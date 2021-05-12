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Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины

Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины

Западные партнеры не обязаны принимать в НАТО и ЕС Украину, власть которой сама атакует реформы.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил слова премьер-министра Шмыгаля, который заявил, что "Мы не обязаны убеждать наших партнеров в законности наших решений".

"Западные партнеры: Ок, fair enough. Но и мы не обязаны принимать Украину в НАТО и ЕС", - написал Шабунин.

"Атака команды Зеленского (именно Ермака) на эту (или другие ключевые реформы) ворует не только наши деньги, но и евроатлантическое будущее Украины", - добавил Шабунин.

Также на Цензор.НЕТ: Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза"

Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
А кто это недоразумение выбрал? Шабунин, за кого топил в 2019 ?!
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12.05.2021 18:26
+14
Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 6525
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12.05.2021 18:33
+14
Так они ж этого и добиваются. Или кто-то еще думает, что Ермак-Кремлевский в НАТО хочет?
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12.05.2021 18:56
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Блазень прилип до Козиря як банний лист до сраки.
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12.05.2021 18:22 Ответить
Ермак це дурілка картонна яка лізе в глобальну політику з принципами местячкового кидали. Сумно це все бачити, як нашу владу водять як лохів кругами всі хто хоче. Потрібні дійсно розумні люди у владі, потрібні круті дипломати а не смішний Єрмак. Де Борис Тарасюк, поверніть його в дипломатію, зробіть міністром МЗС, досить вже цього нікчеми Кулеби! Досить вже цих ідіотських переговорів у виконанні Єрмака, це ставить Україну на межу знищення! Американці вже відкрито говорять що питання стоїть про існування України як такої, вже всі змучились від местячкових ідіотів, міжнародна спільнота хоче бачити відповідальну та чесну українську владу без муток та непрозорих договорняків. Хлопці, це вам не ваш особистий бізнес, який ви звикли вести по-дебільному.
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12.05.2021 18:43 Ответить
А кто это недоразумение выбрал? Шабунин, за кого топил в 2019 ?!
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12.05.2021 18:26 Ответить
Об этом они стремятся не вспоминать.
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12.05.2021 18:44 Ответить
А які рехформи- до того чи після, соросятничку-грантоїдику??
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12.05.2021 18:27 Ответить
Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 6525
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12.05.2021 18:33 Ответить
Ермак - враг Украины. И этим всё сказано.
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12.05.2021 18:35 Ответить
Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 9985
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12.05.2021 18:40 Ответить
А почему эта хитрожопая морда ещё не на нарах, неужели он так дорог клоуну-пианисту, что не может с ним разлучиться???
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12.05.2021 18:40 Ответить
Ермак ворог. Але шабунін теж лайно.
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12.05.2021 18:40 Ответить
Нагадайте , за які "заслуги" , Шабуніну , будинок підпалили при Зе команді ...?
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12.05.2021 19:08 Ответить
Самопіар. Крім того наборів в Інеті більше ніж згоріло.
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12.05.2021 19:10 Ответить
Самопіар , то є цікава версія . Подивимось що буде далі ...
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12.05.2021 19:14 Ответить
Єрмак - справжній правитель, а клована тримає за роз'їзного болванчика
смєтатєлі, як щодо смєтєнія?
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12.05.2021 18:45 Ответить
Йер це тюркською "місце" типу ру. "гіблоє"...
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12.05.2021 18:57 Ответить
шабунину пригрозили гранды забрать?
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12.05.2021 18:53 Ответить
Цікаво - хто ...?
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12.05.2021 19:09 Ответить
Так они ж этого и добиваются. Или кто-то еще думает, что Ермак-Кремлевский в НАТО хочет?
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12.05.2021 18:56 Ответить
Ермак своими действиями хочет сказать, что он в Украине решает быть стране в ЕС или не быть, и получать транш от МВФ или не получать. А Блинкены прилетают и улетают.
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12.05.2021 18:59 Ответить
Ви сподівались чогось іншого від фсбшника?
Чи коли топили за ВАву в 2019, то сподівались, що чувак, який ненавидить все українське, оточить себе патріотами, а не ватанами, які кришують його мокшанський бізнес?
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12.05.2021 19:00 Ответить
шабуня, ти ж так топив за клованих два роки тому!
А ми - попереджали...
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12.05.2021 19:01 Ответить
Плачу,..Прощаюсь с мечтами о ЕС.Шавбунин оборвал мрии на самом интересном.Варвар.
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12.05.2021 19:05 Ответить
Нє, нє. Хай іноземці отримають з бюджету сотні тисяч зарплати і не хрена не роблять. В нас же тут бездонна бочка
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12.05.2021 19:49 Ответить
Ценное качество Зе, такая преданность, ценой своей карьеры и репутации, похвальна и заслуживает уважения, подозреваю здесь больше, чем служебные отношения.
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12.05.2021 20:02 Ответить
яжели "зе" не уволит мацковского ахента ,на которого ему указали американские друзья Украины ,то закончит "зе" возможно хуже нежели, он с ермаком фантазируюют.
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12.05.2021 20:22 Ответить
Выбрав клоуна, ВЫ сами похоронили европейское будущее Украины ! Тупье зеленое.
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13.05.2021 00:21 Ответить
 
 