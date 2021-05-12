Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп
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Украина 11 мая вновь начала напрямую покупать электроэнергию в Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Беларусь.
Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
"Только 5 дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки электротока из Российской Федерации. 11 мая вечером была запланирована поставка из страны-агрессора - 100 МВт ", - сообщил нардеп.
Наливайченко подчеркнул, что проблема импорта электрического тока из России поднималась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. По информации нардепа, американская сторона выразила обеспокоенность угрозой энергетической безопасности Украины, которую потенциально несет российский импорт.
"Напомню, во время визита делегация США четко заявила: энергетическая безопасность является приоритетом государственной политики. И не должно быть никакой коррупции в энергетической сфере, которую сегодня олицетворяет руководство НКРЭКУ", - добавил нардеп.
Экс-глава СБУ отметил, что Украина уже потратила 1 млрд грн на электроэнергию из страны-агрессора.
Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта электрического тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.
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Л.Д.Кучма.президент Украины.2003 год.Тогда продавали Молдове Чехии Словакии Болгарии и Румынии Польше Венгрии....
коллаборанты ***=ь
ДЯКУЮ ВАМ Зелефіли ЩО ВИБРАЛИ ШІСТКУ КРЕМЛЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
Коли там дострокові вибори президента України ?
Всем хорошо.
ОООО !!! ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ СТРОГИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ! Я
НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
БЛАГОДЕЛИ МОИ? МОЖЕТ УЖЕ И КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ !?