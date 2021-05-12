В "карманном" Барышевском суде Коломойского остался всего один судья, да и тот - отстраненный от правосудия Лысюк, - журналистка Егошина

Дисциплинарная палата ВСП уволила судью Коваленко, и после этого в скандальном Барышевском суде, известным решениями в пользу Коломойского, остался всего один судья, да и тот - отстраненный от правосудия.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Валерия Егошина, информирует Цензор.НЕТ. Решение ВСП она называет "жирной (и приятной)" точкой в истории с Барышевским судом.

"Тот самый провинциальный суд, который играл на руку олигарху Коломойскому. На момент нескольких наших расследований он состоял из трех судей: председателя суда Лысюка, которому запретили осуществлять правосудие; судьи Литвиненко, которая запретила самолетам летать; и судьи Коваленко, который вдруг запретил замглавы Нацбанка Рожковой выполнять свои обязанности", - напомнила Егошина, добавив, что также этот суд сыграл роль и в деле "Укрнафты".

Первой, по словам Егошиной, рухнула карьера судьи Литвиненко: после решения против SkyUp Airlines ее рекомендовали уволить, а за дело взялось ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: Высший совет правосудия отправил в отставку судью Зубца, председательствующего в ряде дел Майдана: некоторые из них рассматривались с 2016 года

Дальше ВСП взялась за судью Коваленко, который запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять свои обязанности.

"Он убеждал ВСП, что его надо простить за (неадекватное) неправосудное решение относительно Рожковой так: "понимал, что что-то здесь скользкое, но рассчитывал разобраться потом"; "Считал, что запрещает должностному лицу коррупционные действия"; "Эмоционально воспринял заявление"; "Думал, в апелляции исправят"; "Работал по сборнику законов, который дала жена председателя суда - она работала в банке" и так далее", - пишет Егошина.

Также на Цензор.НЕТ: ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП

Эти аргументы не убедили ВСП, и дисциплинарная палата уволила Коваленко. Таким образом скоро в суде останется только отстраненный от правосудия Лысюк, которого сейчас судят за взятку.

"Я не знаю, что будет дальше с заколдованным Барышевским судом, если Специализированная антикоррупционная прокуратура выиграет и дело Лысюка. Но почему-то чувствую, что все идет как надо", - подытожила Егошина.









