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62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос

Большая часть жителей РФ (62%) против того, чтобы прививаться от COVID-19 вакциной Sputnik V.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской социологической компанией Левада-центр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Вакцинироваться российским препаратом оказались готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились Sputnik V, еще около 2% – против любых вакцин в целом.

62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос Левада-центра 01

Примечательно, что количество россиян, который доверяют отечественной вакцине, начало стремительно уменьшаться. В августе 2020 года Sputnik V доверяли примерно 38% респондентов (сейчас 26%), не доверяли – около 54% (сейчас 62%).

При этом, наибольшей популярностью российская вакцина пользуется у людей старшего поколения, наименьшей – у молодежи.

62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос Левада-центра 02

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Опрос проводился 22-28 апреля при помощи личных интервью, были опрошены 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах РФ. Погрешность – не более 3,4%.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Ну так прививайте їх Новічком, які проблєми?
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12.05.2021 16:19
+9
А чьо так ?
Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
Шота москалі запідозрили 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2787
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12.05.2021 16:13
+7
Мультики не заходят даже сколеноразогнутым скотам
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2899
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12.05.2021 16:15
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А чьо так ?
Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
Шота москалі запідозрили 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2787
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12.05.2021 16:13 Ответить
Ну значит, будут чипировать вакциной из "загнивающего" запада, ах да, забыл, им ее никто не продаст.
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12.05.2021 16:13 Ответить
Пятая колонна! Руссофобы! Биндеровцы! ОМОН, братушки, обработайте этих рафинированных диссидентов дубиналом!
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12.05.2021 16:13 Ответить
Путен, введи!!!
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12.05.2021 16:16 Ответить
Что значит «не хотят»?! Раз сказал царь «надо», значит «надо» им садиться на бутылку
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12.05.2021 16:14 Ответить
Что значит «вакциной»?! С какой радости этот скотомицин уже «вакцина»?
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12.05.2021 16:29 Ответить
Мультики не заходят даже сколеноразогнутым скотам
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2899
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12.05.2021 16:15 Ответить
ну ты посмотри: хоть и вата, хоть и с лишней хромосомой, хоть и давит скрепа на спинной мозг - а есть все же чувство самосохранения.
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12.05.2021 16:19 Ответить
Это не чувство, это инстинкт. У скота чувств не бывает...
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12.05.2021 16:32 Ответить
Ну так прививайте їх Новічком, які проблєми?
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12.05.2021 16:19 Ответить
Не проканает, вариантов нет.
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12.05.2021 16:22 Ответить
за 2 месяца "сделавших прививку" = +10%
"готовых сделать прививку" = -4%
а куда же делись 6%?!!
эти 6% явно просто ВРУТ, что они сделали прививку!
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2804
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12.05.2021 16:22 Ответить
Они уже не врут...и даже не дышат... 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 5855
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12.05.2021 16:24 Ответить
Кто не хочет спутника...всех расстрелять....или в лагеря....
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12.05.2021 16:23 Ответить
Иностранные агенты
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13.05.2021 11:27 Ответить
При этом малороссы ватные готовы хоть мочу пить, лишь бы она была из Москвы.
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12.05.2021 16:25 Ответить
Ізмєннікі родіни
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12.05.2021 16:25 Ответить
Враги народа.
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12.05.2021 16:28 Ответить
Дворня Дурьдумы найдёт способ,как привить холопов.Например лишением тринадцатой зарплаты,можно заставить ватника уколоться.Тем кто укололся,фанфурик бояры на шару.Попы скажут,що не уколотым рая не видать.Або взагалi,щоб нiчого не вигадувати
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 823 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 8686
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12.05.2021 16:28 Ответить
Ты посмотри какие негодяи, не хотят Спутничком прививаться.
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12.05.2021 16:29 Ответить
Стареет кремлёвская крыса путен, дряхлеет.... Не боятся его уже расейские быдломассы, позволяют себе отказываться от прививок отечественным дерьмом...А куда старое ******* Гундяй смотрит? Чем он занят? Погружён в торговлю водярой и наркотой, как обычно? Пусть промоет мозги своим МПЦшным сатанистам, научит власть любить и слушаться...
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12.05.2021 16:31 Ответить
http://a-pesni.org/dvor/pomorde.php

Здесь все для рабсиян, отказывающихся от путлервакцинации.
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12.05.2021 16:36 Ответить
зажрались
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12.05.2021 16:42 Ответить
Не хотят, но - обязаны!
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12.05.2021 16:51 Ответить
Ишь ты заморское зелье им подавай Барин сказал спутником значит так и будет.
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12.05.2021 16:58 Ответить
Россияне должны понимать, что попытки создать биологическое оружие бредовыми кремлевскими режимами предпринимались не раз. Доказано самими простыми россиянами. Смотрите ютуб списком.

Но здесь дело в другом, снова ...еще раз, снова и не в первые к управлению государством под названием Россия, приходит существо другого подобия (другая форма жизни). Именно она сделала ситуацию, когда в российском центре предварительно УЖЕ!!! был сделан и вирус и сам антивирус(собственно Спутник 5). Понятно, что никакой дурак не создает вирус, тут же делается антидот от него.

Но впервые, абсолютно впервые, умышленно был полностью выведен персонал из корпуса, где (внимание!!!) хранилась целые коллекции смертельных вирусов. Т.е. коллекции умышленно!!! и преднамерено оставили без присмотра. И цель такой комбинации одна - дать другой форме жизни ...ДОРАБОТАТЬ сам вирус. И она по сути это и сделала вначале....ДО ПОЖАРА!!!!
последствия были бы намного плачевными.
И теперь, прививаясь Спутником 5, русские должны понимать, что это всего лишь прошлый вариант неудавшейся коллекции. ....который втуляют ..туповатым российским налогоплательщикам. Га-га-га-га-га.......
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12.05.2021 17:50 Ответить
опсос центр финансируемый из сша всегда выдает нужные результаты
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12.05.2021 20:37 Ответить
60 стран, это немало.
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12.05.2021 22:09 Ответить
 
 