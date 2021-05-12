Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер партии "Удар" Виталий Кличко предложил платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной.
Соответствующее видеообращение к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам он выложил на своей странице. Он убежден, консолидировать усилия нужно сейчас, а не накануне выборов.
"Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться и спасать страну. Но объединяться надо не когда выборы, а когда тяжело людям. Когда тяжело стране. Коронавирус, армия агрессора, коррупция и непрофессионализм чиновников не ждут выборов - они убивают, разрушают и делают украинцев беднее каждый день", - заявил Кличко.
Он призвал к консолидации усилий всех неравнодушных людей.
"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко
Кличко также отдельно обратился к местным лидерам, ведь они лучше понимают проблемы людей.
"Вы лучше всех чувствуете проблемы людей на местах и самостоятельно решаете их. Вы знаете, как наводить порядок и создавать изменения. На вас держится государство. Время консолидировать наши усилия на национальном уровне. Мы дчолжны совместно защищать интересы граждан, предлагать более эффективные решения, помогать власти услышать людей и решать их проблемы. Не во время выборов, а сейчас. Не коли выгодно кому-то, а когда надо стране", - подытожил лидер партии "Удар".
Пожалуйста, подождите...
Видно с партейным рейтингом у педалика бяда. Вот и возопил в отчаянии. ))
Та й не можуть ліберітанци створити центріськую партію, з принципами якось не в'яжеться. ))
А з приводу гетьманів - все вірно.
А що стосується Чернівців - то ні ким з них тут і не пахне.
Знаю це не з чуток.
А якщо серйозно, то Садовому він точно не "товарич". І взагалі, в першу чергу він "бізнесмен", а все інше за сумісництвом.
Але не створять. Відповідно до приказки про три гетьмани на двох. А тут - аж п'ять...
Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
Якщо вам з вудкою зрозуміліше то, мені вудка від цінника не потрібна, мені потрібна держава яка посадить ліс а я вже сам вирішу що з ним робити.
https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3013998558887125/
Не надо было "кидок" киевлян делать. До октябрьских выборов прикидывался патриотом и радетелем обустройства города, скрывал связи с рыгами (их бывших не бывает), надоело притворятся, захотелось показать свою истинную натуру?
Что ж, теперь деньги разворованы, а все коммунальные крупные проекты после выборов встали намертво, давно хотелось так сделать?
Кличко, твое окружение ворье и прочие сомнительные люди из прошлого, типа Кернеса, возле гроба которого тебе захотелось поселфить, значит ты с этого имеешь пользу, как и Кернес ее имел(я имею ввиду всяких Столаров, Парцхаладзе и им подобных).
И это ты к кому сейчас, к жоппоблоковцам обратился? Кто из вас к кому присоединяться будет?
Рейтинг падает, Педалик ссыться и подумывает как удержаться за счет окружающих!