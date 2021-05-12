Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины
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Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины
Западные партнеры не обязаны принимать в НАТО и ЕС Украину, власть которой сама атакует реформы.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил слова премьер-министра Шмыгаля, который заявил, что "Мы не обязаны убеждать наших партнеров в законности наших решений".
"Западные партнеры: Ок, fair enough. Но и мы не обязаны принимать Украину в НАТО и ЕС", - написал Шабунин.
"Атака команды Зеленского (именно Ермака) на эту (или другие ключевые реформы) ворует не только наши деньги, но и евроатлантическое будущее Украины", - добавил Шабунин.
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смєтатєлі, як щодо смєтєнія?
Чи коли топили за ВАву в 2019, то сподівались, що чувак, який ненавидить все українське, оточить себе патріотами, а не ватанами, які кришують його мокшанський бізнес?
А ми - попереджали...