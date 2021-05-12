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США в этом месяце передадут Украине два патрульных катера класса Island, - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США в этом месяце передадут Украине два патрульных катера класса Island, - Госдепартамент

США намерены продолжать укреплять военно-морской потенциал Украины в Черном море.

США в ближайшее время передадут Украине еще два патрульных катера типа Island. Об этом сообщил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, катера Украине планируется передать ближе к концу этого месяца.

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"Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить военно-морской потенциал в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позже в этом месяце. В дополнение к двум, которые мы предоставили в ноябре 2019...", - заявил Рикер.

Официальная передача первых кораблей от береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульные катера получили бортовые номера - "Славянск" (P190) и "Старобельск" (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу. 13 ноября 2019 года в Одессе эти катера, а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" были приняты в состав ВМС ЗСУ. Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года. 18 июля 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.
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Топ комментарии
+7
Спасибо за помощь. Нам бы сейчас "Патриоты". Но не при этой власти рашенских холуев.
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12.05.2021 15:03
+4
Це типу браконьєрів всіляких можна ловити цими патрульними катерами.
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12.05.2021 15:21
+3
Для начала неплохо, но нам бы корветы и фрегаты, как туркам в свои время США дали... да и не только им...
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12.05.2021 15:03
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Спасибо за помощь. Нам бы сейчас "Патриоты". Но не при этой власти рашенских холуев.
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12.05.2021 15:03 Ответить
Потрібні кораблі з системами ППО-ПРО та протичовновими бойовими системами, це мінімальний рівень оснащення корабля для ведення бойових дій в Чорному морі.
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12.05.2021 15:49 Ответить
Для начала неплохо, но нам бы корветы и фрегаты, как туркам в свои время США дали... да и не только им...
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12.05.2021 15:03 Ответить
турки контролируют черное море, да и поговаривают ядерное оружие у амеров на турецких базах имеется... так шо...)
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12.05.2021 15:50 Ответить
2 "Айсленда" уже есть (но без оружия)..
2 "Айсленда" передадут в мае..
1 "Айсленд" передадут до конца года
итого: будет дивизион
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12.05.2021 15:05 Ответить
Вроде как эти два должны быть с американским вооружением. Будем посмотреть.
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12.05.2021 15:10 Ответить
наконец договорились, что на всех пяти будет стоять американское оружие..
наше МинОбороны наконец согласилось перестать "химичить" и скрещивать "чебурашку с зонтиком"..
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12.05.2021 15:17 Ответить
Подякуємо за це Кучмі і Новінському, які цей завод угробили...
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12.05.2021 15:29 Ответить
Новинскому и его хозяевам.
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12.05.2021 15:33 Ответить
Встречный вопрос -- Зачем в лужах Черного и Азовского морей суда океанского класса.? Когда эти лужи почти полностью перекрываются береговыми ракетными комплексами. А все до корветов включительно мы и сами сделать в состоянии. Были бы деньги. Вопрос не в корпусах, а в начинке.
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12.05.2021 15:32 Ответить
В том и прикол, что военный корабль делается под систему вооружений, а не наоборот. И, если кацапское вооружение не вариант, то возникает резонный вопрос - а какое тогда? И только ПОСЛЕ ответа на этот вопрос можно начинать говорить о строительстве новых военных кораблей.
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12.05.2021 15:52 Ответить
США в цьому місяці передадуть Україні два патрульні катери класу Island, - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 7046
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12.05.2021 16:03 Ответить
Точно? Не подскажите когда и, главное, где Украина построила свой крайний корвет?
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12.05.2021 16:32 Ответить
Да неужели? Вранье. Кузня на Рыбальском в 2005 году построила корвет "Тернополь", который потом отжали рашенские агрессоры в Крыму.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
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12.05.2021 16:44 Ответить
Да неужели? А если не врать? Около 8 ракетных дивизионов "Нептун" перекрывают полностью все Азовское и 3\4 Черного морей. А если подсобить грузинам с парой-тройкой дивизионов, то и гораздо поболее будет. У Раши не просто так истерика была, когда Турчинов сказал про "Нептуны" и крымский мост.
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12.05.2021 16:29 Ответить
Тупое вранье. "Нептун" разработан, испытан и принят на вооружение. Один дивизион заступил на службу. Второй дивизион будет готов в 1 квартале 2022 года. Если бы не приход зеленых манкуртов, уже бы имели гораздо больше.
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12.05.2021 16:46 Ответить
Дозвольте поцікавитись, на чому базується ваша теза, що Нептун фейк і ніколи не буде побудований?
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12.05.2021 18:03 Ответить
От блин, только путленфюрер бункер проветрил...
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12.05.2021 15:20 Ответить
Це типу браконьєрів всіляких можна ловити цими патрульними катерами.
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12.05.2021 15:21 Ответить
Керівництво покатати, рибку половити(((
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12.05.2021 15:39 Ответить
Продадуть...
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12.05.2021 15:33 Ответить
пушка там будет. 25мм
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12.05.2021 15:43 Ответить
Погугли, что делает автоматическая пушка БМП с танком.
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12.05.2021 16:01 Ответить
це не погано але бородавочники і списані в ізраїлі 15ті і відремонтовані в канаді було би ще краще.
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12.05.2021 16:02 Ответить
не "в цьому місяці", а "цього місяця"...
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12.05.2021 16:25 Ответить
А вот что значит "передадут"? Это бесплатно, т.е. даром, или все-таки за денюжку? Как вообще вот эта передача пяти кораблей происходит?
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12.05.2021 18:08 Ответить
 
 