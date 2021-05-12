Порошенко в ближайшее время подаст иск против Гордона за клевету, - адвокат Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет подан первый иск за клевету против журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Отмечается, что речь идет о заявлении Дмитрия Гордона 7 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия. Конкретно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый Президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь. ... У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев относительно политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако речь идет о злоупотреблениях свободой слова", - подчеркнул адвокат Илья Новиков.
По его словам, клевета, даже если она сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.
"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", - отметил правозащитник.
"У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать - что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет", - добавил Новиков.
Адвокат заявил, что у Гордона будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры.
"К этому давно шло, и очевидно этот момент настал. Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова - это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова - это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух", - подытожил Новиков.
Пожалуйста, подождите...
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Це заявив Діма Гондон , а його слова підтвердив Бєлєцкій , Але це , як тепер оказуєцца - лише їхнє таке мнєніє , яке є брехнею і маніпуляцією ,, тому що Порошенко не міг наказати армії залишити Маріуполь , бо ще не був тоді президентом . .
Як вже дістало всяке абинєпорошенківське лайно , маніпулююче своім мнєнієм .
Удивляюсь Пороху.. столько грязи вылили на него за последние 6 лет, я бы на его месте уже всех засудил..
Что касается Гордона, то надо требовать с него 10 млн евро за моральный ущерб президенту
Ось декілька цитат, з тез, які озвучив цей "журналіст" в інтерв'ю "Ехо Москви".
"...Отвечу вам. Потому что Пётр Порошенко находился с Путиным в договорняках, а также с Виктором Медведчуком, они вместе делали бизнес, у них даже вещание на канале «112.Украина» было разделено де-факто. Потому что Порошенко рэкетировал просто Медведчука, он показал: смотри, сейчас санкции введут, и я тебе не смогу помочь, поэтому давай половину времени буду занимать перед выборами я, а половину ты. Вот так они, по слухам, и порешили..."
"...Путин говорит: выполняйте то, что мы вам скажем. А скажем что? Сначала вы приводите выборы так, как мы захотим - на оккупированном Донбассе. Потом выход к границе, а потом еще куча всяких «но», в результате которых в рамках гибридной войны Украина будет под руководством России терять свою государственность.
Я рискну предположить: больше этого не будет. Больше коллабораций, уступок не будет. Порошенко уже нет. Порошенко имел большие договорняки с Путиным в силу того, что он очень жадный человек и его подвесили за его бизнес как кота за яйца. Поэтому у него работало прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях в частности, и в Крыму.
Мыслимо ли это? - представим себе, что у Сталина во время Второй мировой войны продолжает где-то под Мюнхеном какая-то фабрика или заводи работать, и Гитлер ее не закрывает? - это абсурд..."
Особое мнение / Дмитрий Гордон // 10.03.21
да еще плюс Смешко, с которым он все время носится и пропагандирует
а если вспомнить еще его интервью с Поклонской и Гиркиным! и всё ему сошло с рук, хотя общество и возмутилось. Евреи есть евреи, продажные!!
а я помню как в 2017-2018 он хвалил Порошенко.
а сейчас новое задание в унисон с Ермаком продолжают лить ведра даже цистерны грязи вместе с Ермаком и Геращенко
а вот эти слова точно из РОСИЙСКИХ методичек, после консультаций с Саакашвалем, Тимошенкой и Смешком. рейтинг ЕС растет, а у Тимохи, Смешко и ОПЗЖ падает ведь! поэтому надо облить грязью.
В конце концов Гордон тоже так скажет, типа - не, ну это все не правда, просто я так думал