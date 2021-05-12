Украинские пограничники обнаружили в 30 км от Черноморска ракетный корвет ЧФ РФ
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Военнослужащие морской охраны Государственной пограничной службы Украины в среду, 12 мая, обнаружили пребывание вблизи города Черноморска Одесской области российского ракетного корвета "Павел Державин".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом руководитель пресс-службы регионального управления морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.
"Утром 12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывание ракетного корвета Черноморского флота РФ "Павел Державин" в 19 милях к востоку от города Черноморска Одесской области", - отметила Гуменюк.
По ее данным, после выявления неизвестного объекта пограничники с помощью радиолокатора берегового пограничного поста опросили его по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугиль 363".
"Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 - ракетного корвета "Павел Державин", - сказала руководитель пресс-службы.
Российский корвет после выявления радиолокатором проследовал в направлении Крымского полуострова.
В ГПСУ не исключают, что пребывание у побережья Черноморская российского ракетного корвета могло быть связано с тем, что он сопровождал фрегат Береговой охраны США Hamilton (WLC753), который вечером 11 мая покинул Одессу.
Как сообщалось, американский фрегат Hamilton перед тем, как зайти в Одессу 10 мая, совместно с флагманом Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" в течение двух дней, 8-9 мая, проводили совместные учения в Черном море. При этом три российских корабля осуществляли рядом опасные маневры и создавали препятствия для учений - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.
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Пригадаємо ті події - "Кампанію на Сході" Війська польського та армії УНР, істинне обличчя більшовицької армії та декілька цікавих фактів сторічної давнини."За нашу і вашу свободу" - гасло, яке об'єднало тоді українців та поляків.
Отже, 9 травня нинішнього року - в історичному просторі, незвична, але знаменна дата - сто один рік, як стався непересічний епізод двох взаємопов'язаних визвольних воєн - українського та польського народу, які спільно протистояли більшовицькій владі та Червоній армії. Цьому передувало укладення "Варшавського договору" від 21 квітня 1920 року між національним героєм та маршалом Польщі Юзефом Пілсудським та головою Директорії УНР Симоном Петлюрою.
https://www.ukrmilitary.com/2020/09/neptun-2025.html
https://www.ukrmilitary.com/2021/04/1-2022.html
Вони не розуміють що рф буде діяти не класично як в підручниках, а рф буде діяти як піратський країна беручи на абордаж навіть військові кораблі, а тому їжак це єдиний правильний план і тільки після його реалізації можна нарощувати флот щоб мати чим деблокувати торгові кораблі.
так сколько патронных заводов ?
а сколько соевых батончиков?
барыга гребаный
Украина в море против кацапов,что серфингист в океане против акулы.
Вот как ответите, тогда и поговорим
Кацапи захопили газові вишки на шельфі України і вони чомусь досі добувають газ, оце новина ...
Для цього ж його обирали?
Короче для десантування - все готове
Араби стріляють російськими ракетами. Не буде росії не буде ніяких обстрілів Ізраїля. Росія країна спонсор тероризму наркоторгівлі і так далі. Недавнощо взяли корабель торговців зброєю вся зброя ********* російського виготовлення + штурмові гвинтівки китаю.
А ТТХ Залізного куполу можна легко побачити на відео яке викладають місцеві. Таких високоманеврених ракет в інших країн я не бачив. Не зважаючи на сотні якщо не тисячі обстрілів міст Ізраїля загиблих практично немає. Все таки тисячі - більше 1050 ракет випустили по Ізраїлю і його міста не лежать в руїнах.
Одна надежда на зоркого матроса на башне?