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Иммунитет к безобидным допандемическим коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Иммунитет к безобидным допандемическим коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19, - ученые

Люди, переболевшие достаточно безобидными допандемичными коронавирусами, которые обычно вызывают легкую гриппоподобную простуду, могут быть не только не лучше защищены при встрече с SARS-CoV-2, но и получить более тяжелое течение COVID-19.

Об этом идет речь в препринте исследования ученых их Оксфордского университета на medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

До сих пор нет четкого ответа на вопрос, как влияют предшествующие коронавирусные инфекции (те, которые циркулировали среди людей до появления SARS-CoV-2) на тяжесть COVID-19. Часть ученых полагает, что этот опыт может помогать побороть ковид. Другие уверены, что нет.

Иммунитет при заражении коронавирусом реагирует на несколько раздражителей (антигенов) в его частицах: прежде всего на S-белок (те самые шипы), а также на N-белок (оболочка, которая защищает генетический код вируса).

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Авторы выяснили, что у людей с летальным исходом COVID-19 "наблюдался иммунный механизм, напоминающий антигенный импринтинг".

Другими словами, если ранее они встречались с коронавирусами HKU1, 229E, NL63 или OC43 и выработали к ним эффективные антитела, то при встрече с SARS-CoV-2 их иммунитет спешил наработать против одного из участков S-белка нового коронавируса именно эти антитела, – а не новые, "заточенные" четко под новый антиген.

При антигенном импринтинге организм при встрече с новым вариантом/штаммом вируса предпочитает использовать против него "базу данных" иммунных ответов, которые наработал после встречи с "оригиналом" патогена. То есть, вместо того, чтобы создать против мутанта более эффективные антитела и клетки иммунитета, он использует уже не самые действенные реакции и вяло с ним борется. Этот феномен мешает борьбе с вирусами гриппа, денге, ВИЧ и других.

"В смертельных случаях COVID-19 антитела к S-белку были направлены против участков шипа, общих с другими человеческими коронавирусами в S2-субъединице. Это связано с нарушением выработки более точно нацеленных на S-белок антител", – пишут авторы.

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Биологи считают, что организм пациентов с критическим течением ковида, вероятно, "не способен выработать такой уровень иммунных ответов на новые, специфические для SARS-CoV-2 антигены", как организм пациентов, которые в итоге переносят болезнь и выздоравливают.

Интересно, пишут авторы, что гуморальный (антительный) ответ на N-белок SARS-CoV-2 у таких пациентов не был нарушен, – только на S-белок.
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Топ комментарии
+5
Замечательный краткий учебник и наглядное пособие по разгону паники и однобокому освещению в исполнении цензора. Может вести. А может и не вести. Но в заголовке об этом ни слова. Вот текст - "получить более тяжелое течение COVID-19", "нет четкого ответа на вопрос, как влияют... на тяжесть COVID-19", а вот заголовок - "может вести к СМЕРТЕЛЬНОМУ течению". Часть ученых полагает так, а часть наоборот. Но точки зрения о помощи иммунитету при перенесенных ранее коронавирусах что-то я на цензоре не припомню. Тихая подмена одного термина, замалчивание противоположной точки зрения, прозрачные намеки на бесполезность природного иммунитета, справлявшегося как-то тысячи лет - вуаля, смерть на пороге.
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12.05.2021 16:44
+5
Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7332
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12.05.2021 17:28
+4
Доктор Гільйотен.
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12.05.2021 16:34
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Вывод: не факт что вакцинация поможет, так как вирус мутирует.
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12.05.2021 16:16 Ответить
Вывод: вакцинироваться всем, причём за немаленькие деньги.
А что там вколют - воду из-под крана или лимфу ракового больного - это другая история.
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12.05.2021 16:35 Ответить
З цієї новини "висновок"?
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12.05.2021 16:58 Ответить
Вчені за шекелі глобалістів зашугують населення. А тим часом на 7,5 млд. жителів землі від ковЫду протягом року померло 3,5 млн. Щось на чуму явно не схоже.
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12.05.2021 17:56 Ответить
Мы все умрём?
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12.05.2021 16:17 Ответить
Похоже на то.
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12.05.2021 16:21 Ответить
Так. Дунканів МакКлаудів не існує.
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12.05.2021 16:21 Ответить
А кто же тогда придумал радикальный метод лечения мигрени и зубной боли
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12.05.2021 16:31 Ответить
Доктор Гільйотен.
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12.05.2021 16:34 Ответить
так мы и так все умираем...правда в разное время.
впрочем при ковиде все то же самое Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 5938.
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12.05.2021 17:21 Ответить
Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7332
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12.05.2021 17:28 Ответить
Так. Кожен в призначений йому час. Jedem das seine.
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12.05.2021 17:57 Ответить
а отсутствие ежесезонного контакта и нормального "циркулирования" вируса гриппа и прочей трахомудии с многочисленным прячущимся от ковидла неселением так же может существенно снизить защитную реакцию гомо паникус при встрече с оными... и привести к слабопредсказуемым пандемическим последствиям...
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12.05.2021 16:21 Ответить
Иммунитет к безобидным допандемическим коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 3468
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12.05.2021 16:26 Ответить
Вывод один: опять будут грабить.
Им мало достигнутого хайпа, им не дают покоя здоровые люди, легко перенёсшие эту хрень.
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12.05.2021 16:32 Ответить
Здоровых людей вообще не существует. Встречаются только недообследованные пациенты
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12.05.2021 16:45 Ответить
Лысые мужчины в 2,5 раз чаще болеют Covid-19 в тяжелой форме, нежели мужчины с полным волосяным покровом - Daily Mail
https://uainfo.org/blognews/1620374812-lysye-muzhchiny-v-2-5-raz-chashche-boleyut-covid-19-v-tyazheloy-forme-.html

