прогресс зедебилы пишут? Может это секрет от зенелоха с елдаком? Идет полная дез.информация и прямой саботаж ,все что касается НАТО ,зеленой плесенью.
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12.05.2021 13:24 Ответить
Это можно с уверенностью утверждать если при этом не называть сроков.
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12.05.2021 13:31 Ответить
Да! Через 20 лет и не раньше! Как раз Путину исполнится 90 лет.
Вообще Украине и без НАТО хорошо..
Тем, кто коментарии тут написал надо готовиться лекарства кушать, "иных уж нет, а те далече". через 20 лет будет всё по другому. Сейчас ни от разводилы Порошенко от которого тошнит уже, ни от Зеленского, который много лучше, чем наглец, опытный подлец и провокатор Порошенко. вступление Украины в НАТО никак не зависит. Просто кое-кто умеет лапшу народу вешать и вешает, а кое кто остается самим собой. Кстати Порошенко вообще со своим здоровьем не доживёт.
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12.05.2021 13:41 Ответить
Щоб тебе і тобі подібних не тошнило,........... йди далеко далеко!!!!!!!!
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12.05.2021 14:13 Ответить
- Рабинович, вы член партии ?
-Я ее мозг.
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12.05.2021 13:45 Ответить
Когда нечем похвастать, каждый день рассказывай про вступление в ЕС и НАТО.
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12.05.2021 13:51 Ответить
І знову БЛА, БЛА БЛА БЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коротко, не маєте ні чого нового ні дат ні що конкретно отримає Україна!!!!!!!!!!!!!Надія на США !!!
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12.05.2021 14:10 Ответить
Быстрее рак на горе свиснет, чем очередная непрофессиональная ложь от зэко-манды правдой станет
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12.05.2021 16:41 Ответить
 
 