Данилов о 13 олигархах: "Вопрос стоит принципиально: государство должно ликвидировать "пятую колонну"

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал основной признак группы олигархов. А также заявил, что государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов сообщил в Facebook.

По словам секретаря СНБО, олигархическая система является одной из основных угроз национальной безопасности наряду с военной агрессией Российской Федерации.

"Страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике - олигархической экономики, которая порождала монополии, что приводило к коррупции", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам, которые угрожают их доминирующему положению в экономической сфере и влиянию на государственные институты.

"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть", - добавил секретарь СНБО.

"Вопрос стоит принципиально: государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами", - подытожил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали подготовки законопроекта об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек.

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