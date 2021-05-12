62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Большая часть жителей РФ (62%) против того, чтобы прививаться от COVID-19 вакциной Sputnik V.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской социологической компанией Левада-центр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Вакцинироваться российским препаратом оказались готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились Sputnik V, еще около 2% – против любых вакцин в целом.
Примечательно, что количество россиян, который доверяют отечественной вакцине, начало стремительно уменьшаться. В августе 2020 года Sputnik V доверяли примерно 38% респондентов (сейчас 26%), не доверяли – около 54% (сейчас 62%).
При этом, наибольшей популярностью российская вакцина пользуется у людей старшего поколения, наименьшей – у молодежи.
Опрос проводился 22-28 апреля при помощи личных интервью, были опрошены 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Погрешность – не более 3,4%.
Пожалуйста, подождите...
Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
Шота москалі запідозрили
"готовых сделать прививку" = -4%
а куда же делись 6%?!!
эти 6% явно просто ВРУТ, что они сделали прививку!
Здесь все для рабсиян, отказывающихся от путлервакцинации.
Но здесь дело в другом, снова ...еще раз, снова и не в первые к управлению государством под названием Россия, приходит существо другого подобия (другая форма жизни). Именно она сделала ситуацию, когда в российском центре предварительно УЖЕ!!! был сделан и вирус и сам антивирус(собственно Спутник 5). Понятно, что никакой дурак не создает вирус, тут же делается антидот от него.
Но впервые, абсолютно впервые, умышленно был полностью выведен персонал из корпуса, где (внимание!!!) хранилась целые коллекции смертельных вирусов. Т.е. коллекции умышленно!!! и преднамерено оставили без присмотра. И цель такой комбинации одна - дать другой форме жизни ...ДОРАБОТАТЬ сам вирус. И она по сути это и сделала вначале....ДО ПОЖАРА!!!!
последствия были бы намного плачевными.
И теперь, прививаясь Спутником 5, русские должны понимать, что это всего лишь прошлый вариант неудавшейся коллекции. ....который втуляют ..туповатым российским налогоплательщикам. Га-га-га-га-га.......
По согласованию с ВОЗ ГНЦ ВБ «Вектор» проводит исследования вируса натуральной оспы, направленные на разработку средств диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. В 2019 году стартовала первая фаза клинических исследований вакцины против натуральной оспы VAC∆6, в которых принимают участие 60 добровольцев. Вакцина, относящаяся к четвертому поколению, является технологически передовым препаратом мирового уровня и призвана стать одним из важнейших элементов в арсенале российских средств противодействия натуральной оспе.