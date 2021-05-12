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В одном из прифронтовых сел на Донетчине обнаружен тайник наемников РФ с 20 кг пластида, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В одном из прифронтовых сел Донецкой области обнаружен тайник наемников РФ с 20 кг взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В одном из прифронтовых сел на Донетчине обнаружен тайник наемников РФ с 20 кг пластида, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 года, во время активных боевых действий в районе Международного аэропорта "Донецк", неустановленными лицами был организован незаконный тайник взрывчатого вещества - пластида, общей массой около 20 кг.

В одном из прифронтовых сел на Донетчине обнаружен тайник наемников РФ с 20 кг пластида, - прокуратура 02

Указанную взрывчатку, замаскированную под строительный мусор, обнаружили на территории одного из частных домовладений в с. Первомайское Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.

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Сейчас взрывчатое вещество изъято. Начато уголовное производство по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Автор: Володимир Янченко
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на этих тайниках можно нажится и оружие ваще не покупать...ходи и доставай себе с тайников ёпта
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13.05.2021 10:17 Ответить
 
 