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Стрельба в школе в Казани: число госпитализированных возросло до 23 человек, среди которых 20 детей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Стрельба в школе в Казани: число госпитализированных возросло до 23 человек, среди которых 20 детей

Количество госпитализированных после стрельбы в школе в Казани возросло до 23.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этомсообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Казани в среду.

"Сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. На утро состояние у всех стабильное", - сказала Фазлеева.

Напомним, 11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе N175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей, а также учительница и сотрудница школы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

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Ранее сообщалось, что 18 пострадавших детей находятся в детской республиканской больнице в Казани, шесть из них в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии, восемь детей получили пулевые ранения. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.

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https://www.youtube.com/watch?v=6G-Ymf54MHI
Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
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12.05.2021 13:49 Ответить
Ну перестрелял пуйло своих школьников,чтоб неудобные законы против либерастов провести -как то пих...
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12.05.2021 13:53 Ответить
ОТ У МЕНЕ ПИТАННЯ - МИ 8 РІК ВОЮЮЄМО З ЦІЄЙ КРАЇНОЮ І НАВІЩО НАМ

НОВИНИ З НЕЇ, вистачило б короткого репортажу - "Сьогодні в Московії знову стріляли в
школі, 20 вбитих". Коротко і ясно - а як там може бути по іншому як що це кончена країна ?
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12.05.2021 13:53 Ответить
ворога треба знати, особливо його методи "раскачки" як в своїй країні, так й в інших..
Той самий Ізраїль (війна в Лоді та обстріли ракетами ) сьогодні - теж справа рук кацапів.
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12.05.2021 14:00 Ответить
Ми цього ворога знаємо - зветься він Суздаль Володимірська земля, пізніше Мосоквія/ Расєя.
СВОЇ МЕТОДИ МОСКОВИТИ - ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ФІНОУГРИ НЕ МІНЯЮТЬ ВЖЕ 500 РОКІВ. Захоплення сусідів і брехня ось їх основна зброя, ще підкуп і вербування представників влади інших держав.
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12.05.2021 14:05 Ответить
Хорошо, но мало...Чем больше они замочат друг друга в школах, тем меньше их придет с оружием в Украину!
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12.05.2021 14:39 Ответить
читайте, читайте...і головне вірте...постановочне відео і брехливий контекст...
или Хвост виляет собакой Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла до 23 осіб, серед яких 20 дітей - Цензор.НЕТ 2198
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12.05.2021 15:36 Ответить
Чуркін воскресе?
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12.05.2021 16:10 Ответить
Та це він мабуть рейхстаг брав, а єго нє понялі. Дайте йому ордєн, або хоча б мєдаль !
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12.05.2021 17:39 Ответить
Вот к чему приводит свободная продажа оружия. Если рынок оружия откроют в Украине, то таких случаев будет сотни и тысячи
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12.05.2021 20:10 Ответить
 
 