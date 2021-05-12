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Новости Политика Украины
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Порошенко в ближайшее время подаст иск против Гордона за клевету, - адвокат Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко в ближайшее время подаст иск против Гордона за клевету, - адвокат Новиков

Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет подан первый иск за клевету против журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Отмечается, что речь идет о заявлении Дмитрия Гордона 7 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия. Конкретно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый Президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь. ... У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев относительно политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако речь идет о злоупотреблениях свободой слова", - подчеркнул адвокат Илья Новиков.

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По его словам, клевета, даже если она сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", - отметил правозащитник.

"У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать - что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет", - добавил Новиков.

Адвокат заявил, что у Гордона будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры.

"К этому давно шло, и очевидно этот момент настал. Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова - это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова - это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух", - подытожил Новиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы - аферист, попавший непонятным путем в ТКГ и постоянно меняющий свое мнение", - Гордон - Арестовичу в прямом эфире украинского ТВ. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+80
Порошенко в ближайшее время подаст иск против Гордона за клевету, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5167
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12.05.2021 13:56
+78
Порох,додави эту крысу!)
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12.05.2021 13:54
+44
Гордон, готовься, за свое ватное вренье пора вам шавкам рублевым отвечать по полной
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12.05.2021 13:55
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А разве Порошенко в момент захвата Мариуполя уже был президентов и мог отдавать приказы армии?!
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12.05.2021 15:00 Ответить
Звісно ще не був , але ж хіба бидлу це важливо .!? Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9966 .
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12.05.2021 15:46 Ответить
Респект Пороху!
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12.05.2021 15:01 Ответить
точно. мало він вкрав в України. Міг більше.
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12.05.2021 21:23 Ответить
Мог больше украсть,но у тебя мозг закончился неожиданно быстро
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12.05.2021 22:34 Ответить
Да, но Билецкий эти слова подтвердил. Как быть с этим? Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9573
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12.05.2021 15:01 Ответить
Бери Билецкого и идите в суд.
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12.05.2021 15:41 Ответить
А при чем тут я? Вот пусть Порошенко и поведет. Только я сомневаюсь. Это не Гордон. За Билецким батальен ребят неслабых.
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12.05.2021 16:11 Ответить
Слив засчитан.
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12.05.2021 16:58 Ответить
Бєлєцкій таке ж брехло як і гондон . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8474 .
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12.05.2021 15:56 Ответить
А приведи мне пример, чтобы я поверил.
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12.05.2021 16:09 Ответить
Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4956 .....Да, но Билецкий эти слова подтвердил.)) Ти ж сам пишеш , що він підтвердив гондонівську брехню .
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12.05.2021 16:13 Ответить
Максим, ну не съезжай. У меня нет оснований не доверять Билецкому. Если бы сказал только Гордон, то я бы и внимания не обратил.
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12.05.2021 16:16 Ответить
он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый Президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь. Источник: https://censor.net/ru/n3264779
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Це заявив Діма Гондон , а його слова підтвердив Бєлєцкій , Але це , як тепер оказуєцца - лише їхнє таке мнєніє , яке є брехнею і маніпуляцією ,, тому що Порошенко не міг наказати армії залишити Маріуполь , бо ще не був тоді президентом . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8190 .
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12.05.2021 16:41 Ответить
С тем что Билецкий трепло? Не знаю. Живите с этим Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7093
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12.05.2021 16:35 Ответить
Прямо перед вашим комментом написано, что Мариуполь захватили в мае 2014 года, ДО ТОГО, как Порошенко стал президентом. Выборы были в только в июне 2014 года. О каком сговоре может идти речь? У Гордона, видно, плохо цифрами.
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12.05.2021 18:19 Ответить
дененг дали и сказали брехню задвинуть, а белецкий хай башкой думает когда поддакивать а когда и помолчать. Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4420
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12.05.2021 19:14 Ответить
Выборы были 25 мая 2014 года. инаугуция в июне 2014. а что касается "слива" Мариуполя ... ну так, не удалось же Крым на Порошенка "повесить". Хотя и пытались. Вот, теперь "слив Мариуполя" появился. Ну, и "авторитетные" источники, где же без них?
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13.05.2021 12:37 Ответить
Когда амеры давали нам джавелины, у них было условие : ни в коем случае они не должны попасть в руки подразделению белицкого! А дальше думай-те---почему?
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13.05.2021 01:03 Ответить
А колись Пороху багато людей вірило.
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12.05.2021 15:07 Ответить
Це було ще тоді , коли люди ще були - адекватними людьми . До того , як Г+Г зробив з них ідіотів . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4439 .
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12.05.2021 15:43 Ответить
Не переживай. Многие верят в гениальность Зе - а это вааще диагноз Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2898
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12.05.2021 16:37 Ответить
Ложь,очень мало верили и верят...
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12.05.2021 17:32 Ответить
Хотите сказать, этого шлимазла выбрали по приколу? Тогда уровень IQ избирателей, ещё ниже чем я думал Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4516
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12.05.2021 17:36 Ответить
Если б все всегда поступали по уму ,то кожвендиспансеров бы небыло.... Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 200
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12.05.2021 17:52 Ответить
это что же, он против Петра Алексеича...ты смотри герой...
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12.05.2021 15:28 Ответить
Какое интересное определение - "Злоупотребление свободой слова", ну чисто по кацапски, а как там с фактами? .. Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 948
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12.05.2021 15:26 Ответить
А никак. Как и обычно.
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12.05.2021 15:43 Ответить
"а как там с фактами?" - у Гордоши? Вот и узнаем, кацапчик Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2203
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12.05.2021 16:38 Ответить
Да-да кацапчик, конечно узнаем Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2900
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12.05.2021 16:48 Ответить
Как Гондон пистит на пару с Зе, и кацалырыми? Я давно в курсе. Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4606
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12.05.2021 16:53 Ответить
99
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12.05.2021 17:16 Ответить
99 - уровень поддержки ***** на Германии? Я в курсе Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7310
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12.05.2021 17:37 Ответить
Не выйдет, на письке КалоМойши им привычней. Как и тебе Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7036
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12.05.2021 16:40 Ответить
Свойо мнєніє , тримай при собі , Гондон штопаний Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2852 .. !

