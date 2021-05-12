РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16150 посетителей онлайн
Новости Фоторепортаж Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
2 702 6
Киев (24549) ранение (3239) Харьков (6531) эвакуация (1754)

В Киев из Харькова санавиацией эвакуировали трех раненых военнослужащих, - Медсилы ВСУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сегодня, 12 мая, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове санавиацией проведена плановая медицинская эвакуация в Киев раненых и больных военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

В Киев из Харькова санавиацией эвакуировали трех раненых военнослужащих, - Медсилы ВСУ 01

"Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" трое раненых и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", - говорится в сообщении.

В Киев из Харькова санавиацией эвакуировали трех раненых военнослужащих, - Медсилы ВСУ 02

В Киев из Харькова санавиацией эвакуировали трех раненых военнослужащих, - Медсилы ВСУ 03

Также читайте: Раненый военнослужащий вертолетом эвакуирован из Днепра в Киев. ФОТО

Сейчас воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов стабильное.

В Киев из Харькова санавиацией эвакуировали трех раненых военнослужащих, - Медсилы ВСУ 04

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Также читайте: В Харьков из зоны ООС эвакуировали двух раненых военнослужащих, один - в крайне тяжелом состоянии

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая то дичь.."Эвакуация из Харькова..."
показать весь комментарий
12.05.2021 16:58 Ответить
А что не так? Ближайший к мордору город. Только местная вата за это забыла...
показать весь комментарий
12.05.2021 17:15 Ответить
Никакой дичи. Следим за новостями
показать весь комментарий
12.05.2021 17:17 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
12.05.2021 17:13 Ответить
Пуйло за Медведчука мстит.
показать весь комментарий
12.05.2021 21:53 Ответить
 
 