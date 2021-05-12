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Новости Экономика
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топливо (615) Гетманцев (389)

"Или будет результат, или вас не будет на ваших должностях", - Гетманцев призвал налоговиков эффективнее бороться с нелегальным рынком топлива

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В парламенте на пределе терпение в отношении налоговиков по вопросу борьбы с рынком нелегального топлива.

 Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал фискалов за недостаток результатов, сообщает аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн в своей колонке на сайте Новое время.

"Накануне Пасхи Гетманцев провел в прямом эфире заседание своего комитета, пригласив для обсуждения проблемы топливного рынка представителей Минфина, Налоговой и Фискальной служб, Госбюро расследований, Генпрокуратуры, СБУ, МВД и Нацполиции. В результате это стало публичной демонстрацией беспомощности, а, возможно, и откровенного саботажа силовиков", - отмечает Артем Куюн.

По мнению Куюна, терпение в отношении налоговиков в парламенте уже на пределе. Это обусловлено отсутствием видимых результатов с теневым рынком топлива.

"Или будет результат, или вас не будет на ваших должностях", — Куюн приводит слова главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, адресованные к фискалам и силовикам.

По словам Артема Куюна, весь рынок видит, как ежемесячно в Украину заезжают тысячи тонн октаноповышающих компонентов бензина под видом безакцизных растворителей, но этого совершенно не могут или не хотят увидеть в Государственной налоговой службе.

"В 2020 году компания "Катма груп", поставляющая топливо в сеть БРСМ, импортировала 2000 тонн монометиланилина (ММА) — токсичного октаноповышающего компонента, запрещенного не только в Украине, но и в Европе и США. Этого объема достаточно, чтобы в кустарных условиях произвести 200 тыс. тонн высокооктанового бензина, который уже полностью или частично произведен и выпущен в оборот. Но до этого нет дела ни таможне, ни налоговой и фискальной службам, ни Минфину. Удивительная слепота", - пишет Куюн.

Как сообщалось ранее, по оценкам экспертов Консалтинговой группы А-95, ренессанс схем нелегального производства нефтепродуктов и махинации при реализации топлива через АЗС вымоет в 2021 году из госбюджета более 22 млрд грн. И это только акциз и НДС, тогда как потери на налоге на прибыль, который занижают с помощью фиктивного потребления нефтепродуктов, зарплатных налогах (на нелегальных АЗС "белых" зарплат не платят) и прочих не поддаются исчислению.
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Топ комментарии
+1
Єнто ж баблоцид!!
🤣
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12.05.2021 16:05
+1
слыш ты "борцун" - а откуда ты тогда "харчеваться" будешь..., а остальные "борцуны"....
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12.05.2021 16:55
+1
Пчьоли проти меду....
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12.05.2021 17:02
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Єнто ж баблоцид!!
🤣
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12.05.2021 16:05 Ответить
Рєзультат будєт в судах хдє налоговіков хєтьманцева будут біть юристи 3-х курсов юрфаков
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12.05.2021 16:08 Ответить
Налякав їжака голою дупою...
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12.05.2021 16:09 Ответить
По-моему этот "слуга" уже берегов не различает. Кто-нибудь, напомните ему что он представитель (к сожалению) ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ветви власти и не имеет права увольнять кого бы то ни было кроме своих помощников.
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12.05.2021 16:10 Ответить
Зная "нелюбовь" Даниила к бабкам (почитайте его декларацию) - чувак решил все схемы замкнуть на себе !
Ну, ну.......
Ждем ответки обиженных силовиков и наблюдаем, как Даниилу начнут медленно обламывать рога.....
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12.05.2021 16:13 Ответить
Результата не будет, на должностях останутся 95% именно потому, что результата не будет. Кто гетманцевых кормит? Именно те, кто не дают результат. Если результат дадут, гктманцевым придется собирать манатки, а то и сухари сушить.
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12.05.2021 16:14 Ответить
Таке враження що ми повернулись в 2010 -13 роки. Та ж гопота.
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12.05.2021 16:19 Ответить
Восемь служб следят за дикими поборам на топливном рынке и не могут уследить за махинациями,гетьма ты же не идиот,они там все в доле, по такой же схеме,как и ты с бенькой.
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12.05.2021 16:48 Ответить
слыш ты "борцун" - а откуда ты тогда "харчеваться" будешь..., а остальные "борцуны"....
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12.05.2021 16:55 Ответить
Пчьоли проти меду....
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12.05.2021 17:02 Ответить
Фискальная служба ликвидируется, от силы месяцев пару протянут, так что им эти угрозы до одного места, а налоговикам трижды пох, главное скрутки контролировать. Караван идёт, собака тяфкает
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13.05.2021 01:22 Ответить
 
 