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Депутата "ЕС" Гончаренко обокрали в поезде: вытащили 20 тыс. грн и банковские карты

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Депутата

Сумку с деньгами и карточками воры вынесли, пока пассажиры спали, а после расплатились карточкой депутата в продуктовом магазине в Жмеринке. Их уже задержали.

Об этом Гончаренко рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ. Ограбление произошло, когда нардеп ехал на Ривненщину поездом "Одесса-Ковель".

"Во время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу "АТБ" в Жмеринке", - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы

Гончаренко поблагодарил сотрудников жмеринской полиции - они в тот же день задержали воров и вернули нардепу банковские карты.

"А вам, друзья, хочу напомнить: будьте осмотрительными, чтобы не попадать в подобные ситуации. Береженого Бог бережет!" - добавил Гончаренко.

Депутата ЕС Гончаренко обокрали в поезде: вытащили 20 тыс. грн и банковские карты 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Жадность фраера сгубила...20 штук ниличными взял...но за бутылку волки картой ворованой рассчитался..
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12.05.2021 16:00
+12
Явно зетипиллы обокрали. Контингент не особо отягощенный интеллектом. Так идите воруйте у Бубочки. Он вам там наобещал лапши на ваши рага.
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12.05.2021 16:04
+12
Скорее всего они это делали не в первый раз. Просто в этот раз они обнесли не того кого надо... То как быстро полиция и тем более Жмеринская нашла их, свидетельствует от том что они знали кого ищут. За день по записям на камерах установить личность, место пребывания, задержать и вернуть карточки... По любому полицаи знали кто этим промышляет и более того оформят они все так что уже завтра будут расплачиваться уже другими карточками, кого то по проще...
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12.05.2021 16:29
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Жадность фраера сгубила...20 штук ниличными взял...но за бутылку волки картой ворованой рассчитался..
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12.05.2021 16:00 Ответить
кенгурятницу пора бы прикупить!))))
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12.05.2021 16:01 Ответить
краще труси з кармашком у середину.
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12.05.2021 18:32 Ответить
Явно зетипиллы обокрали. Контингент не особо отягощенный интеллектом. Так идите воруйте у Бубочки. Он вам там наобещал лапши на ваши рага.
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12.05.2021 16:04 Ответить
Пить надо меньше!
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12.05.2021 16:07 Ответить
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 3402
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12.05.2021 18:50 Ответить
В уз років з 15 ні ногою...
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12.05.2021 16:04 Ответить
плачу
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12.05.2021 16:06 Ответить
украсть карточку и расплатиться в магазине под камерами. Вопрос - за кого голосовал вор?
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12.05.2021 16:07 Ответить
Скорее всего они это делали не в первый раз. Просто в этот раз они обнесли не того кого надо... То как быстро полиция и тем более Жмеринская нашла их, свидетельствует от том что они знали кого ищут. За день по записям на камерах установить личность, место пребывания, задержать и вернуть карточки... По любому полицаи знали кто этим промышляет и более того оформят они все так что уже завтра будут расплачиваться уже другими карточками, кого то по проще...
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12.05.2021 16:29 Ответить
ну не знаю. льоша хлопець не поганий, але тут або постановка або менше бухати треба
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12.05.2021 16:07 Ответить
хорошо, шо окна вагонов так затемнены временем, шо никакой лунный свет и свет станционных фонарей не может проникнуть внутрь купе, что способствует всем в поезде мирному сну, а ворам вне закона, в этой кромешной тьме позволяет ненапряжно увести 20 тыщ и кучу карточек у первого подвернувшегося под их длинные пальцы коллеги в законе.
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12.05.2021 16:09 Ответить
Одним словом - Алёша с сумкой !
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12.05.2021 16:09 Ответить
В плацкарті на нижній полиці треба їздити.
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12.05.2021 16:10 Ответить
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 8820
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12.05.2021 19:17 Ответить
Не обов'язково.. Беру з собою пару метрів дроту, зав'язую замок, ручки мертвими вузлами, двері примотую до драбини на другий поверх -- щасливої дороги!) Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 3415
До речі -- всі двері потягів Радянського Союзу відкривалися двома ключами... Ось тому, що в мене колись були такі ключі, їхати без дроту -- краще вже залишити двері відчиненими! Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 2802
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12.05.2021 19:25 Ответить
>< і сусідів - дротом - до драбини.
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12.05.2021 19:43 Ответить
Ну... так то --- сусідку..) Але ідея --- заслуговує на втілення..))
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12.05.2021 19:49 Ответить
Багатолімітні карточки мають бути з паролями. А не так, як ото зараз роблять: розрахуватись нею може хто завгодно.
