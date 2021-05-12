С 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах должны быть на украинском, - Госкомтелерадио
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Госкомтелерадио призывает книгоиздателей и книгораспространителей безусловно выполнять закон о языке, который обязывает, чтобы с 16 июля не менее 50% названий книг в магазинах были на украинском, хотя нормы о штрафах за нарушение вступят в силу только через год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отмечают, что с 16 июля вступает в силу 26-я статья закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения.
"Законом предусмотрено, что не менее половины всех изданных в течение года издателем названий книг должно быть на украинском языке, также не менее 50% названий книг, которые продаются в магазинах или других местах распространения, должны быть на государственном языке. Эта норма не распространяется на издательскую продукцию на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов или национальных меньшинств Украины за счет средств государственного и/или местных бюджетов, в соответствии с законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве указывают, что эта норма не распространяется на книжные магазины и другие заведения, продающие издания на языках ЕС, словари, учебники и разговорники по иностранным языкам, а также "на специализированные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины" .
За нарушение языкового закона, напоминают в Госкомтелерадио, предусмотрены штрафы от двухсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если правонарушение совершено впервые.
"И хотя нормы об административной ответственности (изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях) за нарушение требований закона вступят в силу только через год - 16 июля 2022 года, Госкомтелерадио призывает книгоиздателей и книгораспространителей безусловно выполнять закон", - говорится в сообщении.
Кроме того, 16 июля 2021 вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.
Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу. Он детализировал государственный статус и употребление украинского языка в различных сферах жизни: от бизнеса и до образования.
Пожалуйста, подождите...
Відкриваєш а там.. на англійській...
Ню-ню..........
Всё через жопу делается, сначала закон, а потом думают как его выполнять.
Видимо брали как пример Прибалтику, но там всё было по другому. Даже при Союзе это были почти европейские страны. Которым не нужно было много для изменений.
А старое стадо читает на русском. Так что вообще пат на все 100
Время и молодое поколение. Всё бы устаканилось само по себе. Но не так хотят турбореформаторы.
В далекие годы начала самостийности... удивительный (!) журнал ВСЕСВІТ обрел великую популяность среди усіх верств читаючої публіки! Переклади світової Літератури (саме так, з великої літери) мали неабияку популярність. І де цей журнал, де та редакція, цо викладала для населення найкращі переклади світової літератури за останнє століття? (Совковые аналоги сопели носиком в жо.у).
Просрано все в цій країні...
Крім пізде.жа, вже нічого нема(
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Вже було таке...Після 1933 року...У Німеччині...
Скільки вам років? Ви при УРСР були у "притомних" роках 18-40?
"Історічєская родіна" для українців - це від "Києва" до нинішньої "лінії розмежування", усі інші "понаєхі" - які "язикі" ви маєте на увязі "факультативи"?
ПиСи...А чого не на мові?
Ви з кухні віщаєте? Чи з Ростову - якщо від вас це недалеко...
Раньше вышивали, стихи читали, что-то пересказывали, а потом всей школой на завод шли работать или на поля картоху выращивать. Начитаных было в разы больше. Но по факту колличество умных людей, что тогда, что сейчас одинаково.