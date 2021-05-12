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пенсионеры (827) Нацполиция (15742) самоубийство (859) Черкасщина (952)

90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине:

На Черкасщине 90-летняя бабушка пыталась покончить с собой. Женщина мотивировала это тем, что никому не нужна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что увидел в реке пожилую женщину в реке Гнилой Тикич.

Когда старший лейтенант полиции Богдан Цирик и капитан полиции Анатолий Лимаренко прибыли на место, то поняли, что медлить времени не было - старушка была в воде.

"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, и не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - говорится в сообщении.

От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.

"Самое важное для родного человека - это внимание. Уделяйте больше времени для общения с близкими. Присмотритесь к их эмоциям и настроению, разговаривайте с родными, которые могут находиться в отчаянии, и берегите жизнь", - подчеркнул в полиции.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Старики всегда никому не нужны, нужно к этому готовиться.
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12.05.2021 16:53
+9
несколько раз в день.
Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.

И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.

Подними зад и сделай для родных что-нибудь.

Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
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12.05.2021 17:05
+9
Помочь родителям материально ,финансово -это далеко не самое главное .
Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
бабушек и дедушек.
А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
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12.05.2021 17:05
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Фантасты лукавят или не знают жизни - вечная жизнь в земном теле не нужна.
Эта старушка - одно из доказательств.
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12.05.2021 16:51 Ответить
Умрешь-узнаешь. Вот только интересно: ну вот зачем ты это написал?
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12.05.2021 17:09 Ответить
Что зачем написал? Что вечно жить в земном теле - это не благо, а наказание?
Поживёшь - узнаешь...
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12.05.2021 17:29 Ответить
Не поверишь, наказание. Поэтому жизнь в земном теле предельна. А вот как ты ее прожил там посмотрят и, может быть, тебя вернут в тот мир где есть боль. И не пиши больше херню. Познавай мир. Без дурацких комментов.
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12.05.2021 17:41 Ответить
Какую херню я написал, ты, морализатор хренов???
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12.05.2021 17:44 Ответить
Дебилизаторам этого не понять, ты еще не прошел путь взросления.
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12.05.2021 17:49 Ответить
У-у-у, какой сноб.
Сам ты дебил! И наверняка ещё и зебил. 90-річна пенсіонерка намагалася втопитися на Черкащині: "Сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна" - Цензор.НЕТ 4265
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12.05.2021 18:16 Ответить
Да, старость не радость. Жаль старушку.
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12.05.2021 17:31 Ответить
Старики всегда никому не нужны, нужно к этому готовиться.
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12.05.2021 16:53 Ответить
Бред
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12.05.2021 16:54 Ответить
Если вы своего деда/бабушку проведали 2 раза в год, то да, конечно они вам очень нужны.
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12.05.2021 16:58 Ответить
Бедные твои родители. Еще и ник себе взял - Соломно. Какой из тебя к х..м соломон?
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12.05.2021 16:57 Ответить
Главное-твои багатые. Часто звонишь? Раз в месяц?
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12.05.2021 16:59 Ответить
несколько раз в день.
Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.

И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.

Подними зад и сделай для родных что-нибудь.

Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
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12.05.2021 17:05 Ответить
Остальным привозят, может лично, не через почту?)
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12.05.2021 18:00 Ответить
Придется отстреливаться. ... Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
https://www.youtube.com/watch?v=5CPIzVqYHXA
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12.05.2021 17:22 Ответить
"Одиночество и чувство, что ты никому не нужен - самый ужасный вид нищеты"

Мать Тереза.

Позвоните мамам и бабушкам!
90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна" - Цензор.НЕТ 8377
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12.05.2021 17:01 Ответить
Помочь родителям материально ,финансово -это далеко не самое главное .
Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
бабушек и дедушек.
А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
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12.05.2021 17:05 Ответить
Полицейские небось сильно расстроились - катались на машине или сидели в засаде, бабло косили, а тут бац - вынимай старушку из реки. Это ж сколько упущено времени и денег не сбито с граждан.
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12.05.2021 17:19 Ответить
"медлить времени не было - старушка была в воде"

Описание прям голливудское)
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12.05.2021 17:21 Ответить
писец, как можно бросить мать, бабушку???????????? хотя я не верю в то, что её бросили, скорее всего "года".
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12.05.2021 17:40 Ответить
слезы на глазах...
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12.05.2021 17:55 Ответить
Такое случается в любом возрасте( интерестно, в каком селе это случилось?
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12.05.2021 17:57 Ответить
а у прихожан протестантских церквей такое вряд ли бывает, баптисты и адвентисты заботятся и помогают людям и духовно, и материально.
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12.05.2021 18:38 Ответить
Транспорт чаще перекрывайте, придурки, жестче надо дурантины
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12.05.2021 19:35 Ответить
вот до чего зеленский довёл стариков..
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12.05.2021 20:34 Ответить
Шкода стареньку.
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12.05.2021 22:41 Ответить
проблема в количестве, эта "плесень" под названием "человечество" уже достигло того количества, когда цена жизни минимальна
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13.05.2021 00:08 Ответить
 
 