Як вже дістало всяке абинєпорошенківське лайно , маніпулююче своім мнєнієм .
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12.05.2021 15:35 Ответить
Известный? Что за глупость. Тусовал раньше с экстросексами, жолтенький гомик. Потом покрасился и стал зеленым гомиком.
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12.05.2021 15:43 Ответить
Схоже пішла друга хвиля атаки на Пороха. Повилазили гандони, гнапи, лещенки, наєми і всякі там піховщики, ну а про зе-ботів, то само собой.
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12.05.2021 15:44 Ответить
Порох на них дивиться як на придурків . Не розуміючи - що вони від нього хочуть . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 112 .
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12.05.2021 15:49 Ответить
останнім часом він взагалі мало що розуміє Алкоголізм то старшна хвороба.
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12.05.2021 21:27 Ответить
Ну, чого вони хочуть, і так все ясно. Не посидити, так лайном ******. Винуватий завжди той, кого облили брудом - йому ж відмиватися. Технологія відпрацьована. Як там було перед виборми в 19-му? Бигоса знарядили - обісрав Пороха. Доказали? - Ні. Не мов би признався у брехні. Гладковські сидять? - Ні. Не має за що садити. А вибори вже пройшли, вибрали йолопа недолугого. Тепер - маріупольські резово-технічни вироби повилазили.
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13.05.2021 12:46 Ответить
Мне тоже во-многом не нравились действия Порошенка - и за офшоры, и за преследования Мишико. Но объявлять Петра Лексеича врагом Украины, который действует в сговоре с Путиным?! Это явный перебор. Так что, Петро правильно делает, что подаёт на Диму в суд. Но,всё таки, Гордон, по-моему, патриот Украины и, при этом, профессионал своего дела. Поэтому, как по мне, он должен публично извиниться перед Порошенко и пообещать более внимательно относиться к своим словам.
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12.05.2021 15:55 Ответить
Давно пора!
Удивляюсь Пороху.. столько грязи вылили на него за последние 6 лет, я бы на его месте уже всех засудил..
Что касается Гордона, то надо требовать с него 10 млн евро за моральный ущерб президенту
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12.05.2021 19:44 Ответить
Порошенко знає про Смєшка , а це "связани одной цепью" - Гордон -Смєшко ...Надиво, коли Байден почав животворити в Україні, Гордон заткнувся Смєшка просувати - рейтин того й приупав різко, й вові він зайвий
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12.05.2021 20:46 Ответить
Гордон у Смешка был главой избирательного штаба на выборах 2019.
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12.05.2021 20:55 Ответить
Пролет двух гордонов
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12.05.2021 22:37 Ответить
Еврейские игры для лохов))
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12.05.2021 20:53 Ответить
Давно пора задавити цю гниду.

