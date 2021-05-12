Медведчук не просил у РФ убежища, Москва не собирается вмешиваться в эти процессы, - Песков

В Кремле заявили, что кум Путина Виктор Медведчук не обращался за политическим убежищем. Кроме того, в России не собираются вмешиваться в этот процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался - первое. Второе - мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства", - отметил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь.

"Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношение многих остальных политиков в Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией", - добавил он.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

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