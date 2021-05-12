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Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

Президент России Владимир Путин воспринимает подозрение в государственной измене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как акт агрессии США против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

На вопрос, может ли дело против Медведчука повлиять на переговоры по Донбассу, участник ТКГ ответил: "Думаю, что именно на переговорах вообще никак не отразится, поскольку специфика "минского процесса" оторвана от реальной жизни, идет по своим законам. А вот на ситуации на Донбассе этот процесс с Медведчуком мог бы отразиться. Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена (госсекретаря США. - Ред.) в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину".

По словам Гармаша, Путин сейчас не может ответить на этот вызов так, как ему бы хотелось, потому что идут переговоры о его встрече с Байденом.

"В ближайшее время я не ожидаю большей эскалации, чем она сейчас есть, а если она будет, вряд ли это будет связано с преследованием Медведчука", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 3041
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12.05.2021 18:00
+8
что-то мне кажется что ***** глубоко плевать и на мертвечука в том числе...
оно, крысенышом сидящее в бункере, только о себе любимом и думает...
(а маленькие часики (жизни))) смеются - тик-так!!!)
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12.05.2021 17:59
+7
Байден примет Путина в Оральном кабинете.
И мы увидим росSSию, встающую с колен!
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 8715
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12.05.2021 17:59
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Правила форума Совет форумчан
херокакел памперсы в бункере сушит и теракты устраивает (в казани) некогда ему.
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12.05.2021 17:52 Ответить
не понимаю счастье на лицах лохов. трудно понять зачем весь этот свист вокруг Виктора Владимировича? объясняю. в 2014 биомасса восточной Украины осталась без хозяина. она болеет мацквой и рузсью, Петя им поставил хозяина Медведчука ПР 2, которым управлял, других подвинул. сегодня гаденыш с Ахметовым, Колесниковым, Пинчуком, Фирташем и фиКаломойским создают на востоке партию Регионов 3-Наш Дом Украина. а приЗЕденыш типа крутой патриотик, вводит санкции, отсасывает голоса у Пороха.
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12.05.2021 18:04 Ответить
идет смена главного агента кремля...бо мертвечук уже приелся Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 4223.тут не членограй руководит,тут цены на нефть и бюджет раиськи требуют сокращения внедренных агентов.
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12.05.2021 18:20 Ответить
Лучше бы мертвечуку подозрение в убийстве Шеремета предъявили. Может закрыли бы на год,как Антоненка. А за гос.измену-ничего страшного. Гуляй,мертвечина.
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12.05.2021 17:58 Ответить
Байден примет Путина в Оральном кабинете.
И мы увидим росSSию, встающую с колен!
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 8715
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12.05.2021 17:59 Ответить
ну это смотря когда фотографа допустят,в начале или в конце церемонии Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 9143
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12.05.2021 18:21 Ответить
Краще в процесі...🤣
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12.05.2021 18:24 Ответить
что-то мне кажется что ***** глубоко плевать и на мертвечука в том числе...
оно, крысенышом сидящее в бункере, только о себе любимом и думает...
(а маленькие часики (жизни))) смеются - тик-так!!!)
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12.05.2021 17:59 Ответить
***** воює з американцями в Україні. Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 6658
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12.05.2021 18:00 Ответить
Давай быть до конца честными - весь мир воюет ******* в УКРАИНЕ.
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12.05.2021 19:44 Ответить
Поправлюсь - цивилизованный мир.
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12.05.2021 19:46 Ответить
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 3041
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12.05.2021 18:00 Ответить
Ну, если это сделано с подачи США, то лично я, двумя руками за такое внешнее управление ! Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 1357
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12.05.2021 18:01 Ответить
Ахметов создает ПР3, "наш дом Украины", и вся движуха, что бы лохов отобрать у Медведчука.
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12.05.2021 18:07 Ответить
как ни дели овечью шкуру-больше ее все равно не станет Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 9010
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12.05.2021 18:22 Ответить
Там пока отвечать нечего. Спросил его как у него дела, а тот говорит всё хокей. Когда прилечу расскажу.
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12.05.2021 18:01 Ответить
А если пукена ночью метеоризм накроет то это стопудняк происки госдепа руками бендеровских наймитов
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12.05.2021 18:02 Ответить
А члєн делегації діло каже.Патріот Зєля Медведчюка давить.
Україна 11 травня знову почала напряму купувати електроенергію у Російської Федерації, до цього поставки здійснювалися в обхід, транзитом через Білорусь. Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко

"Нагадаю, під час візиту делегація США чітко заявила: енергетична безпека є пріоритетом державної політики. І не має бути жодної корупції в енергетичній сфері, яку сьогодні уособлює керівництво НКРЕКП", - додав нардеп.
Ексглава СБУ наголосив, що Україна вже витратила 1 млрд грн на електроенергію з країни-агресора."
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12.05.2021 18:06 Ответить
Олень, поставки измеряются в МВт*вас а не в МВт
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12.05.2021 18:33 Ответить
*****, загнанное в угол, злобно и яростно оттягивало свой "конѣeц" !!
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 5473
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12.05.2021 18:07 Ответить
давно "представитель ОРДЛО в гумманитарной группе ТКГ" стал аналитиком-международником?
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12.05.2021 18:18 Ответить
а може он так готовится Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 4500
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12.05.2021 18:23 Ответить
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.

Состоянием на 23-00 ‎11.‎05.‎2021 никаких ориентировок на задержание или отслеживание перемещения Виктора Медведчука службами пограничного и таможенного контроля не передавалось. ‎
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
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12.05.2021 18:23 Ответить
не надоело-а бабла на всю ораву не хватает Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 1461.
хотели создать массовость кацапскому миру-а создали стаю проглотов,которые ни на что не влияют...только на свой карман
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12.05.2021 18:26 Ответить
Ну может арестовать вовину квартиру в Крыму... Или запретить продукцию квартала в РФ. Это для зеленского самое страшное)
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12.05.2021 18:27 Ответить
Чому путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло
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12.05.2021 18:34 Ответить
І тепер годиться тільки ср....у підтирать.
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12.05.2021 18:50 Ответить
После визита Блинкена вопрос разгрома пропутинских сил в Украине пойдет значительно быстрее! Все стало понятно и укладывается в четкую, логическую схему! Зеленскому не откажешь в дальновидности!
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12.05.2021 18:38 Ответить
Якщо при цьому ще і носом ткнули в ту далекоглядність.
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12.05.2021 18:48 Ответить
Ну що ж - Медведчуку зробили непогану передвиборчу рекламу.
Політичні репресії, постраждав за правду, борець за покращення життя людей.
І головне - він посадить і баригу, і клоуна....
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12.05.2021 18:46 Ответить
 
 