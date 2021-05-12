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С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио

Госкомтелерадио призывает книгоиздателей и книгораспространителей безусловно выполнять закон о языке, который обязывает, чтобы с 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах были на украинском, хотя нормы о штрафах за нарушение вступят в силу только через год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отмечают, что с 16 июля вступает в силу 26-я статья закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.

"Законом предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем названий книг должно быть на украинском языке, также не менее 50% названий книг, которые продаются в магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке. Эта норма не распространяется на издательскую продукцию на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, в соответствии с законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - говорится в сообщении.

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В ведомстве указывают, что эта норма не распространяется на книжные магазины и другие заведения, продающие издания на языках ЕС, словари, учебники и разговорники по иностранным языкам, а также "на специализированные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины" .

За нарушение языкового закона, напоминают в Госкомтелерадио, предусмотрены штрафы от двухсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если правонарушение совершено впервые.

"И хотя нормы об административной ответственности (изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях) за нарушение требований закона вступят в силу только через год - 16 июля 2022 года, Госкомтелерадио призывает книгоиздателей и книгораспространителей безусловно выполнять закон", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16 июля 2021 вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.

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Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу. Он детализировал государственный статус и употребление украинского языка в различных сферах жизни: от бизнеса и до образования.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Інша половина на англійській мові.
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12.05.2021 18:41
+3
Правильный ход! Практически все книги в продаже должны быть на родном, Украинском языке! Для желающих читать на иных языках должны быть открыты специализированные магазины! Раньше предпринимались все меры для удушения Украинского языка, поэтому нет ничего страшного в том, что теперь государство помогает ему вернуться!
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12.05.2021 19:17
+2
Для этого нужен потребитель который будет читать на ЛИТЕРАТУРНОМ украинском языке.
Время и молодое поколение. Всё бы устаканилось само по себе. Но не так хотят турбореформаторы.
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12.05.2021 19:26
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Только названий? Или вообще книг на украинском языке?
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12.05.2021 18:41 Ответить
Інша половина на англійській мові.
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12.05.2021 18:41 Ответить
Хто буде контролювати пвдн і схід
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12.05.2021 18:41 Ответить
В тарифах-порядок наведите. С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио - Цензор.НЕТ 7450
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12.05.2021 18:41 Ответить
Обложку поміняють?
Відкриваєш а там.. на англійській...
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12.05.2021 18:42 Ответить
Напечатают нашльопки на принтере...наклеят на обложки...и все..закон соблюден...
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12.05.2021 18:42 Ответить
Думаєте їх більше купуватимуть?
Ню-ню.......... С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио - Цензор.НЕТ 7070
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12.05.2021 18:43 Ответить
Ха, неужели ещё кто-то читает эти книги???
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12.05.2021 18:43 Ответить
Учитесь у нелегалов. Фильмы и другие медия штампуют на профессиональном уровне. А тут не могут переводчиков организовать, чтобы переводить на украинский.

Всё через жопу делается, сначала закон, а потом думают как его выполнять.
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12.05.2021 18:48 Ответить
Бред полнейший. Рыночная экономика так не работает. Спрос рождает предложение. Если я продаю кроссовки на рынке в двух цветах: черном и розовом и 95% покупателей покупают черную, то зачем мне закупать столько розовых? Другое дело если бы 50% людей хотели бы купить книги на украинском языке, это бы само по себе отрегулировало рынок и магазины затаривались бы такими книгами
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12.05.2021 19:00 Ответить
Стоило только в школах преподавать на одном языке и вуаля в течение 10 лет никому не нужны медия и ресурсы на других языках. Но тут хотели всё и сразу ещё и штрафы необоснованные. Как зайцы которые за всё хватались, но ничего не смогли довести до ума.

Видимо брали как пример Прибалтику, но там всё было по другому. Даже при Союзе это были почти европейские страны. Которым не нужно было много для изменений.
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12.05.2021 19:22 Ответить
Ты забыл что молодое стадо упоротое книг вообще не читают. Даже вконтакте читать перестали - все поголовно сидят в инстаграм и тикток - там же читать не нужно

