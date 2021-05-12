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Россия (91279) стрельба (3161) школа (2887) Геращенко Антон (1438)

Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе:

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию с расстрелом школьников в Казани 11 мая, в результате чего погибли не менее 10 человек, и рассказал, как предотвратить подобное в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Давайте говорить откровенно, до сих пор науке неизвестно, почему в тот или иной момент людей переклинивает, и они делают что-то такое, что заставляет вздрагивать нас. В Украине, к счастью, не было таких масштабных терактов и убийств, как это было в США или то, что мы видели сегодня (11 мая – ред.) в Казани. Но в прошлом году в Луцке человек захватил рейсовый автобус. И если бы с ним Нацполиция не провела переговоры и человек не сдался бы, то мы имели бы много жертв. Почему этот человек это сделал (в Луцке. - Ред.) и сейчас сидит за решеткой - это вопрос к ученым, к медикам, к психиатрам. Не всегда можно знать, что кто-то, кого мы считали нормальным человеком, начинает делать страшные вещи, как это было в Казани. До сих пор невозможно установить, кто и в какой момент сорвется и начнет делать такие вещи. Стреляет не оружие, стреляет человек", - отметил Геращенко.

Замминистра добавил, что школьников в Казани расстреливали из обычного охотничьего ружья.

"У нас в Украине на учете находится около 1,2 млн охотничьих ружей, каждым из которых, если использовать для убийства, можно натворить ужасных вещей. Но еще раз хочу сказать, что этот вопрос девиации или психических расстройств отдельных людей. Этот случай показал, что лучше оружие не выдавать тем лицам, у которых есть психические расстройства. Но нужно, если вы видите, что какой-то человек, имеет психические отклонения, если он говорит, что пойдет кого-то убивать, звонить в полицию. Мы будем изучать такие факты и будем, возможно, предотвращать такие преступления. Хотя, как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно", - подчеркну Геращенко.

Ранее сообщалось, что 19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ.

Также смотрите: "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
https://www.youtube.com/watch?v=6G-Ymf54MHI

Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
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12.05.2021 13:49
+3
Крупний спеціаліст виступив,а фулі ви хотіли. По облизуванню тарілок...
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12.05.2021 13:46
+2
Там взагалі питання як психічно нездорова людина могла влучити в таку кількість людей і сама себе на поранити і не вбити і спокійно здатись без опору правоохоронцям! Скорше за все це теракт який організований спецслужбами, а психічно неврівноваженого запустили як дурачка, щоб на нього все повісити! Зараз путіну потрібно відволікти увагу людей від своєї поразки на кордоні з Україною, путіна нагнули як лоха і він нервує що це всі побачать!
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12.05.2021 13:49
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Крупний спеціаліст виступив,а фулі ви хотіли. По облизуванню тарілок...
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12.05.2021 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6G-Ymf54MHI

Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
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12.05.2021 13:49 Ответить
Там взагалі питання як психічно нездорова людина могла влучити в таку кількість людей і сама себе на поранити і не вбити і спокійно здатись без опору правоохоронцям! Скорше за все це теракт який організований спецслужбами, а психічно неврівноваженого запустили як дурачка, щоб на нього все повісити! Зараз путіну потрібно відволікти увагу людей від своєї поразки на кордоні з Україною, путіна нагнули як лоха і він нервує що це всі побачать!
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12.05.2021 13:49 Ответить
Этот случай показал, что лучше оружие не выдавать тем лицам, у которых есть психические расстройства. - авакову этого не говори, заругает.Источник: https://censor.net/ru/n3264774
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12.05.2021 13:47 Ответить
сьогодня немає ростройств, а завтра вже є.
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12.05.2021 14:29 Ответить
антоха еще не тявкнул...
а то подзабывать стали...
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12.05.2021 13:47 Ответить
Спецназ в Беслане мочил в сортире всех подряд...
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12.05.2021 13:47 Ответить
опыт показывает, что меньше нужно культивировать ненависть и лить на кацапов боевую пропаганду ..
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12.05.2021 13:49 Ответить
тьі потерялся? случайно попал на укрсайт?
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12.05.2021 14:30 Ответить
Після досвіду срср, можу вас запевнити що зараз москалі виглядають як блазні, а не супротивник.
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12.05.2021 14:58 Ответить
А це значить що і в Україні треба обмежити інтернет і соцмережі, правильно Антоша?
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12.05.2021 13:52 Ответить
і конфіскувати мисливську зброю
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12.05.2021 14:01 Ответить
Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно" - Цензор.НЕТ 1803
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12.05.2021 13:52 Ответить
Вовремя к психиатру нужно обращаться просто, а не ждать что перерастет...
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12.05.2021 13:53 Ответить
"Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно"

