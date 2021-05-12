Иммунитет к безобидным допандемическим коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19, - ученые

Люди, переболевшие достаточно безобидными допандемичными коронавирусами, которые обычно вызывают легкую гриппоподобную простуду, могут быть не только не лучше защищены при встрече с SARS-CoV-2, но и получить более тяжелое течение COVID-19.

Об этом идет речь в препринте исследования ученых их Оксфордского университета на medRxiv, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

До сих пор нет четкого ответа на вопрос, как влияют предшествующие коронавирусные инфекции (те, которые циркулировали среди людей до появления SARS-CoV-2) на тяжесть COVID-19. Часть ученых полагает, что этот опыт может помогать побороть ковид. Другие уверены, что нет.

Иммунитет при заражении коронавирусом реагирует на несколько раздражителей (антигенов) в его частицах: прежде всего на S-белок (те самые шипы), а также на N-белок (оболочка, которая защищает генетический код вируса).

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Авторы выяснили, что у людей с летальным исходом COVID-19 "наблюдался иммунный механизм, напоминающий антигенный импринтинг".

Другими словами, если ранее они встречались с коронавирусами HKU1, 229E, NL63 или OC43 и выработали к ним эффективные антитела, то при встрече с SARS-CoV-2 их иммунитет спешил наработать против одного из участков S-белка нового коронавируса именно эти антитела, – а не новые, "заточенные" четко под новый антиген.

При антигенном импринтинге организм при встрече с новым вариантом/штаммом вируса предпочитает использовать против него "базу данных" иммунных ответов, которые наработал после встречи с "оригиналом" патогена. То есть, вместо того, чтобы создать против мутанта более эффективные антитела и клетки иммунитета, он использует уже не самые действенные реакции и вяло с ним борется. Этот феномен мешает борьбе с вирусами гриппа, денге, ВИЧ и других.

"В смертельных случаях COVID-19 антитела к S-белку были направлены против участков шипа, общих с другими человеческими коронавирусами в S2-субъединице. Это связано с нарушением выработки более точно нацеленных на S-белок антител", – пишут авторы.

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Биологи считают, что организм пациентов с критическим течением ковида, вероятно, "не способен выработать такой уровень иммунных ответов на новые, специфические для SARS-CoV-2 антигены", как организм пациентов, которые в итоге переносят болезнь и выздоравливают.

Интересно, пишут авторы, что гуморальный (антительный) ответ на N-белок SARS-CoV-2 у таких пациентов не был нарушен, – только на S-белок.