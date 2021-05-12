Данилов о 13 олигархах: "Вопрос стоит принципиально: государство должно ликвидировать "пятую колонну"
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Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал основной признак группы олигархов. А также заявил, что государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов сообщил в Facebook.
По словам секретаря СНБО, олигархическая система является одной из основных угроз национальной безопасности наряду с военной агрессией Российской Федерации.
"Страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике - олигархической экономики, которая порождала монополии, что приводило к коррупции", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам, которые угрожают их доминирующему положению в экономической сфере и влиянию на государственные институты.
"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть", - добавил секретарь СНБО.
"Вопрос стоит принципиально: государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами", - подытожил он.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали подготовки законопроекта об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек.
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Источник: https://censor.net/ru/n3264795
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