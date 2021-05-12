ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы гражданина Молдовы, пытавшегося дать $75 тыс. взятки военному прокурору Якубовскому за снятие ареста с судна Sky Moon, - САП

12 мая 2021 года Высший Антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы гражданина Молдовы, разоблаченного при предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $75 тыс. военному прокурору Южного региона Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Так, указанный гражданин в декабре 2016 года, действуя в своих интересах и в интересах компании нерезидента Украины, совладельцем которой он является, с целью снятия ареста с судна Sky Moon, задержанного во время проведения военной прокуратурой Южного региона Украины досудебного расследования, а также груза - товарной партии технической соды в количестве 3 005,2 т, а также во избежание возможности конфискации вышеуказанного имущества, предоставил военному прокурору Южного региона Украины неправомерную выгоду в сумме $75 тысяч. За указанные средства прокурор должен был предпринять процессуальные действия, направленные на снятие ареста с указанного судна, а также груза", - следует из сообщения.

Напоминается, что гражданин Молдовы был задержан 29 декабря 2016 года сразу после предоставления неправомерной выгоды.

Приговором суда, который согласился с доводами прокурора САП и детективов НАБУ, гражданин Молдовы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы со специальной конфискацией $75 тысяч. Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Ранее сообщалось, что молдавский бизнесмен Сергей Нерух в 2016 году пытался дать 75 тысяч долларов взятки военному прокурору Якубовскому за снятие ареста с его судна Sky Moon, которое торговало с оккупированным Крымом.

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