90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна"
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На Черкасщине 90-летняя бабушка пыталась покончить с собой. Женщина мотивировала это тем, что никому не нужна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области.
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что увидел в реке пожилую женщину в реке Гнилой Тикич.
Когда старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде.
"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, и не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - говорится в сообщении.
От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.
"Самое важное для родного человека - это внимание. Уделяйте больше времени для общения с близкими. Присмотритесь к их эмоциям и настроению, разговаривайте с родными, которые могут находиться в отчаянии, и берегите жизнь", - подчеркнул в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Эта старушка - одно из доказательств.
Поживёшь - узнаешь...
Сам ты дебил! И наверняка ещё и зебил.
Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.
И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.
Подними зад и сделай для родных что-нибудь.
Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
https://www.youtube.com/watch?v=5CPIzVqYHXA
Мать Тереза.
Позвоните мамам и бабушкам!
Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
бабушек и дедушек.
А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
Описание прям голливудское)