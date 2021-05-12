Стрельба в школе в Казани: число госпитализированных возросло до 23 человек, среди которых 20 детей
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Количество госпитализированных после стрельбы в школе в Казани возросло до 23.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этомсообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Казани в среду.
"Сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. На утро состояние у всех стабильное", - сказала Фазлеева.
Напомним, 11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе N175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей, а также учительница и сотрудница школы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.
Ранее сообщалось, что 18 пострадавших детей находятся в детской республиканской больнице в Казани, шесть из них в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии, восемь детей получили пулевые ранения. Еще трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.
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НОВИНИ З НЕЇ, вистачило б короткого репортажу - "Сьогодні в Московії знову стріляли в
школі, 20 вбитих". Коротко і ясно - а як там може бути по іншому як що це кончена країна ?
Той самий Ізраїль (війна в Лоді та обстріли ракетами ) сьогодні - теж справа рук кацапів.
СВОЇ МЕТОДИ МОСКОВИТИ - ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ФІНОУГРИ НЕ МІНЯЮТЬ ВЖЕ 500 РОКІВ. Захоплення сусідів і брехня ось їх основна зброя, ще підкуп і вербування представників влади інших держав.
или Хвост виляет собакой