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12.05.2021 16:12 Ответить
та там ліміт - багато не спустиш та ще і під камерами доведеться платити
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12.05.2021 19:26 Ответить
Петров и Баширов.
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12.05.2021 16:14 Ответить
Во блин, какие избирательные ворюги! Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 7050
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12.05.2021 16:15 Ответить
Поймали?!
-Поймали!
-И кто?
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 8077 Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 9828
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12.05.2021 16:15 Ответить
Осмотрительные... неосмотрительные... Люди просто жрать сильно хотели!
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12.05.2021 16:21 Ответить
"Жрать хотел - хлеб украл, а закон покарал так жестоко..." (с)
Вилли Токарев.
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12.05.2021 16:31 Ответить
А зачем с собой 20К наличкой? Вот это я понять не могу.
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12.05.2021 16:38 Ответить
черный нал...на "благодарочки"
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12.05.2021 20:50 Ответить
Один из воров был похож на Сергея Лещенка.
Отчего Гончаренко такой радостный ?
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12.05.2021 16:38 Ответить
Скоріш за все провідники у справі. Саме вони підбирають клієнтів....
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12.05.2021 17:00 Ответить
Я всегда беру нижнюю полку, проверяю нет ли там сбоку вынимаемой стенки и тогда сам ложусь на свои пожитки сверху. А он такой большой и такой наивный.
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12.05.2021 17:09 Ответить
Слушай, ценный совет! Это почти как ездили комсомольцы в 20-х годах на всякие стройки!
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12.05.2021 17:17 Ответить
На каждую хитрую жопу всегда найдется свой болт с левой резьбой. Почаще бы эти бл@ди нарывались на такие случайности, тогда бы и вагоны были бы комфортабельнее, и вода с потолка не лилась на голову пассажирам, и не было бы миллионных зарплат руководству Укрзализницы с ее **@нутым Наб советом (с Лещенко в его числе).
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12.05.2021 17:15 Ответить
это точно месть Серлеща за критику жены....
но бутылка водки! мелко Мамонтов
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12.05.2021 17:22 Ответить
неужели так трудно бумажник сунуть в наволочку?
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12.05.2021 17:31 Ответить
Так сунул и видно забыл, а теперь хайп, а то губатая и какающая обогнали по просмотрам.
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12.05.2021 19:57 Ответить
Ну это ж не 300 гривен...
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12.05.2021 17:32 Ответить
Хоч не по політичним мотивам була крадіжка.
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12.05.2021 17:36 Ответить
Он что им свой код рассказал?
Или лошара или постанова голимая
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12.05.2021 17:57 Ответить
Если там карты с пейпассом были - ими до определенного лимита можно расплачиваться без пин-кода.
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12.05.2021 18:34 Ответить
Вот почему я расплачиваюсь телефоном.
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12.05.2021 19:45 Ответить
Его хоть разблокировать перед этим надо.
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12.05.2021 19:46 Ответить
В носок нужно!
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12.05.2021 18:13 Ответить
Голодранец.
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12.05.2021 19:56 Ответить
Раньше были времена, а теперь мгновения.
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 6045Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 99
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12.05.2021 21:26 Ответить
Раніше рф була другом родом з ссср, а тепер це ворог який віджимає чужі території.
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12.05.2021 21:39 Ответить
У меня какая-то отсталая карточка, всегда ПИН-код требуется
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12.05.2021 22:25 Ответить
оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками... а вы будьте осмотрительны, береженого Бог бережет!
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12.05.2021 22:46 Ответить
Был аналогичный случай, но вор украл мобилу с установленным Приват 24. Были видео с камер Сильпо и Макдональдса где он затаривался, а также карты привата на которые он скидывал мой баблос... Так вот **@ный приват даже отказался на время следствия заморозить проценты по украденному кредиту. Карту мошенника тоже не заморозил! Видео с магазинов я ездил изымать с сотрудником полиции на такси за свои деньги. Уже прошло 2 года, вор и мошенник известен, а воз и ныне там. Простых граждан никто в этой стране не защитит, даже если есть деньги на адвокатов. В этой Аваковской шайке имеет вес только личные знакомства с ментами.
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12.05.2021 23:16 Ответить
20 тысяч гривен наличкой на карманные расходы у депутата партии Порошенко это обычное дело. Это 10 пенсий простого украинского пенсионера
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13.05.2021 07:26 Ответить
так ему и надо давно понятно что шлюха у кормушки я бего ваще с поезда скинул на ходу..))
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18.06.2021 18:01 Ответить
 
 