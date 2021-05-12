РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19637 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 799 34
НДС (414) Южанина (151)

Если разобраться со "скрутками" НДС, можно получать в бюджет более 60 млрд грн ежегодно, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если разобраться со

Из-за "скрутки" НДС бюджет ежегодно недополучает более 60 млрд грн, а у власти есть возможность остановить их за несколько месяцев.


 Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"У нас до 60 миллардов теряется поступлений в государственный бюджет, и от этого мы такие не способные обеспечить своих людей ни пенсиями, ни социальным пакетом для их выживания", - сказала Южанина в эфире телеканала "Украина 24".

Она подчеркнула: у власти все инструменты для того, чтобы остановить эти схемы и благодаря этому существенно увеличить поступления в госбюджет.

"Сейчас надо положить этому всему конец. Есть ли такой инструментарий? Есть. Все прекрасно видят и знают, через какие компании, через какие регионы, через какие области проходит больше скруток. Мне кажется, что если бы хотя бы с одним руководителем области разобрались по-настоящему, доказали нанесение вреда государству в таких размерах, и за это последовала  действительно ответственность, все понемногу бы менялось", - сказала Южанина.

Депутат также напомнила, что ранее уже применялись такие инструменты, что дало значительный прирост поступлений в бюджет.

"В 2017 году, после того как были внедрены в Налоговый кодекс специальные ограничения, электронное администрирование, которое отслеживало бы невозможность осуществления этих скруток, мы тогда достигли невероятно высоких показателей уплаты в бюджет. Но это длилось несколько месяцев ", - рассказала Южанина.

Ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Основной источник харчевания чинуш и воров не отменят никогда...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:21
+7
как любят звиздть поза корытом!!!!
показать весь комментарий
12.05.2021 15:24
+7
почему не остановила когда была во власти?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НДС ваще нана отменить, задрали со своими налогами, дерут людей как липку!!!
показать весь комментарий
12.05.2021 15:19 Ответить
Основной источник харчевания чинуш и воров не отменят никогда...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:21 Ответить
Тут проблема. НДС это внутренний налог. Его не взымают, если товар уходит за границу, что делает этот товар более конкурентным за границей. Отмена НДС повлечет за собою повышение других налогов, что сделает наш товар менее конкурентным за границей.
Но да, его нужно отменять, это наш внутренний налог государству, которое невероятно неэффективное. Только отменять нужно так, чтобы в бюджете осталось и на пенсии и на армию. То есть приводить в порядок государственное управление, а только потом затем отменять. Почему не сажают причастных к скруткам чиновников - это еще один вопрос, которому уже вот-вот 30 лет.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:26 Ответить
Как приятно снова встретить если и можно, давай ещё скоро и будет, не чиновники а оракулы)
показать весь комментарий
12.05.2021 15:19 Ответить
А якщо "разобраться" з офшорами, то скільки нинішніх бюджетів України можна отримувати ща один рік?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:19 Ответить
А ці "скрутки" два роки тому з'явилися?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:20 Ответить
Точніше, відновилися.....
А з'явилися на поточній основі за часи яеика та кліменка.
А потім кисень перекрили.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:51 Ответить
😏
показать весь комментарий
12.05.2021 16:53 Ответить
Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 303 Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 303 Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 303
показать весь комментарий
12.05.2021 20:41 Ответить
как любят звиздть поза корытом!!!!
показать весь комментарий
12.05.2021 15:24 Ответить
ну так.... Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8512 зло бере!
показать весь комментарий
12.05.2021 15:35 Ответить
почему не остановила когда была во власти?
показать весь комментарий
12.05.2021 15:24 Ответить
Як раз і зупинила....
За шо і поперли мудрі виборці.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:52 Ответить
який же ти далекий від цієї теми! Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5642
показать весь комментарий
12.05.2021 20:43 Ответить
Ктоб ротяку открывал...)))
показать весь комментарий
12.05.2021 15:29 Ответить
В Украине с января 2019-го пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. в месяц.
В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн - в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Об этом говорится в опубликованных данных ПФУ
Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го пока не достигает 4 тыс. грн.
Как изменился размер пенсий с 1 января 2019-го до апреля 2021-го:
В среднем пенсионеры - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Пенсионеры по возрасту - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Военные - с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Судьи - с 28,7 до 77,3 тыс. грн.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:34 Ответить
Да убрать эту кормушку - НДС, сделать налог с оборота как в США и не морочить голову.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:37 Ответить
а жити вони за що будуть? взяти отак і відмовитись від мільйонів, мільярдів неоподатковуваних доларів. немає на те політичної волі, а спробуй такий проект внести, то гарантовано т.з. "податкові майдани" з казочками, яке корисне ПДВ місяцямисттояти будуть, а законопроект такою кількістю правок обросте, що їх розглянути життя не вистачить.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:28 Ответить
природа податку з обороту - платиться раз в рік. А за цей рік потрібно 50млрд (ну, сорок..., якщо нині, а не в 2019-му) баксів, щоб покрити касовий дефіцит на необхідні видатки держбюджету. Їх можна взяти лише в МВФ, як позику під 1%річних. А МВФ нині взагалі не дає зебілам бабла. Не давав він стільки і в часи президенства Пороха... Саме тому законодавство про запровадження податку з обороту - не вводиться. Хоча проект такого Закону був готовий ще в 2017-му.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:55 Ответить
Якщо настав час "казкових історій", то додам "попси": "Якщо повернути з офшорів грошенята "Тринадцяти Хоробрих", то можна буде прокредитувати МВФ!" Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 9529
показать весь комментарий
12.05.2021 15:37 Ответить
Как же все заявители дружно забывают об Уманском ,а он был первым и считаю ,
что бесстрашным человеком ,заявившим гласно о скрутках и профессионально
доказавший это.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:38 Ответить
А если его отменить к херам, заменив более простым и неотвратимым к уплате налогу развития - то гораздо больше. И на заработки ездить не надо будет. А что, вся налоговая полиция с инспекциями и администрациями не может отследить скрутки? Разогнать нахер и никакой пенсии. А очень внимательно посмотреть на имущество руководителей всех рангов этих структур. И как они ратовали - косвенными методами кровосиси обсчитать и конфисковать лишнее или "ниабиснимае". Мечты, мечты...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:40 Ответить
Кажу ж, Україна дуже багата країна. І бідна не тому, що дурна, а тому що дурні нею керують.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:42 Ответить
Кто-то помнит активную борьбу с этими скрутками во времена, когда парламентский комитет возглавляла Нина Южанина?
Шо Нина, шо Даниил - бизнесу всё едино ибо обое рябое.....
показать весь комментарий
12.05.2021 15:43 Ответить
" скрутки" відновилися з 2019 року.
До того кисень був перекритий і їх не було.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:56 Ответить
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Там живут несчастные люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри
На лицо ужасные, добрые внутри
Там живут несчастные люди-дикари

