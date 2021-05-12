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Подозрение Медведчуку и Козаку не спровоцирует обострение на Донбассе, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозрение Медведчуку и Козаку не спровоцирует обострение на Донбассе, -

Подозрение в государственной измене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку не спровоцирует эскалацию боевых действий на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель президента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Я думаю, что интересы конкретного лица, которое действовало вопреки интересам украинского государства, вряд ли станут основанием для какого-то обострения на востоке Украины. Оно может рассматриваться как компонент всех составляющих, которые могут побудить или спровоцировать Российскую Федерацию на какие-то более агрессивные действия, но при той единодушной поддержке стран Запада, которую мы сейчас имеем, я думаю, что вряд ли горячие головы в Кремле используют кейс господина Медведчука и господина Козака для того, чтобы каким-то образом обострить ситуацию", - отметил парламентарий.

Комментируя юридические перспективы дела против нардепов от ОПЖЗ, представитель президента в КСУ отметил:

"Уголовно-процессуальное законодательство Украины позволяет совершать соответствующие следственные действия при наличии или даже при отсутствии подозреваемого в уголовно наказуемом деянии, тем более, господин Медведчук заявил, что он готов отстаивать свои интересы самостоятельно, он явится на допросы для вручения подозрения. Поэтому будем ждать, как будет дальше развиваться ситуация. Но юридических оснований, которые мы вчера получили из уст генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, более чем достаточно для того, чтобы быть уверенным, что эти дела имеют юридическую и судебную перспективу".

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:57
+5
Зеленые хором кричат об этом.
Откуда вы знаете, что на уме у пуйла?
Сценарий "Зеля-патриот" писали в Кремле?
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12.05.2021 16:06
+3
Ставшего ненужным и неэффективным Медведчука слили по договоренности с Кремлем?
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12.05.2021 16:02
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России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:57 Ответить
Согласен, как вариант. Коммуналка по-прежнему является источником коррупционных схем.
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12.05.2021 16:05 Ответить
Хтозна, можливо навпаки, Мертветчука роблять "стражденним мучеником" і попробують на цій хвилі ще раз проштовхнути на президентство.
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12.05.2021 17:24 Ответить
А чого так ?
Бо липова підозра ? Тимчасова ?
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12.05.2021 16:00 Ответить
Недоказуемая, так отмывают проваленных агентов. Да, судили, да не доказали, да теперь всем извиниться и заплатить денежную (и возможно) моральную компенсацию. И агент с новой силой в новом статусе.
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12.05.2021 16:09 Ответить
Ставшего ненужным и неэффективным Медведчука слили по договоренности с Кремлем?
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12.05.2021 16:02 Ответить
Тупин своих не сдает. Старая гебешная схема: сдашь одного, другие уже верить не будут и сами первыми сдадут.
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12.05.2021 16:06 Ответить
а взмах крыльев бабочки - спровоцирует???
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12.05.2021 16:03 Ответить
Зеленые хором кричат об этом.
Откуда вы знаете, что на уме у пуйла?
Сценарий "Зеля-патриот" писали в Кремле?
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12.05.2021 16:06 Ответить
Сценарий слуга народа писали в 95 квартале по заказу Кремля.
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12.05.2021 16:14 Ответить
Неужели есть еще люди, которые этого не поняли. Для убедительности сыгранной роли можно пожертвовать и Медведчуком. Какой толк от того Медведчука, если в самой ОПе есть более эффективный Ермак.
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12.05.2021 16:28 Ответить
Есть. В комплиментах Венедиктовой и Зеле по поводу медведчука отметились даже Стерненко и Портников.
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12.05.2021 16:31 Ответить
Все ведь согласовано
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12.05.2021 16:07 Ответить
І вІНІСЛАВСЬКОМУ ДОЛОЖЕНО
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12.05.2021 20:13 Ответить
Вениславский, а Вы откуда знаете, что не спровоцирует? Из той-же кормушки хотите поиметь или данные внешней разведки на туалетный столик каждое утро кладут?
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12.05.2021 16:12 Ответить
Та видно знає, що сценарій погоджений і дано "добро".
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12.05.2021 17:28 Ответить
Вот мне нравятся, еще раз повторюсь, заявления зелекрыс о том не будут стрелять. А хлопцам принимать прилеты. Я бы зелю сейчас на каждые похороны погибших Героев привозил. ЧТОБЫ ОНО В ГЛАЗА РОДИТЕЛЯМ ПОСМОТРЕЛО. А не пуйлу...
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12.05.2021 17:55 Ответить
 
 