А старое стадо читает на русском. Так что вообще пат на все 100
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12.05.2021 19:48 Ответить
Эх, успеть бы напечатать.
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12.05.2021 19:17 Ответить
Правильный ход! Практически все книги в продаже должны быть на родном, Украинском языке! Для желающих читать на иных языках должны быть открыты специализированные магазины! Раньше предпринимались все меры для удушения Украинского языка, поэтому нет ничего страшного в том, что теперь государство помогает ему вернуться!
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12.05.2021 19:17 Ответить
Для этого нужен потребитель который будет читать на ЛИТЕРАТУРНОМ украинском языке.
Время и молодое поколение. Всё бы устаканилось само по себе. Но не так хотят турбореформаторы.
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12.05.2021 19:26 Ответить
Это будет очень долгий процесс, который растянется на десятилетия! А Украинский язык должен стать доминирующим в максимально сжатые сроки... И в нынешней административной поддержке в противовес прежней антиукраинской ничего предосудительного нет!
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12.05.2021 20:59 Ответить
Расскажу сказку.
В далекие годы начала самостийности... удивительный (!) журнал ВСЕСВІТ обрел великую популяность среди усіх верств читаючої публіки! Переклади світової Літератури (саме так, з великої літери) мали неабияку популярність. І де цей журнал, де та редакція, цо викладала для населення найкращі переклади світової літератури за останнє століття? (Совковые аналоги сопели носиком в жо.у).
Просрано все в цій країні...
Крім пізде.жа, вже нічого нема(
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12.05.2021 21:54 Ответить
Все зависит от граждан Украины! Боритесь и поборете! Страна большая, вас много, внешнему врагу не по силам! СЛАВА УКРАИНЕ! 🇺🇦
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14.05.2021 19:33 Ответить
Для желающих читать на иных языках должны быть открыты специализированные магазины!

-------------------------------------------------
Вже було таке...Після 1933 року...У Німеччині...
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12.05.2021 19:28 Ответить
Это ложь!
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12.05.2021 20:54 Ответить
С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио - Цензор.НЕТ 3168

С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио - Цензор.НЕТ 1545
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13.05.2021 00:22 Ответить
Обычная русскомирская пропрганда, фотография, которая ничего не доказывает! Специализированные магазины, торгующие книгами на иностранных языках, ничем предосудительным не являются. Тем более имея в виду десятилетия искоренения Украинского языка в ублюдочном ссср!
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14.05.2021 18:38 Ответить
Поки...Не являється...Апетит приходить у час харчування.
Скільки вам років? Ви при УРСР були у "притомних" роках 18-40?
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14.05.2021 18:47 Ответить
В отличие от вас ссср я знаю и помню очень хорошо, чуть пулю за шпионаж не получил! А Украинский язык должен главенствовать в Украине абсолютно!, остальные языки - факультатив! Не нравится, домой, на историческую родину, общаться на родном языке, это аксиома! Для примера, евреи и государство Израиль!
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14.05.2021 19:28 Ответить
а ви були в Ізраїлі? А може ви знаєте як у США відносяться до мови корінних меншин?

"Історічєская родіна" для українців - це від "Києва" до нинішньої "лінії розмежування", усі інші "понаєхі" - які "язикі" ви маєте на увязі "факультативи"?

ПиСи...А чого не на мові?
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14.05.2021 19:58 Ответить
Начнем с конца... Если я напишу на беларуском языке, вы пойдете в магазин словарь покупать!)... Украина не под Киевом начинается, кстати!... Так вот в Украине один государственный язык Украинский... Хотите разговаривать на русском, никто не запрещает, или на кухне, или в Ростов, это совсем недалеко!
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14.05.2021 21:47 Ответить
не займайтесь словесною еквіріблістікою! Пишіть білоруською - українці зрозуміють!

Ви з кухні віщаєте? Чи з Ростову - якщо від вас це недалеко...
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14.05.2021 22:02 Ответить
Калi ласка! Ад Мінска да Растова вельмі далёка, ад вас нашмат бліжэй, але ОРДЛО яшчэ бліжэй, а палац мядведзчука зусiм побач з азяродам!
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14.05.2021 22:17 Ответить
Книжные магазины обанкротятся - насильно же не продашь
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12.05.2021 19:41 Ответить
Они и так на грани выживания. Сейчас скачал, прочитал и забыл. Хотя лет 30-40 назад молился бы эту книгу и перечитывал по десять раз. Я сам этим грешу.

Раньше вышивали, стихи читали, что-то пересказывали, а потом всей школой на завод шли работать или на поля картоху выращивать. Начитаных было в разы больше. Но по факту колличество умных людей, что тогда, что сейчас одинаково.
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12.05.2021 20:21 Ответить
Я сам люблю читать в электронном виде (быстрей и удобней + даром). И ранее я тоже считал (судя по себе), что время бумажных книг прошло полностью. Но я ошибся. Удивительно, но бумажные книги все еще ценятся и активно читаются. Узнал случайно, когда стал продавать на ОЛХ ненужные книги - берут очень активно и за дорого, при этом имея и электронные варианты. Начал узнавать в чем же тут дело - оказалось, что очень большой сегмент людей (и стар и млад) любит читать книги именно бумажные. Это закидоны психологии, но тем не менее этот феномен, надеюсь, серьезно замедлит вымирание книжной индустрии до уровня чисто сувенирно--коллекционно-любительской продукции.
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13.05.2021 04:55 Ответить
Я читаю книги на букрідері, нажаль українською в інтернеті електронних книг дуже мало. Доводиться качати російською. Якщо книга сподобалась, купую паперовий варіант українською. Тому радію, що таких книг буде більше.
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12.05.2021 21:46 Ответить
 
 