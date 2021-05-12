РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19614 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 076 49
Данилов (1057) олигарх (1016) СНБО (4374)

Данилов о 13 олигархах: "Вопрос стоит принципиально: государство должно ликвидировать "пятую колонну"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов о 13 олигархах:

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал основной признак группы олигархов. А также заявил, что государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов сообщил в Facebook.

По словам секретаря СНБО, олигархическая система является одной из основных угроз национальной безопасности наряду с военной агрессией Российской Федерации.

"Страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике - олигархической экономики, которая порождала монополии, что приводило к коррупции", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам, которые угрожают их доминирующему положению в экономической сфере и влиянию на государственные институты.

"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть", - добавил секретарь СНБО.

"Вопрос стоит принципиально: государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами", - подытожил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали подготовки законопроекта об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек.

Читайте: Закон о деолигархизации должен ударить по чиновникам, которые с помощью власти стали миллионерами, - Устенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
"Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам"

Источник: https://censor.net/ru/n3264795

У Зели оригинальний метод борьбы с олигархами, назначать их шестерок премьер-министрами.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:45
+17
То есть зеленский олигарх?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:43
+17
Так он их кукла

Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6529
показать весь комментарий
12.05.2021 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть зеленский олигарх?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:43 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏😁
показать весь комментарий
12.05.2021 14:48 Ответить
непосредственно! Используя власть получает преференции для своего бизнеса.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:39 Ответить
Це потік дурниць. Якась каналізація - помийне дно.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:44 Ответить
"Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам"

Источник: https://censor.net/ru/n3264795

У Зели оригинальний метод борьбы с олигархами, назначать их шестерок премьер-министрами.
показать весь комментарий
12.05.2021 14:45 Ответить
Так он их кукла

Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6529
показать весь комментарий
12.05.2021 15:12 Ответить
І не лише прем'єр- міністрами. В зеленій владі немає нікого, хто б не був висуванцем олігархів, починаючи з "велічайшего".
показать весь комментарий
12.05.2021 15:20 Ответить
Визначення поняття "олігарх", пане Канішевський, не є дебільним. Олігархи у нас формально не займають владні посади, але впливають на владу. Перелічені Вами прізвища - Гордон, Бутусов, ініціатори мітингів під ОП та ін., не займають державні посади і тому не є олігархами.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:26 Ответить
тобто олігарх це лише той хто займає "державну посаду"? Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 8192
Які посади займають пінчук-коломойський-ахмєтов?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:29 Ответить
Навпаки, пан Канішевський! Олігарх державну посаду не займає, але впливає на владу. Пінчук-коломойський-ахмєтов державні посади не займають, але впливають на владу. Тому вони підпадають під визначення олігархів. Але вище назване не єдина ознака олігархів. Зокрема, олігарх, як правило, володіє телеканалами, витрачає гроші на підкуп високих державницьких осіб, контролює силові структури та ін. Порошенко у період коли був Президентом не вважався олігархом, тому що мав високі владні повноваження законно. За свої владні рішення ніс особисту відповідальність перед Законом. Як тільки перестав бути Президентом, то знов став олігархом, тому що через свої телеканали впливає на владу і не несе за це відповідальність. Що тут не зрозуміло?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:22 Ответить
Одним словом, критерії не вказані. Те, що вказане за головний критерій - профанація, яку можна а прилвпити навіть до зубожілої Тимошенко і збіднілого полковника-гусака Гриценка. А ось що стосується Коломойського, то він хоч і мільярдер, але за Данілов м не є олігархом, бо у Печерському суді не доведено його вплив на Зєлєнского. 😊
показать весь комментарий
12.05.2021 14:52 Ответить
Научись сначала, пан Ростислав, грамотно выражать свои мысли, а потом рассуждать о критериях.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:28 Ответить
"зауваження" з причини дебільності потребує спаму всіх висерів юзера.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:52 Ответить
Капитан очевидность,пля... Основной признак олигархов - это влияние на власть, - Данилов - Цензор.НЕТ 9756
показать весь комментарий
12.05.2021 14:53 Ответить
Опередил... ))
показать весь комментарий
12.05.2021 15:02 Ответить
А статус "слуги олигарха" тоже узаконят? Или это введут уже при следующем президенте?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:08 Ответить
В таком важном вопросе как деолигархизация плоские шутки не очень уместны. Пан Данилов - молодец. Не боится говорить очень важные для нас вещи. Другое дело, превратятся ли его слова в дела? Есть большие сомнения. Но, всё равно, он молодец.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:33 Ответить
Після вологих мрій варто помити руки. Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 9013
показать весь комментарий
12.05.2021 15:17 Ответить
не вірите Олексію Данилову ?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:24 Ответить
Одна з шісток бені. І чому ми повинні йому вірити?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:26 Ответить
тому що кремлівські помийки закриває навідміну від картонних патріотів
показать весь комментарий
12.05.2021 15:39 Ответить
Ото взагалі нічого більше ніж закриття 3 каналів не зробили за 2 роки. Попередники між іншим закрили доступ в Україні до набагато більших пропагандистських ресурсів типу ВК і т.п. Але крім того фінансували розвиток армії і озброєнь. Де Нептун?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:52 Ответить
І фсьо? А пропагандонська помийка Г+Г? Бабломойський- мертвечук співласники.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:00 Ответить
Злив зараховано.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:09 Ответить
А навіщо ви збагатили кількох олігархів ?
Чому президентська фракція в повному складі підкуплена Ахмєтовим ?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:22 Ответить
Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 9904
показать весь комментарий
12.05.2021 15:25 Ответить
Да здравствует Большой Отжим ! Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 7756
показать весь комментарий
12.05.2021 15:30 Ответить
Когда в рамках этого гениального плана запланирован массовый одновременный суицид Вазелина , его ОПы и остальных слуг урода? Будет ли прямая трансляция?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:30 Ответить
Ага, вон оно как! У меня приятель заведовал рай. администрацией. Я к нему как-то приехал и начал звать на рыбалку. Он сперва отнекивался, говорил, мол, и дома с шашлычком и пивом посидим хорошо. Но я его переубедил, и мы таки поехали на рыбу. Таким образом я совершил явное оказание влияния на власть. ЁмаЁ! Я олигарх?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:45 Ответить
Ну так это ж смотря как на рыбу ехать.Если в удовольствие по дружески половить на уху это одно.А если создать рыбную монополию"Главторгрыба",те це вже зовсiм iньше Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 1605
показать весь комментарий
12.05.2021 16:06 Ответить
Вы неправильно понимаете суть вопроса. Фамилии всех олигархи в Украине (по мнению зеко манды) начинаются на П а заканчиваются на О. Тот пример что вы привели может трактоваться как админресурс или коррупция, в зависимости кто первым предложил.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:02 Ответить
Вот заменят нам иудоглобализаторы олигархов соросятиной так мы счастливо и заживем. Нет, соросятина это точно такая же угроза национальной безобасности, как и олигархи. Марионетки Сороса и Ротшильдов это плоть от плоти иудоглобократии, как и олигархи, они точно так же будут грабить тарифами и обслуживать транснациональные корпорации в процессе захвата земельных ресурсов. Все разница в том, что феодальная рента будет попадать в банки Ротшильдовского кагала напрямую, без дележа с местными князьками. Речь идет исключительно о максимизации прибыли и о прямом контроле информационно-психологической сферы, о прямом внедрении ********** в образование и масс-культ, легалайзе проституции и наркомании.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:13 Ответить
Не томи, данилов: там хоть один каламойский есть? А фирташ?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:19 Ответить
А они разве олигархи?
показать весь комментарий
12.05.2021 16:49 Ответить
Нет конечно. Обычные слуги народа
показать весь комментарий
12.05.2021 16:51 Ответить
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:44 Ответить
Как пел Андриано Челентано : Пароле, пароле, пароле (слова, слова, слова)
показать весь комментарий
12.05.2021 16:48 Ответить
Почему только 13. У нас их значительно больше. Пинчук входит в их число? А Суркис, Ярославский, Порошенко?
показать весь комментарий
12.05.2021 19:47 Ответить
так вот почему Ахметов, Медведчук и Коломойский разбогатели в 2 раза за последний год ))
показать весь комментарий
12.05.2021 19:47 Ответить
PIR - это главная движущая сила партии зеленых идиотов.
показать весь комментарий
12.05.2021 20:04 Ответить
Та да - должно. Но сачконёт
показать весь комментарий
13.05.2021 04:18 Ответить
Как обычно - "бла-бла-бла". Губят Украину взятки и коррупция. Сами по себе олигархи не представляют проблему. Будет работать антимонопольный закон и поддержка малого бизнеса и не будет олигархов. А пока это не работает, можно сколько угодно делать вид что борешся с олигархами
показать весь комментарий
13.05.2021 04:41 Ответить
 
 