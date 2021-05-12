Если разобраться со "скрутками" НДС, можно получать в бюджет более 60 млрд грн ежегодно, - Южанина
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Из-за "скрутки" НДС бюджет ежегодно недополучает более 60 млрд грн, а у власти есть возможность остановить их за несколько месяцев.
Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
"У нас до 60 миллардов теряется поступлений в государственный бюджет, и от этого мы такие не способные обеспечить своих людей ни пенсиями, ни социальным пакетом для их выживания", - сказала Южанина в эфире телеканала "Украина 24".
Она подчеркнула: у власти все инструменты для того, чтобы остановить эти схемы и благодаря этому существенно увеличить поступления в госбюджет.
"Сейчас надо положить этому всему конец. Есть ли такой инструментарий? Есть. Все прекрасно видят и знают, через какие компании, через какие регионы, через какие области проходит больше скруток. Мне кажется, что если бы хотя бы с одним руководителем области разобрались по-настоящему, доказали нанесение вреда государству в таких размерах, и за это последовала действительно ответственность, все понемногу бы менялось", - сказала Южанина.
Депутат также напомнила, что ранее уже применялись такие инструменты, что дало значительный прирост поступлений в бюджет.
"В 2017 году, после того как были внедрены в Налоговый кодекс специальные ограничения, электронное администрирование, которое отслеживало бы невозможность осуществления этих скруток, мы тогда достигли невероятно высоких показателей уплаты в бюджет. Но это длилось несколько месяцев ", - рассказала Южанина.
Ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.
В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.
Пожалуйста, подождите...
Но да, его нужно отменять, это наш внутренний налог государству, которое невероятно неэффективное. Только отменять нужно так, чтобы в бюджете осталось и на пенсии и на армию. То есть приводить в порядок государственное управление, а только потом затем отменять. Почему не сажают причастных к скруткам чиновников - это еще один вопрос, которому уже вот-вот 30 лет.
А з'явилися на поточній основі за часи яеика та кліменка.
А потім кисень перекрили.
За шо і поперли мудрі виборці.
В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн - в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Об этом говорится в опубликованных данных ПФУ
Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го пока не достигает 4 тыс. грн.
Как изменился размер пенсий с 1 января 2019-го до апреля 2021-го:
В среднем пенсионеры - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Пенсионеры по возрасту - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Военные - с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Судьи - с 28,7 до 77,3 тыс. грн.
что бесстрашным человеком ,заявившим гласно о скрутках и профессионально
доказавший это.
Шо Нина, шо Даниил - бизнесу всё едино ибо обое рябое.....
До того кисень був перекритий і їх не було.
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Там живут несчастные люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри
На лицо ужасные, добрые внутри
Там живут несчастные люди-дикари
Что они ни делают, не идут дела
Видно в понедельник их мама родила
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы понедельники взять и отменить
Им бы понедельники взять и отменить
Вроде не бездельники и могли бы жить
Как назло на острове нет календаря
Ребятня и взрослые пропадают зря
Ребятня и взрослые пропадают зря
На проклятом острове нет календаря
По-по-по-по-по такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
Носили и носили в чемоданах....
А уж если ещё и с фирташем...
В конце уже можно и с баблоотмойским зэ-кварталом наконец разобраться. И снова экономика пойдёт в рост вместе с пенсиями и зарплатами, а также покупательской способностью...
Природа нинішньої влади не та... щоб розбиратися...