90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна"

На Черкасщине 90-летняя бабушка пыталась покончить с собой. Женщина мотивировала это тем, что никому не нужна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что увидел в реке пожилую женщину в реке Гнилой Тикич.

Когда старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде.

"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, и не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - говорится в сообщении.

От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.

"Самое важное для родного человека - это внимание. Уделяйте больше времени для общения с близкими. Присмотритесь к их эмоциям и настроению, разговаривайте с родными, которые могут находиться в отчаянии, и берегите жизнь", - подчеркнул в полиции.

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