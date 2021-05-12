РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19396 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономикаОбщество
4 094 34
импорт (545) Наливайченко (893) электроэнергия (763)

Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Общество

Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп

Украина 11 мая вновь начала напрямую покупать электроэнергию в Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Беларусь.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.


"Только 5 дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки электротока из Российской Федерации. 11 мая вечером была запланирована поставка из страны-агрессора - 100 МВт ", - сообщил нардеп.


Наливайченко подчеркнул, что проблема импорта электрического тока из России поднималась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. По информации нардепа, американская сторона выразила обеспокоенность угрозой энергетической безопасности Украины, которую потенциально несет российский импорт.
"Напомню, во время визита делегация США четко заявила: энергетическая безопасность является приоритетом государственной политики. И не должно быть никакой коррупции в энергетической сфере, которую сегодня олицетворяет руководство НКРЭКУ", - добавил нардеп.


Экс-глава СБУ отметил, что Украина уже потратила 1 млрд грн на электроэнергию из страны-агрессора.
Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта электрического тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Почему мы не в НАТО? Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 3141
показать весь комментарий
12.05.2021 14:05
+24
как только Блинкен уехал - вислюк оманський тут же начал бизнес с расеей - на крови украинцев.., постоянно напоминая зебилам что:

Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 6897
показать весь комментарий
12.05.2021 14:12
+23
ой, - не отвлекайте зебилов от интересного кино с медведчуком)
показать весь комментарий
12.05.2021 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему мы не в НАТО? Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 3141
показать весь комментарий
12.05.2021 14:05 Ответить
та насрать на Блінкіна з його вимогами... Так, Зе-д'єрмак?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:06 Ответить
как только Блинкен уехал - вислюк оманський тут же начал бизнес с расеей - на крови украинцев.., постоянно напоминая зебилам что:

Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 6897
показать весь комментарий
12.05.2021 14:12 Ответить
ой, - не отвлекайте зебилов от интересного кино с медведчуком)
показать весь комментарий
12.05.2021 14:06 Ответить
Одним из условий для вступления в НАТО для стран Прибалтики было введение визового режима с Московией, что они и сделали
показать весь комментарий
12.05.2021 14:08 Ответить
Проклятые порохоботы мешают бубочке зарабатывать деньги на крови
показать весь комментарий
12.05.2021 14:08 Ответить
Проклятый Порошенко, астанавись!!!
показать весь комментарий
12.05.2021 14:09 Ответить
Нарид сказал ему на выборах своё решительное 'НЕТ!', а он к корыту присосался шо тот клещ... Разводит коррупцию, мешает и не даёт делать рехвормы 😪
показать весь комментарий
12.05.2021 14:38 Ответить
Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 2595
показать весь комментарий
12.05.2021 14:10 Ответить
Я вижу зебилы "прислушались" к нашему союзнику советом США не покупать там электроэнергию,потом пускай не плачут,что их не приглашают на саммиты,не дают стать членом илм приблизится к НАТО,что об Украине без Украины и тд
показать весь комментарий
12.05.2021 14:11 Ответить
Они и не плачут - они єто и делают чтоб их не приглашали
показать весь комментарий
12.05.2021 14:15 Ответить
Ага, п'ятою точкою його слухали.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:54 Ответить
Украина вырабатывает электроэнергии в 8 раз больше от потребностей...
Л.Д.Кучма.президент Украины.2003 год.Тогда продавали Молдове Чехии Словакии Болгарии и Румынии Польше Венгрии.... Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 6855
показать весь комментарий
12.05.2021 14:12 Ответить
чувак просто не успевает реагировать на "внешние угрозы". тормозит.... вот и покупают....
коллаборанты ***=ь
показать весь комментарий
12.05.2021 14:12 Ответить
финансирование вооруженных сил, окруживших страну с четырех сторон -- главная задача! Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 885
показать весь комментарий
12.05.2021 14:18 Ответить
Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 5582
показать весь комментарий
12.05.2021 14:18 Ответить
Украина 11 мая вновь начала напрямую покупать электроэнергию в Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Беларусь Источник: https://censor.net/ru/n3264783

ДЯКУЮ ВАМ Зелефіли ЩО ВИБРАЛИ ШІСТКУ КРЕМЛЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 237

Коли там дострокові вибори президента України ?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:18 Ответить
сметуни ще не зібралися в отару...
показать весь комментарий
12.05.2021 14:39 Ответить
вони насмєтают Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 4335
показать весь комментарий
12.05.2021 15:34 Ответить
Хто наживається на війні?Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 5118
показать весь комментарий
12.05.2021 14:21 Ответить
кацапы потратились на "Папика". Бубочка потратился на кацапскую е/е.
Всем хорошо.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:24 Ответить
Так, если Бене нада, то ша.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:26 Ответить
На жаль,без містера Лінча тут вже аж ніяк не обійдеться...
показать весь комментарий
12.05.2021 14:33 Ответить
Кому это интересно, жена Лещенко, вот это да, народ целую неделю страдает.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:33 Ответить
Порошенко всё никак не угомонится. Куражится...
показать весь комментарий
12.05.2021 14:34 Ответить
Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 9213
ОООО !!! ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ СТРОГИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ! Я
НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
БЛАГОДЕЛИ МОИ? МОЖЕТ УЖЕ И КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ !?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:05 Ответить
Это ведь не просто покупка электрики.Это своего рода интеграция в Таёжный союз.Именно с такой позиции треба це розглядати Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 2413
показать весь комментарий
12.05.2021 15:23 Ответить
Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 7006
показать весь комментарий
12.05.2021 15:36 Ответить
Какая взаимосвязь между визитом Блинкена, и поставками электроэнергии?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:53 Ответить
Шел 8-й год войны, гибли Воины, горела земля...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:56 Ответить
Не Украина, а беня с зелей. Не вводите людей в заблуждение
показать весь комментарий
12.05.2021 16:15 Ответить
А 73% были кем, простите?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:45 Ответить
Гумусом, удобренным «скатами» и сказками *********. По сути своей дремучими совками, жаждущих безграничной шары
показать весь комментарий
12.05.2021 16:47 Ответить
Как жеш так , у русни электричество покупать Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 4254 Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 8415. Так русня кто, торговые партнеры или оккупанты Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 4254
показать весь комментарий
12.05.2021 16:26 Ответить
 
 