Совершенно верно. Ведь крайне сложно гэбне предотвратить теракт, который они сами и организовали
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12.05.2021 13:53 Ответить
В моем городе есть школа где территория огорожена вместе с футбольным полем,а на входи сидит типа тетка консьержка,спрашивает у взрослых цель визита и кому из детей,тетке надо дать ружбайку и ящик патронов... со свистком и тревожной кнопкой в полицию...
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12.05.2021 13:54 Ответить
Заходите детей видеть живыми,раскошеливайтесь...Жлобы...Зеле и прочим Зелемойским пофигу ваши дети.. Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно" - Цензор.НЕТ 724 Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно" - Цензор.НЕТ 724
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12.05.2021 13:56 Ответить
осталось так и непонятным, а был ли мальчик, второй? обычно на такие дела спецслужбы отправляют работать парами. петров-бошаров, как рутинный пример исполнения ********** желаний. тут схожая ситуация. сразу работала пара, а потом вдруг один самоликвидировался и остался одиночка, разворотивший в 8 минут всю школу, повыбивавший двери с косяками вместе и попутно кучу народа положивший. куда девался второй, явно проффесионал этого дела?
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12.05.2021 13:59 Ответить
А воно до того все йде. Біснувата мілітарізація, діти з автоматами на парадах, "всі вороги", бомбити Київ і Стамбул ядерною зброєю, по телевізору 24/7 війна, війна завтра війна, весь світ на нас нападе, українців всіх вирізати аж до Львова. І я думаю, що це тільки початок в них. Мені шкода дітей, але абсолютно не шкода їх суспільство.
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12.05.2021 14:01 Ответить
Як на мене, то цей " побічний ефект" тупої совкової мілітаризації свідомості москалів нам на користь. Ну не зрозумів пацієнт де зачаїлися вороги - буває! ))
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12.05.2021 15:05 Ответить
Керченского стрелка помните?20 погибших и 70 ранено...скорострел...
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12.05.2021 14:03 Ответить
а шо у Луцьку хтось загинув? порівнює не порівнюване.
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12.05.2021 14:32 Ответить
А он когда стал специалистом в этом вопросе?
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12.05.2021 14:42 Ответить
Конечно ,такой теракт сложно предотвратить,если его организовала власть кацапии.
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12.05.2021 15:16 Ответить
То ніякий не теракт, а один з звичайних способів становлення скрепця.
Чим більше скрепців проводитимуть свою ініціацію таким чином, тим менше іхтамнетів буде лізти до нас...
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12.05.2021 15:31 Ответить
Ми пам'ятаємо досвід "блискавичного" захвату терориста, який чекав на цю дію біля автобусу і викурив пару цигарок...
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12.05.2021 15:55 Ответить
А кто такое хиращенка и каким он боком к мировому опыту в подобных вопросах?
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12.05.2021 16:32 Ответить
Его единственная функция в своей жизни - лаять когда авака разрешит. Ну или тарелки после барина долизывать
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12.05.2021 16:33 Ответить
всё верно сказал.
ему 19 лет, дебют шизофрении, это непредсказуемо.
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13.05.2021 05:49 Ответить
 
 