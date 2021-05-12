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Корчинский (181) Медведчук (1754) Одесса (7379)

Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука "Академия" и "Здоровье"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Партия "Братство" обратилась к СНБО с требованием наложить санкции на новые телеканалы Виктора Медведчука - "Академия" и "Здоровье".

Об этом Дмитрий Корчинский заявил на своей странице в Фейсбуке.

По мнению Корчинского, Медведчук "купил эти каналы в Одессе и сейчас раскручивает на общенациональном уровне": "Теперь промосковский пропагандист со 112-го Пиховшек еженедельно выступает на этих каналах. На месте отрубленных голов гидры вырастают новые. Надо прижигать. Сейчас в Одессе по адресу Столбовая 28, где расположены эти телеканалы, проходит акция "Братства". Если подтянется достаточно одесских патриотов, наложим санкции сами, и не дожидаясь СНБО ".

Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука Академия и Здоровье 01
Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука Академия и Здоровье 02
Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука Академия и Здоровье 03
Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука Академия и Здоровье 04
Корчинский обратился в СНБО с требованием закрыть новые каналы Медведчука Академия и Здоровье 05

Также Корчинский отметил, что "Братство" борется против промосковских телеканалов, начиная с 2015 года: "Блокаду телеканала" Интер ", к сожалению, никто не поддержал. Длительная акция против "Ньюсван". Многие из патриотов назвал нас за это провокаторами, и почти никто не поддержал. Длительная акция с целью помешать покупке "ЗИК" Медведчуком. За это нас обливали грязью, а некоторые из патриотов поддержали эту сделку. Поэтому Медведчуку тогда все удалось ".

"Впоследствии знамя борьбы у нас подхватил СНБО. Однако, СНБО - неповоротливый бюрократический орган, он не успевает за угрозами. Медведчук еще покупает телеканалы и раскручивает для антиукраинской пропаганды. Но "Братство" поможет СНБО увидеть новые угрозы, а вы помогите "Братству" с этими угрозами бороться ", - отметил Корчинский.
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Топ комментарии
+15
поддерживаю закрытие и каналов и медведчука.
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12.05.2021 15:59
+6
и про Г+Г почему то забыли
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12.05.2021 15:56
+4
А где реакция патриотов из "ЕС"? Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье" - Цензор.НЕТ 8044
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12.05.2021 16:10
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Правила форума Совет форумчан
и про Г+Г почему то забыли
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12.05.2021 15:56 Ответить
поддерживаю закрытие и каналов и медведчука.
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12.05.2021 15:59 Ответить
Против своего кента кивы пошёл?
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12.05.2021 16:02 Ответить
А где реакция патриотов из "ЕС"? Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье" - Цензор.НЕТ 8044
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12.05.2021 16:10 Ответить
в Київі - "їхній" аж проситься під знос...
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12.05.2021 16:15 Ответить
Провокаторы на провокаторов? Это - хорошо.
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12.05.2021 16:16 Ответить
Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье" - Цензор.НЕТ 9354
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12.05.2021 16:27 Ответить
Я кабы запамятовал погоняло корчинского, как агента КГБ.
Штырь, Шнырь?
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12.05.2021 16:31 Ответить
Міг би і Корч поганятися)
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12.05.2021 16:33 Ответить
Не, какое то неблагозвучное на ША.
Надо у Чекалкина на Фейсбуке посмотреть.
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12.05.2021 16:41 Ответить
Такой агент, шо из кожи вон лез на всех доступных каналах топил за Пороха обсерая клоуна перед выборами?
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12.05.2021 17:42 Ответить
"Академия" --канал кивалова, легкий междусобойчик внутри одной банды.
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13.05.2021 00:51 Ответить
 
 