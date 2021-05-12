COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование

Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях оказалась выше, чем при клинических испытаниях.

О результатах исследования в Индонезии сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы. Об этом представители Минздрава Индонезии рассказали на пресс-конференции сегодня, 12 мая.

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94% вакцинированных медиков оказались защищены и от протекания COVID-19 с симптомами – результат, значительно превышающий полученные в ходе клинических испытаний показатели.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин обнародовал результаты исследования на меньшей выборке, в котором участвовали 25 374 человека. В нем были получены те же данные об эффективности, при чем от смерти CoronaVac защитил в 100% случаев.

По словам Садикина, наблюдается очень резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников.

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Представитель китайской компании SinoVac, которая производит вакцину CoronaVac, заявил, что не может комментировать индонезийские исследования, пока не получит более подробную информацию.