Что они ни делают, не идут дела
Видно в понедельник их мама родила
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела

Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Крокодил не ловится, не растёт кокос

Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы понедельники взять и отменить
Им бы понедельники взять и отменить
Вроде не бездельники и могли бы жить

Как назло на острове нет календаря
Ребятня и взрослые пропадают зря
Ребятня и взрослые пропадают зря
На проклятом острове нет календаря

По-по-по-по-по такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году

И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
показать весь комментарий
12.05.2021 15:44 Ответить
От тут їй ніхто не заважав це робити свого часу.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:45 Ответить
Ага, ещё как мешали!
Носили и носили в чемоданах....
показать весь комментарий
12.05.2021 15:48 Ответить
І шо? Це чули ще два роки тому.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:47 Ответить
но на всех должностях или дебилы или продажные люди и поэтому разобраться ну никак не получается...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:59 Ответить
А если разобраться с беней, то можно ещё два транша от мвф до конца года получить и статус одного из основных союзников штатов вне нато с соответствующим техобеспечением.
А уж если ещё и с фирташем...
В конце уже можно и с баблоотмойским зэ-кварталом наконец разобраться. И снова экономика пойдёт в рост вместе с пенсиями и зарплатами, а также покупательской способностью...
показать весь комментарий
12.05.2021 16:12 Ответить
не розберуться.
Природа нинішньої влади не та... щоб розбиратися...
показать весь комментарий
12.05.2021 18:57 Ответить
НДС -это не для нашей державы, где самые первые воры чиновники.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:41 Ответить
Почему же не разобралась когда с Петей при корыте была?
показать весь комментарий
12.05.2021 19:56 Ответить
 
 