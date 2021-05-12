Депутата "ЕС" Гончаренко обокрали в поезде: вытащили 20 тыс. грн и банковские карты
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Сумку с деньгами и карточками воры вынесли, пока пассажиры спали, а после расплатились карточкой депутата в продуктовом магазине в Жмеринке. Их уже задержали.
Об этом Гончаренко рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ. Ограбление произошло, когда нардеп ехал на Ривненщину поездом "Одесса-Ковель".
"Во время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу "АТБ" в Жмеринке", - написал он.
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Гончаренко поблагодарил сотрудников жмеринской полиции - они в тот же день задержали воров и вернули нардепу банковские карты.
"А вам, друзья, хочу напомнить: будьте осмотрительными, чтобы не попадать в подобные ситуации. Береженого Бог бережет!" - добавил Гончаренко.
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До речі -- всі двері потягів Радянського Союзу відкривалися двома ключами... Ось тому, що в мене колись були такі ключі, їхати без дроту -- краще вже залишити двері відчиненими!
-Поймали!
-И кто?
Вилли Токарев.
Отчего Гончаренко такой радостный ?
но бутылка водки! мелко Мамонтов
Или лошара или постанова голимая