РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19396 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Дело Медведчука
5 493 37
Медведчук (1754) Песков (1738) Россия (91279)

Медведчук не просил у РФ убежища, Москва не собирается вмешиваться в эти процессы, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Медведчук не просил у РФ убежища, Москва не собирается вмешиваться в эти процессы, - Песков

В Кремле заявили, что кум Путина Виктор Медведчук не обращался за политическим убежищем. Кроме того, в России не собираются вмешиваться в этот процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался - первое. Второе - мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства", - отметил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь.

"Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношение многих остальных политиков в Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией", - добавил он.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

Читайте: Сегодня Медведчук явится в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях, - адвокаты

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Медведчук громадянин росії і тому не просить там притулку!
показать весь комментарий
12.05.2021 14:36
+9
У медведчука роль пугала, а основную работу исполняют дерьмаки с шефирами...
показать весь комментарий
12.05.2021 14:36
+6
Правильно. Никому не нужны провалившиеся агенты.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
похоже енность мудачука, для цапов, несколько преувеличена Медведчук не просил у РФ убежища, Москва не собирается вмешиваться в эти процессы, - Песков - Цензор.НЕТ 595
показать весь комментарий
12.05.2021 14:29 Ответить
Медведчук громадянин росії і тому не просить там притулку!
показать весь комментарий
12.05.2021 14:36 Ответить
Мертвечук вдома шо в Укрнаїні шо на рашці. нашо йому ще щось просить.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:15 Ответить
мова не про те просив чи не просив.
Мова про те що цапам побую доля холуїв типу мудачука.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:25 Ответить
шо ти мелеш, коли це кум путіна був холуйом? то офіційна відповідь, неофіційно там усе усім нада.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:38 Ответить
а ким він був по твоєму?) Треба бути ідіотом щоб вважати що ***** сильно переживає за долю якогось медведчука.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:43 Ответить
смотрю, Байден, объяснил политику партии)))
показать весь комментарий
12.05.2021 14:30 Ответить
Тогда очень похоже на зеленую аферу.....
показать весь комментарий
12.05.2021 14:31 Ответить
значит просил ))) и скоро начнет вмешиваться)))
или уже стал токсичный для пердуна *****?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:31 Ответить
здрасті посрамшьі... негайно заберіть кума і паломанніцу!
показать весь комментарий
12.05.2021 14:32 Ответить
Правильно. Никому не нужны провалившиеся агенты.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:34 Ответить
значит всё идёт по сценарию, волноваться незачем.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:34 Ответить
_Вообще похер что там фашисты говорят - в большинстве случаев это хуцпа, в остальных - наглые претензии ублюдков. Слушать их - неадекватно, адекватно - убивать.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:36 Ответить
У медведчука роль пугала, а основную работу исполняют дерьмаки с шефирами...
показать весь комментарий
12.05.2021 14:36 Ответить
Ему, пока президент тот же, ничего не угрожает.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:37 Ответить
мертветчук сидить у кума в бункері...на раSSії і вимагає срочно розвернути танки в сторону України... а взагалі
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
показать весь комментарий
12.05.2021 14:39 Ответить
А для чого громадянину РФ просити притулок на території РФ?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:41 Ответить
.. если это не кампанейщина, преследование политических оппонентов..Во как казламордые за правду и справедливость. А вот Украине есть чему поучиться, Немцова грохнули, Навального отравили и посадили, Ходаковского в Сибирь на перевоспитание. Вот так бы со всякими рабиновичами, шуфричами, мураевыми и прочими. Работы непочатый край, да и украинский народ только ,,дякую" скажет.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:42 Ответить
а че о ходаке то..вчерась еще на дамбасе болтался...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:00 Ответить
Попутал, ходорковский.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:49 Ответить
А зачем оформлять убежище ублюдку с российским паспортом в кармане?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:43 Ответить
мертвячук сбежит на паРашу только если будет уверен, что против него есть железные улики и зона это что-то реальное, осязаемое. стукачей среди прокурворов у него хватает, в случае шухера его уведомят заблаговременно.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:47 Ответить
а Козак - (той, який в мертвечука Фуксом) - не просив?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:47 Ответить
А я завжди казав ватяним збоченцям що Крим це Україна! Дайте Піськову цукерку.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:48 Ответить
Медведчук понимает, что он нужен пуйлу только в Украине.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:51 Ответить
Тем более, что он, вполне возможно, кум покойника ...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:26 Ответить
"... и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам" Да-да,но вы всё-таки своё свинячье рыло суёте Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5342На фига вам,козлорылым,убеждаться,если это личное дело Украины? Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 315
показать весь комментарий
12.05.2021 14:54 Ответить
разыграли драму спасения агента дерьмака кидая жертву агента мёртвечука Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4753 как все дешево
показать весь комментарий
12.05.2021 15:00 Ответить
А кого будуть кидати в жертву, як розслідування Беллінгкет вийде?))
показать весь комментарий
12.05.2021 15:31 Ответить
Истории свойственно повторятся. По ходу - Медведчук это новый Муссолини. По классике , Гитлер - путлер, должен будет его спасать когда того посадят под арест.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:36 Ответить
Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8570 России не собираются вмешиваться в этот процесс Источник: https://censor.net/ru/n3264789

З ЯКИХ ЦЕ ЧАСІВ МАЦКВІ МОЖНА ВІРИТИ ?

Кацап не збреше - день пройшов дарма Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3891
показать весь комментарий
12.05.2021 15:43 Ответить
Ещё не вечер
показать весь комментарий
12.05.2021 16:23 Ответить
Буде обмін - всіх за одного...
показать весь комментарий
12.05.2021 16:29 Ответить
А зачем ему просить, кум его и так без просьбы примет с широкими объятиями, родственники всё же, что не говори.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:28 Ответить
 
 