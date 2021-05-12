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Новости Политика Украины
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Кличко (4515) УДАР (906)

Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко предложил платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной.

 Соответствующее видеообращение к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам он выложил на своей странице. Он убежден, консолидировать усилия нужно сейчас, а не накануне выборов.

"Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться и спасать страну. Но объединяться надо не когда выборы, а когда тяжело людям. Когда тяжело стране. Коронавирус, армия агрессора, коррупция и непрофессионализм чиновников не ждут выборов - они убивают, разрушают и делают украинцев беднее каждый день", - заявил Кличко.

Он призвал к консолидации усилий всех неравнодушных людей.

"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко

Кличко также отдельно обратился к местным лидерам, ведь они лучше понимают проблемы людей.

"Вы лучше всех чувствуете проблемы людей на местах и ​​самостоятельно решаете их. Вы знаете, как наводить порядок и создавать изменения. На вас держится государство. Время консолидировать наши усилия на национальном уровне. Мы дчолжны совместно защищать интересы граждан, предлагать более эффективные решения, помогать власти услышать людей и решать их проблемы. Не во время выборов, а сейчас. Не коли выгодно кому-то, а когда надо стране", - подытожил лидер партии "Удар".
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Топ комментарии
+3
Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров - Цензор.НЕТ 5713
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12.05.2021 13:59
+3
Сначала Киев от ларьков, стихийки и рекламы убери. Город-МАФ, а не столица.
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12.05.2021 14:03
+3
не шукай в політиці добропорядності. Політика - це апріорі брудна справа. Нею можуть займатися (точніше: впливати на політику) лише цинніки з міцними нервами.
Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
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12.05.2021 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Похоже на то 😁
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12.05.2021 14:13 Ответить
Опять Виталик лидеров с пид...ми путает.
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12.05.2021 13:59 Ответить
Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров - Цензор.НЕТ 5713
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12.05.2021 13:59 Ответить
"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко".
Видно с партейным рейтингом у педалика бяда. Вот и возопил в отчаянии. ))
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12.05.2021 14:02 Ответить
у всіх мною нижчезазначених - по 2 проценти, плюс/мінус.
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12.05.2021 14:03 Ответить
Так воно і є. Але тільки яке відношення всі вони мають до "профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах"?
Та й не можуть ліберітанци створити центріськую партію, з принципами якось не в'яжеться. ))
А з приводу гетьманів - все вірно. Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів - Цензор.НЕТ 7724
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12.05.2021 14:21 Ответить
так ті ж названі мною особи - якраз і є "лідерами по місцю проживання": Київ, Дніпро, Вінниця. Львів... Ареал: Чернівці, Кропивницький, Миколаїв, Житомир... Окремо на загальноукраїнський рівень - не тягнуть.
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12.05.2021 15:00 Ответить
Хто зна, може об'єднавшись і потягнули б, але до консенсусу вони ніколи не прийдуть.
А що стосується Чернівців - то ні ким з них тут і не пахне.
Знаю це не з чуток. Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів - Цензор.НЕТ 9191
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12.05.2021 15:08 Ответить
мер - не соратник Садового?
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12.05.2021 15:55 Ответить
Ні, наш мер сам собі голова. ))
А якщо серйозно, то Садовому він точно не "товарич". І взагалі, в першу чергу він "бізнесмен", а все інше за сумісництвом.
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12.05.2021 16:05 Ответить
п'ять партій ліберального напрямку (Удар Кличка, Стратегія Гройсмана, Пропозиція Філатова, Самонемоч Садового і Голос) могли би створити потужну центриську силу і пошарпати слуг уродів до межі проходження в парламент.
Але не створять. Відповідно до приказки про три гетьмани на двох. А тут - аж п'ять...
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12.05.2021 14:02 Ответить
Не хочу їх об'єднання, не вважаю всіх їх добропорядними. Це буде щось на кшталт слуг, де в одній партії різні погляди, а ти не знаєш курс в Європу чи в Таможню і другого разу не буде.
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12.05.2021 14:34 Ответить
не шукай в політиці добропорядності. Політика - це апріорі брудна справа. Нею можуть займатися (точніше: впливати на політику) лише цинніки з міцними нервами.
Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
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12.05.2021 14:54 Ответить
Політика це не брудна справа як ви написали. Брудні справи роблять аморальні люди, але є і високоморальні люди.
Якщо вам з вудкою зрозуміліше то, мені вудка від цінника не потрібна, мені потрібна держава яка посадить ліс а я вже сам вирішу що з ним робити.
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12.05.2021 20:55 Ответить
Сначала Киев от ларьков, стихийки и рекламы убери. Город-МАФ, а не столица.
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12.05.2021 14:03 Ответить
А ещё бы транспортные развязки и новые дороги в пригороды, иначе утром в Киев фиг въедешь, а вечером не выедешь👹
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12.05.2021 14:16 Ответить
платформу он делать захотел ! ты метро дорой сначала, а то уже несколько месяцев работ не слышно и не видно
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12.05.2021 14:12 Ответить
На данный момент преступная организация ДОЗ Киева которой руководит ставленица кличко -детоубийца валентина гинзбург с новой силой взялся за розворовывание денег предназначеных для закупки жизненно важного питания для детей инвалидов Киева с диагнозом ФКУ. Что эта ударена мразь может предложить Украине кроме корупции!?
https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3013998558887125/
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12.05.2021 14:19 Ответить
Совсем оторвался от реальности. Власть портит, долгое пребывание у власти портит абсолютно, а для Киева 7 лет это много.
Не надо было "кидок" киевлян делать. До октябрьских выборов прикидывался патриотом и радетелем обустройства города, скрывал связи с рыгами (их бывших не бывает), надоело притворятся, захотелось показать свою истинную натуру?
Что ж, теперь деньги разворованы, а все коммунальные крупные проекты после выборов встали намертво, давно хотелось так сделать?
Кличко, твое окружение ворье и прочие сомнительные люди из прошлого, типа Кернеса, возле гроба которого тебе захотелось поселфить, значит ты с этого имеешь пользу, как и Кернес ее имел(я имею ввиду всяких Столаров, Парцхаладзе и им подобных).
И это ты к кому сейчас, к жоппоблоковцам обратился? Кто из вас к кому присоединяться будет?
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12.05.2021 15:15 Ответить
Шо опять(?!] и в этот раз к себе в списки сулугуни позовёт с разрешения эрмака?
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12.05.2021 16:22 Ответить
Пидалик сам по себе смешон в попытке изобразить из себя политика., мэра и т.д. А партию которую конечно не он создавал ( на это у него клепки бы не хватило), а создавалась командой с использованием узнаваемой физиономией с боксерским прошлым, он слил Порошенко по договоренности на постреволюционной тусовке у Фирташа - Левочкина в Вене длившаяся 28 часов. Где делились портфели. Кто през а кто мэр. Виталю конечно обули более опытные игроки, партию он слил, как и свои перспективы, но обещанное мэрство все таки получил ( свое корыто). Попытки реанимировать мертвый " Удар" это предсмертные судороги этого слитого политического проекта, В общем такое уже было с Тигипко и слитой им под обещания от Януковича партии " Сильная Украина".
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12.05.2021 17:31 Ответить
Кличко давно уже не тот! Нынче это большой друг и глава строительной мафии!
Рейтинг падает, Педалик ссыться и подумывает как удержаться за счет окружающих! Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів - Цензор.НЕТ 1252
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12.05.2021 19:53 Ответить
 
 