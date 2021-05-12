Тех, кто записался на вакцинацию через "Дію", начнут прививать от COVID-19 уже на этих выходных, - Шмыгаль

Уже в эти выходные украинцы, которые записались через "Дію" в кабинет вакцинации, смогут привиться от коронавируса.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.

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