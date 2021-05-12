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Законопроект о теробороне Рада может принять до конца текущей сессии, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о теробороне Рада может принять до конца текущей сессии, -

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять, по крайней мере, за основу законопроект о территориальной обороне, который президент внесет как неотложный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Сегодня мы на финальной стадии согласования концептуальных положений двух законопроектов (предложенных авторами в Верховной Раде. - Ред.), и я убежден, что мы снимем все противоречия, будет внесен президентом законопроект как неотложный. И я убежден, что на этой сессии Верховной Рады, по крайней мере, мы примем этот законопроект за основу, а в идеале и с целом", - отметил парламентарий.

По его словам, финальная концепция законопроекта о теробороне будет согласована в ближайшие дни и представлена общественности для обсуждения.

"Я убежден, что голоса найдутся, потому что не только фракция "Слуга народа", но и другие проукраинские политические силы заинтересованы в том, чтобы в Украине был мощный законопроект о территориальной обороне. И мы сейчас ведем переговоры с представителями всех политических сил и уверены, что этот законопроект будет поддержан и у нас будет результативное голосование в Верховной Раде", - подытожил Вениславский.

Согласно календарному плану, пятая сессия ВР IX созыва продлится до 16 июля 2021 года.

Также читайте: Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев

Автор: Богдан Гуньковський
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не рано Законопроект о теробороне Рада може принять до конца текущей сессии, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 400
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12.05.2021 15:45 Ответить
Шоб уже было не поздно...
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12.05.2021 15:48 Ответить
Семь лет обходились,зачем спешить.Ровно как с патронным заводом.
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12.05.2021 15:55 Ответить
А Закон об оружии? Или тероборона будет чиста на палках?
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12.05.2021 15:49 Ответить
Хтось зараз забороняє придбати зброю?
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12.05.2021 16:23 Ответить
Прикол не в приобретении, а в Законном применении.
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12.05.2021 16:24 Ответить
ну да.. еще декабрь 2020 года не закончился, а они хотят до середины июля 21 г. принять закон..
ЗЫ.. напомню, что Зелёнский обещал в принять этот закон в декабре 2020г..
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12.05.2021 15:51 Ответить
 
 