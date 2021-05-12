РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16192 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Борьба с коронавирусом
2 432 5
вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2325) Дія (353) COVID-19 (18599)

Тех, кто записался на вакцинацию через "Дію", начнут прививать от COVID-19 уже на этих выходных, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Тех, кто записался на вакцинацию через

Уже в эти выходные украинцы, которые записались через "Дію" в кабинет вакцинации, смогут привиться от коронавируса.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.

Также читайте: COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А когда тех, кто записался через горячую линию МОЗ? Маме 89 , участница войны.
показать весь комментарий
12.05.2021 16:15 Ответить
Для "трускавецких академиков", суть вещей- ничто, пиар -все! Какое им дело до всех мам, кроме своих и рекламы главного продукта для зебилов-"ДII"!
показать весь комментарий
12.05.2021 16:20 Ответить
мама твоя вже місяця зо два як повинна була бути уколота. якого вас усіх пре записуватись через пеньок-колоду, тоді коли є 1. сімейний лікар, 2. ти до форуму доліз, знач маєш інтернет, чого не можеш знайти пункт вакцинації і туди поздвонити і усе розпитати, і записатись?
показать весь комментарий
12.05.2021 18:30 Ответить
Мечтайте мечтайте о копейке, хрен вам в зад, что бы штаны не спадали.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:06 Ответить
2020 год, деньги были получены!!!

МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине
Автор: Дмитрий Вачедин | 10.06.2020

В самое ближайшее время Украине будут переведены 2,1 миллиарда долларов. Эту информацию МВФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн больше, чем планировалось изначально", - написал он в соцсети Twitter, подчеркнув, что МВФ показал, что "является надежным партнером в сложное время"...

1.Вова, куда делись эти деньги ???
2.по твоей "избирательной программе" согласно фильма ты МВФ посылал в ср#ку.. где же сейчас такие "решительные " слова и действия...
3. Почему на сегодняшний день привиты от Ковид-19 всего 2% населения страны?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:02 Ответить
 
 