Небо Израиля - все в ракетах. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно остановить эскалацию конфликта в Израиле ради жизни людей.
Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", - написал Зеленский.
Как сообщалось, с 10 мая, когда начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы, в стране погибли по меньшей мере пять человек. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет.
Топ комментарии
+96 Злой Карлик
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+90 wittmann1980
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+70 Привет
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Сильна заява одного з найвидатніших лідерів світу.
Потрібно зробити нормальне розмитнення автомобілів, знизити тарифи, посадити петю, відлучити олігархів від корита, підняти пенсії і зарплати... ... ... ... ... ... Бубочка досі знаходиться в передвиборчій прострації. Знає що потрібно робити, тільки не знає хто те буде робити і як.
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