Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук намерен сегодня явиться в Офис генпрокурора для дачи показаний следователям по делу о госизмене. Одиозный политик заявил о готовности доказывать свою невиновность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "112 канал", ссылаясь на адвокатов Медведчука – Камиля Кирпичева и Людмилу Чередниченко.

"Виктор Медведчук намерен сегодня появиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", – говорится в сообщении.

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

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