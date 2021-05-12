Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент России Владимир Путин воспринимает подозрение в государственной измене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как акт агрессии США против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
На вопрос, может ли дело против Медведчука повлиять на переговоры по Донбассу, участник ТКГ ответил: "Думаю, что именно на переговорах вообще никак не отразится, поскольку специфика "минского процесса" оторвана от реальной жизни, идет по своим законам. А вот на ситуации на Донбассе этот процесс с Медведчуком мог бы отразиться. Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена (госсекретаря США. - Ред.) в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину".
По словам Гармаша, Путин сейчас не может ответить на этот вызов так, как ему бы хотелось, потому что идут переговоры о его встрече с Байденом.
"В ближайшее время я не ожидаю большей эскалации, чем она сейчас есть, а если она будет, вряд ли это будет связано с преследованием Медведчука", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
И мы увидим росSSию, встающую с колен!
оно, крысенышом сидящее в бункере, только о себе любимом и думает...
(а маленькие часики (жизни))) смеются - тик-так!!!)
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"Нагадаю, під час візиту делегація США чітко заявила: енергетична безпека є пріоритетом державної політики. І не має бути жодної корупції в енергетичній сфері, яку сьогодні уособлює керівництво НКРЕКП", - додав нардеп.
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"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
хотели создать массовость кацапскому миру-а создали стаю проглотов,которые ни на что не влияют...только на свой карман
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло
Політичні репресії, постраждав за правду, борець за покращення життя людей.
І головне - він посадить і баригу, і клоуна....