Нююю, Лысий, берррегись!!
🤣
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12.05.2021 16:41 Ответить
Замечательный краткий учебник и наглядное пособие по разгону паники и однобокому освещению в исполнении цензора. Может вести. А может и не вести. Но в заголовке об этом ни слова. Вот текст - "получить более тяжелое течение COVID-19", "нет четкого ответа на вопрос, как влияют... на тяжесть COVID-19", а вот заголовок - "может вести к СМЕРТЕЛЬНОМУ течению". Часть ученых полагает так, а часть наоборот. Но точки зрения о помощи иммунитету при перенесенных ранее коронавирусах что-то я на цензоре не припомню. Тихая подмена одного термина, замалчивание противоположной точки зрения, прозрачные намеки на бесполезность природного иммунитета, справлявшегося как-то тысячи лет - вуаля, смерть на пороге.
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12.05.2021 16:44 Ответить
Все верно! Бабло фармам (фармацевтические компании) фармить надо!
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12.05.2021 22:24 Ответить
Это похоже те "вчённые", предшественников которых Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни через повешение.
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12.05.2021 16:49 Ответить
ну,думаю ,во время чумы настроения у населения были не лучше Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7982
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12.05.2021 17:22 Ответить
А ковЫд сильно схожий на чуму?
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12.05.2021 17:59 Ответить
один в один...лекарства нет,и люди мрут.
и пир шо во время чумы,шо во время ковида имеется.
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12.05.2021 18:13 Ответить
Жизнь - это затяжной прыжок из п**ды в могилу. Ф. Раневская
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12.05.2021 17:50 Ответить
двухкомпонентное биологическое-это когда самка и самэць? Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7081
по отдельности безвредные,а когда спариваются-чудеса творят?
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12.05.2021 18:15 Ответить
дебилЫ
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12.05.2021 19:31 Ответить
До сих пор нет четкого ответа на вопрос, как влияют предшествующие коронавирусные инфекции--- все что надо знать о мировых аферистах ,которые распиливают мировые монеты,плодя "коронавирусное мракобесие" для еще большего заработка.
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12.05.2021 20:35 Ответить
У ківі спитайте,він вам пояснить і розвіє всі вченні сумніви.
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12.05.2021 23:01 Ответить
такое впечатление что кто то сидит в лаборатории и разводит всё более новые и более смертельные вирусы!
Не удивлюсь если это дело рук Массонов...
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13.05.2021 07:04 Ответить
 
 