США в этом месяце передадут Украине два патрульных катера класса Island, - Госдепартамент
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США намерены продолжать укреплять военно-морской потенциал Украины в Черном море.
США в ближайшее время передадут Украине еще два патрульных катера типа Island. Об этом сообщил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, катера Украине планируется передать ближе к концу этого месяца.
"Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить военно-морской потенциал в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позже в этом месяце. В дополнение к двум, которые мы предоставили в ноябре 2019...", - заявил Рикер.
Официальная передача первых кораблей от береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульные катера получили бортовые номера - "Славянск" (P190) и "Старобельск" (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу. 13 ноября 2019 года в Одессе эти катера, а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" были приняты в состав ВМС ЗСУ. Ранее сообщалось, что американские патрульные катера класса Island прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021 года. 18 июля 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.
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