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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) государственная измена (949) Офис Генпрокурора (2044)

Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук намерен сегодня явиться в Офис генпрокурора для дачи показаний следователям по делу о госизмене. Одиозный политик заявил о готовности доказывать свою невиновность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "112 канал", ссылаясь на адвокатов Медведчука – Камиля Кирпичева и Людмилу Чередниченко.

"Виктор Медведчук намерен сегодня появиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", – говорится в сообщении.

Читайте также: Медведчук: Нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

Также смотрите: Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Самое лучшее место, куда он может вернутся - это морг.
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12.05.2021 13:22
+9
Контактами Мертветчука с Козаком в 2015-м зебилы отвлекают внимание лохов от контактов Дерьмака с Козаком в 2020-2021 (включая "Вагнергейт"). Поэтому обоих уродов никто не посадит, а отпустят и ещё наградят. Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2665
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12.05.2021 13:35
+7
Шоу для дебілів...
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12.05.2021 13:25
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Правила форума Совет форумчан
Самое лучшее место, куда он может вернутся - это морг.
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12.05.2021 13:22 Ответить
СБУ не змогло вручити підорзу, це повна дискваліфікація СБУ та Баканова! З таким слабким керівництвом СБУ і слабкою СБУ ми не зможемо ефективно протидіяти ворогу!
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12.05.2021 13:24 Ответить
як там твій Гриценко, воює?
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12.05.2021 13:29 Ответить
Нет уж.. лучше допросить с пристрастием, пусть сдаст своих подельников по попаблоку, чтоб были юридические основания на запрет этой преступной организации
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12.05.2021 13:43 Ответить
Если явится значит уверен, что ничего ему не будет. Платформенщик за смерть хитер и коварен!
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12.05.2021 13:22 Ответить
шо боятися підху.йловику ху.йла в Україні коли смердюча портянка, агент Кремля і відвертий ворог України робить шо заманеться і лазить по ефірам в столиці країни??!?!?!
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12.05.2021 14:24 Ответить
"Кто же его посадит, он же памятник! "
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12.05.2021 13:23 Ответить
Какая же у него отвратительная рожа.....фу...бррррррр
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12.05.2021 13:23 Ответить
Рожи там у всех хороши .
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12.05.2021 13:24 Ответить
таки да, есть такое
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12.05.2021 13:27 Ответить
А попытку к бегству можно организовать?
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12.05.2021 13:24 Ответить
якщо зразу не одінуть браслети і не посадять в ІТУ, то буде, як ото зараз на стрічці з Тупицьким, який "...снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая". Так само з суддею П.Вовком, який також ігнорить подібні засідання суду....
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12.05.2021 13:24 Ответить
гад! таку картіну може спаскудити...парахаботіще праклятий!
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12.05.2021 13:25 Ответить
Шоу для дебілів...
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12.05.2021 13:25 Ответить
об этом сообщил "112 канал",

А зебіли казали, що цей анал вже не працює... Ага...
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12.05.2021 13:26 Ответить
Если бы знал, что его задержат - не явился бы (гос. измена - тяжелая статья, без залога, только в СИЗО).
Значит уже договорился с властью.
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12.05.2021 13:26 Ответить
Ну так раз сам прийдет, то автоматически не виноват. Тупицкому можно начинать напрягаться.
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12.05.2021 13:26 Ответить
Ну, это же какая то насмешка над кумом самого царя всея!!!
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12.05.2021 13:29 Ответить
Наступил момент истины ! С 1 января для ареста нардепа согласие Рады не требуется,"неприкосновенность " отменена. Коли есть доказательства измены ,то паршивец должен сегодня же занять место у параши....Если их нет,то неприличный звук изданный на брифинге получит продолжение в виде сильного запаха.
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12.05.2021 13:30 Ответить
шоу для дебилов 73% продолжается.
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12.05.2021 13:32 Ответить
Молчал бы, все презики до этого, даже дышать боялись в сторону мертвечука, так что умойся
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12.05.2021 13:40 Ответить
До цього цей мертвечук мовчав, як риба і не гавкав, як при зелені. Але після відвідин гостя с США вся зелена влада стрімко почала працювати. Випадково?
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12.05.2021 13:44 Ответить
если посадят, тогда посмотрим
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12.05.2021 13:45 Ответить
100%
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12.05.2021 13:53 Ответить
Ага,щаззз Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2563
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12.05.2021 13:33 Ответить
Контактами Мертветчука с Козаком в 2015-м зебилы отвлекают внимание лохов от контактов Дерьмака с Козаком в 2020-2021 (включая "Вагнергейт"). Поэтому обоих уродов никто не посадит, а отпустят и ещё наградят. Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2665
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12.05.2021 13:35 Ответить
Со слов Шуфрича Медведцук содействовал освобождению из плена более 780 украинских пленных.
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12.05.2021 13:42 Ответить
Выставят клоунами себя СБУ и Венедиктова,особенно после вчерашнего брифинга где показывали документы,прослушки,говорят что не можем найти,а он и не скрывался ещё и насмехается,мол шо вы мне сделаете,если не арестуют сегодня можно не следить больше за этой клоунадой,вчера и Портников и Березовец говорил что 9 мая Мертвечук красовался на параде в Киеве почему его не повязали и дали уйти,а оказывается он не убегал и если сейчас не арестуют то всё ясно,залоги при таких преступлениях не должны понятно рассматриваться
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12.05.2021 13:44 Ответить
Та куча фоток в инете,как оно на 9мая раскатывало по Киеву)Вы правы,если сегодня не арестуют ,то полная лажа все это,как обычно
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12.05.2021 13:49 Ответить
за3месяца всё подчистил Мальчик в трусиках с паломницей Сьогодні Медведчук з'явиться в Офіс генпрокурора для участі в слідчих діях, - адвокати - Цензор.НЕТ 230
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12.05.2021 14:52 Ответить
Димова завіса, не більше.
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12.05.2021 13:45 Ответить
Тим часом, читаю на ФБ від адвокатів Порошенко про провокаційні заяви Гордона відносно фактів «державної зради Порошенко по Маріуполю». Країною керують дешеві сценаристи кварталу, настільки все примітивно.
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12.05.2021 13:51 Ответить
лысый сядет на пирамидку Сьогодні Медведчук з'явиться в Офіс генпрокурора для участі в слідчих діях, - адвокати - Цензор.НЕТ 2649
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12.05.2021 14:51 Ответить
На нари курва цю паскуду !! А ще краще під шконку !
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12.05.2021 13:52 Ответить
Сьогодні Медведчук з'явиться в Офіс генпрокурора для участі в слідчих діях, - адвокати - Цензор.НЕТ 9873
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12.05.2021 13:53 Ответить
Бла бла бла
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12.05.2021 14:06 Ответить
И причем многократно.
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12.05.2021 15:21 Ответить
уркаина (це таке квазіутворення в середині України, яку розбудовував прісної пам'яті чучма, а інші творчо розвивали ідею при прямій підтримці бидловиборців) - дуже цікаве явище для дослідників майбутнього. Тут неприкритих ворогів і крадіїв з корупціонерами бидлота щоразу обирає до влади, потім стогне, і знову обирає тих самих, потім обирає іншого - шута тих крадіїв і ворогів. Як наслідок, коли вже треба когось ловити (бо ж бюджет фінансування збільшувати треба), то ловлять, показують по ТБ, укривають пледом, і тихенько відпускають, часто і густо вертаючи на те ж саме місце "праці", звідки і арешт відбувся. Фантасмагорія.
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12.05.2021 16:06 Ответить
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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12.05.2021 16:54 Ответить
 
 