В Киев из Харькова санавиацией эвакуировали трех раненых военнослужащих, - Медсилы ВСУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Сегодня, 12 мая, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове санавиацией проведена плановая медицинская эвакуация в Киев раненых и больных военнослужащих.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.
"Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" трое раненых и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", - говорится в сообщении.
Сейчас воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов стабильное.
Отмечается, что в настоящее время военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.
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