Ось декілька цитат, з тез, які озвучив цей "журналіст" в інтерв'ю "Ехо Москви".

"...Отвечу вам. Потому что Пётр Порошенко находился с Путиным в договорняках, а также с Виктором Медведчуком, они вместе делали бизнес, у них даже вещание на канале «112.Украина» было разделено де-факто. Потому что Порошенко рэкетировал просто Медведчука, он показал: смотри, сейчас санкции введут, и я тебе не смогу помочь, поэтому давай половину времени буду занимать перед выборами я, а половину ты. Вот так они, по слухам, и порешили..."
"...Путин говорит: выполняйте то, что мы вам скажем. А скажем что? Сначала вы приводите выборы так, как мы захотим - на оккупированном Донбассе. Потом выход к границе, а потом еще куча всяких «но», в результате которых в рамках гибридной войны Украина будет под руководством России терять свою государственность.
Я рискну предположить: больше этого не будет. Больше коллабораций, уступок не будет. Порошенко уже нет. Порошенко имел большие договорняки с Путиным в силу того, что он очень жадный человек и его подвесили за его бизнес как кота за яйца. Поэтому у него работало прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях в частности, и в Крыму.
Мыслимо ли это? - представим себе, что у Сталина во время Второй мировой войны продолжает где-то под Мюнхеном какая-то фабрика или заводи работать, и Гитлер ее не закрывает? - это абсурд..."








Особое мнение / Дмитрий Гордон // 10.03.21
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12.05.2021 21:12 Ответить
ох и гнида, он выполняет задания своего еврейского побратима Зели, куда же без этого
да еще плюс Смешко, с которым он все время носится и пропагандирует
а если вспомнить еще его интервью с Поклонской и Гиркиным! и всё ему сошло с рук, хотя общество и возмутилось. Евреи есть евреи, продажные!!
а я помню как в 2017-2018 он хвалил Порошенко.
а сейчас новое задание в унисон с Ермаком продолжают лить ведра даже цистерны грязи вместе с Ермаком и Геращенко
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12.05.2021 23:58 Ответить
пусть вспомнит, и все помнят - его сраные пирамидки, сколотил себе капитал на простых украинцах, обманывая их своими пирамидками, лекциями, зомбированием.
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12.05.2021 23:59 Ответить
"Порошенко имел большие договорняки с Путиным в силу того, что он очень жадный человек и его подвесили за его бизнес как кота за яйца. Поэтому у него работало прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях в частности, и в Крыму.- "
а вот эти слова точно из РОСИЙСКИХ методичек, после консультаций с Саакашвалем, Тимошенкой и Смешком. рейтинг ЕС растет, а у Тимохи, Смешко и ОПЗЖ падает ведь! поэтому надо облить грязью.
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13.05.2021 00:11 Ответить
... по слухам... - ноу коммент.
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13.05.2021 12:49 Ответить
Что Гордон, что Шарий - два сапога пара.
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12.05.2021 21:18 Ответить
маасковскій адвокат за американські долари захищає українського гетьмана )))
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12.05.2021 21:47 Ответить
Посмотрим еще кто гордона защищать будет
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12.05.2021 22:38 Ответить
а как там Геращенко поживает, на него тоже уже подали иск за оскорбления и обвинения Порошенко в событиях возле АП. и тишина...
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13.05.2021 00:08 Ответить
В заказном "деле" про офшоры, обосравшиеся уже сказали, что " мы знаем, что Порошенко управляет офшорами, но доказательств у нас нет" Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 6640

В конце концов Гордон тоже так скажет, типа - не, ну это все не правда, просто я так думал Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 6640
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13.05.2021 09:03 Ответить
Давно надо было этого гандона-Гордона привлечь к суду за разжигание ненависти в Украине!! А то звездит на ТВ всё подряд , что ему вздумается!! Правдист-******!! Лучше раскажи людям где и на чём миллионы украл?? Бездельник!!
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13.05.2021 13:05 Ответить
давно уже пора эту крысу удушить....
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13.05.2021 15:28 Ответить
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