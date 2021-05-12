Законопроект о теробороне Рада может принять до конца текущей сессии, - "слуга народа" Вениславский

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять, по крайней мере, за основу законопроект о территориальной обороне, который президент внесет как неотложный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Сегодня мы на финальной стадии согласования концептуальных положений двух законопроектов (предложенных авторами в Верховной Раде. - Ред.), и я убежден, что мы снимем все противоречия, будет внесен президентом законопроект как неотложный. И я убежден, что на этой сессии Верховной Рады, по крайней мере, мы примем этот законопроект за основу, а в идеале и с целом", - отметил парламентарий.

По его словам, финальная концепция законопроекта о теробороне будет согласована в ближайшие дни и представлена общественности для обсуждения.

"Я убежден, что голоса найдутся, потому что не только фракция "Слуга народа", но и другие проукраинские политические силы заинтересованы в том, чтобы в Украине был мощный законопроект о территориальной обороне. И мы сейчас ведем переговоры с представителями всех политических сил и уверены, что этот законопроект будет поддержан и у нас будет результативное голосование в Верховной Раде", - подытожил Вениславский.

Согласно календарному плану, пятая сессия ВР IX созыва продлится до 16 июля 2021 года.

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