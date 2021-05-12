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В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении

Министерство здравоохранения просит украинцев не фотографировать вместо себя животных, детей, технику и прочее в приложении "Дія" для самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

В частности, он опросил пользователей не играться с приложением, ведь это может вызвать проблемы с верификацией.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Дия" фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - сказал Кучер.

Замминистра также попросил, чтобы "все относились к этому серьезно", потому что обмен данными "четко отлаженный".

"У нас есть вся информация о нарушителях", - добавил Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кроме "вакцинных" сертификатов будут и другие варианты для пересечения границы ЕС, - замглавы Минздрава Кучер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
кто оправил в дию член? признавайтесь!
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12.05.2021 14:22
+18
В этой новости прекрасно все! В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 9386
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12.05.2021 14:19
+13
у ківи мабуть фото ківі
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12.05.2021 14:18
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у ківи мабуть фото ківі
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12.05.2021 14:18 Ответить
Фото самовисуванця Ківи. В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 9171
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12.05.2021 14:35 Ответить
Тільки дуже волохаті.
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12.05.2021 14:37 Ответить
В этой новости прекрасно все! В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 9386
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12.05.2021 14:19 Ответить
Искусство заголовка.
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12.05.2021 14:26 Ответить
а стригтися і зрізать нігті можна?)
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12.05.2021 14:19 Ответить
И различные части тела
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12.05.2021 14:19 Ответить
а часты тела - это какие: члены, вагины или носы?!
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12.05.2021 15:31 Ответить
І піаніною не затулятися, як деякі.
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12.05.2021 14:20 Ответить
кто оправил в дию член? признавайтесь!
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12.05.2021 14:22 Ответить
То була членкиня.))
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12.05.2021 14:28 Ответить
Гораздо интереснее-кто отправил в "Дію" фото члена и прошел верификацию? В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 2846
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12.05.2021 14:28 Ответить
Это лучшее на сегодня!
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12.05.2021 14:46 Ответить
путин
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12.05.2021 15:53 Ответить
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 8130
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12.05.2021 16:27 Ответить
Ты меня заинтриговал. Ушел проверять В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 6909
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12.05.2021 17:00 Ответить
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 207

В "Дії" только различные части тела и надо фотографировать. Вернее не различные, а строго определённые. Можно также указывать их параметры - длину, ширину, глубину. В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 7205
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12.05.2021 14:27 Ответить
а шо такое?
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 8928

...
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12.05.2021 14:29 Ответить
😻
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12.05.2021 14:31 Ответить
а фотографии "популярных артистов юмористичного жанра" пользуются популярностью?
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 6572
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12.05.2021 14:31 Ответить
Не сами, а их "отдельные части тела", шоб пройти верификацию
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12.05.2021 14:47 Ответить
части тела..эт наверно х..и и пиз ...ы? мдаааа....
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12.05.2021 14:33 Ответить
"У нас есть вся информация о нарушителях". (С) Фото частин тіла?)))
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12.05.2021 14:34 Ответить
У них есть вся инфа о нарушителях. Вот и издуйте со своей дией в зад. Даже байта этого говна к себе в смарт не пущу.!
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12.05.2021 14:44 Ответить
А что, не знали, что так можно будет делать, когда запихивали державу в смарфон?
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12.05.2021 14:48 Ответить
Люди не просто так мабуть фоткають "різні" частини тіла, а хочуть показати що боротьба з епідемією провалена.
Треба не самоізоляцію і локдауни вводити а вакцинувати населення.
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12.05.2021 14:51 Ответить
dick вдома
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12.05.2021 15:33 Ответить
А може я себе так бачу ?
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 8705
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12.05.2021 15:38 Ответить
Части тела... Прямо умилило)))
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12.05.2021 15:50 Ответить
Это да.Техника в руках дикарей это груда металла В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 9875
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12.05.2021 15:55 Ответить
Новый Народный флешмоб!))

# Сфоткай своего зеленского! оправь в " Дию"!!

В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 2105 В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 2105 В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 2105
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12.05.2021 19:54 Ответить
Если сфотографировать ****, персонал "Дії" посадят за порно? В Минздраве просят украинцев не фотографировать в приложении "Дія" вместо себя животных, детей и различные части тела - Цензор.НЕТ 8587
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12.05.2021 20:16 Ответить
на шо вы намекаете в слове - другие части тела? - хвост шоли?
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13.05.2021 10:13 Ответить
 
 