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COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование

Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях оказалась выше, чем при клинических испытаниях.

О результатах исследования в Индонезии сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы. Об этом представители Минздрава Индонезии рассказали на пресс-конференции сегодня, 12 мая.

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94% вакцинированных медиков оказались защищены и от протекания COVID-19 с симптомами – результат, значительно превышающий полученные в ходе клинических испытаний показатели.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин обнародовал результаты исследования на меньшей выборке, в котором участвовали 25 374 человека. В нем были получены те же данные об эффективности, при чем от смерти CoronaVac защитил в 100% случаев.

По словам Садикина, наблюдается очень резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников.

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Представитель китайской компании SinoVac, которая производит вакцину CoronaVac, заявил, что не может комментировать индонезийские исследования, пока не получит более подробную информацию.
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Понятно...раньше ковидшел был самой классной вакциной...теперь коронавак ...
Что купили...то и хвалят...
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12.05.2021 15:29 Ответить
COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование - Цензор.НЕТ 6535
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12.05.2021 15:39 Ответить
В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы.

Статистику, наверное, индонезийский Стёпа выводил вместе с индонезийским Ляшко. COVID-вакцина китайської Sinovac виявилася в реальних умовах ефективніша, ніж у випробуваннях, - дослідження - Цензор.НЕТ 8257
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12.05.2021 15:43 Ответить
Медицинские работники изначально здоровые и молодые люди, поэтому результат необъективный.
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12.05.2021 17:02 Ответить
Намек понял. Ждем Пфайзер...
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12.05.2021 15:46 Ответить
Виходить 4 відсотки таки госпіталізували, а 2 відсотки померли... Без вакцини смертність менше двох відсотків. Який баран писав статтю???
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12.05.2021 16:48 Ответить
сколько стОит эта "эффективность"?)))
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12.05.2021 20:52 Ответить
 
 