РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12260 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
11 514 42
обыск (1845) УДАР (906) Палатный (14)

Друг Кличко Палатный сообщил об обысках в его доме: Давление Банковой, потому что "Удар" конкурент на выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Друг Кличко Палатный сообщил об обысках в его доме: Давление Банковой, потому что

По указанию Офиса Президента представители прокуратуры ведут незаконные обыски в нескольких помещениях, связанных с Артуром Палатным.

Об этом председатель исполкома партии "Удар" сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены. Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать Президентом, шепча ему на ухо", - написал Палатный.

По мнению руководителя исполкома "Удар" Офис Президента пытается давить на политических оппонентов инструментами Януковича.

"Цель банальна - давление и запугивание. Потому что партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах. И очевидно, они забыли одно "но". Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошим прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы - перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит. Как бы не хотелось, и какими бы сильными они не чувствовали себя сегодня, бумеранг справедливости имеет свойство бить очень точно и больно. И тогда ни одна ручная прокуратура не поможет", - отметил Палатный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров

Он отметил, что обыски проводят представители прокуратуры, которые не смогли объяснить основания своих действий.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
бандюк з партії Кличка
показать весь комментарий
12.05.2021 18:53
+14
красти-це законно, обискі-не законно.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:55
+14
Ну,визг про "палитические переследавания"-это ожидаемо. А по факту этот палатный кто? Судя по рылу явно не Папа Римский.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Палатный это кто?
показать весь комментарий
12.05.2021 18:52 Ответить
бандюк з партії Кличка
показать весь комментарий
12.05.2021 18:53 Ответить
Персонаж из 90-х
показать весь комментарий
12.05.2021 18:53 Ответить
Крадій, нє??
Палітічєскій_точняк!!
)))
показать весь комментарий
12.05.2021 18:55 Ответить
То не власник укрнета, боксер, професор і нерухомість/казино з бпп?
показать весь комментарий
12.05.2021 19:03 Ответить
Кум виталия владимировича, кроме всего прочего
показать весь комментарий
12.05.2021 19:07 Ответить
Вікіпедія пише, що він г**но але це не значить, що Зе-влада не г**но.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:40 Ответить
смотрящий от кличка
показать весь комментарий
13.05.2021 12:46 Ответить
красти-це законно, обискі-не законно.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:55 Ответить
красти можна тільки слугам, всім іншим - зась
показать весь комментарий
13.05.2021 11:57 Ответить
Ну,визг про "палитические переследавания"-это ожидаемо. А по факту этот палатный кто? Судя по рылу явно не Папа Римский.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:58 Ответить
Ну Кремлівські методи стандартні - не можеш перемогти чесно - прибери всіх конкурентів
показать весь комментарий
13.05.2021 11:58 Ответить
це вже Фірташа почали душити?
Благо, благо...
показать весь комментарий
12.05.2021 18:58 Ответить
Хай не "триндить"... Перед обшуком власнику житла, керівнику офісу, підприємства вручається для ознайомлення процесуальний документ, де вказуються підстави обшуку та вказано кримінальну справу, в рамках якої проводиться обшук...
показать весь комментарий
12.05.2021 18:58 Ответить
Воно може читати не вміє...
показать весь комментарий
12.05.2021 19:01 Ответить
"Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 8937
показать весь комментарий
12.05.2021 20:31 Ответить
Головне, що дерибанити добре навчився.
показать весь комментарий
12.05.2021 20:47 Ответить
пакращення вже сьогодни
"Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 2632
показать весь комментарий
12.05.2021 19:01 Ответить
Значит и под Кличка с рыжим копать начали. А в ДТЭК есть чем поживиться и где СБУ с прокуратурой разгуляться. Сезон охоты на олегархов открыт!
показать весь комментарий
12.05.2021 19:15 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
12.05.2021 19:43 Ответить
Значит Кличко еще охотней предоставит Майдан для Революции.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:51 Ответить
В случае фальсификации президентских выборов.
показать весь комментарий
12.05.2021 19:52 Ответить
ну ці падли цього і бояться
показать весь комментарий
13.05.2021 11:59 Ответить
"Цель банальна - давление и запугивание. Потому что партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах",- смешно до слез! Когда еще выборы - сто раз посадить смогут! "Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 1964 . Источник: https://censor.net/ru/n3264872
показать весь комментарий
12.05.2021 20:07 Ответить
Особенно учитывая рейтинг Удара в 2,5% "Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 7388
показать весь комментарий
12.05.2021 21:24 Ответить
не плутай рейтинг клоуна з Кличком
показать весь комментарий
13.05.2021 11:59 Ответить
Артурка розвякався. Погрожує. Мабуть обшук йому погано зробили.
показать весь комментарий
12.05.2021 20:20 Ответить
Боже, ну і пика "Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 7785
Еліта...
показать весь комментарий
12.05.2021 20:24 Ответить
Палатный - просто бандит.
показать весь комментарий
13.05.2021 08:09 Ответить
нєєєєє.... просто Артурчик....
показать весь комментарий
13.05.2021 09:14 Ответить
Розворушили зміїне кубло? Яке перебувало у первісному спокої аж 30 років, в незалежній Україні? Тепер почали верещати про політичні переслідування іншодумців. Що доброго, ви - бізнесюки та олігархи, котрі обдерли до нитки довірливій, наївний та нещасний корінний народ, зробили для нашої країни?
показать весь комментарий
13.05.2021 09:24 Ответить
)))ты нарід довірливий, 25 лет назад стоял раком на огороде, что бы не сдохнуть от голода, а теперь хочешь сидя на диване, что бы кто то для тебя что то делал. они делают для себя, а ты работай для себя.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:33 Ответить
да у кремлеботів тут прямо мобілізація
показать весь комментарий
13.05.2021 12:00 Ответить
По соц опросам рейтинг "Удара" ( умершего проекта под узнаваемую физиономию Кличко, его "серым кардиналом" одним из руководителей ОПЗЖ Левочкиным) составляет от 1-до 1,5% ( по более лояльным до 2,5%, это где то 12-13 место, ниже даже таких одиозных как НАШИ,Партия Шария и т.д.) Конкуренты .. блин Смех и грех. Надуваются набрав воздуха что бы казаться больше. "Удар" исчез с политической карты Украины сразу после Майдана, точнее после того как Пидалик слил его в Вене ( на договорняке Фирташ- Левочкин- Кличко - Порошенко) получив за это мэрство.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:35 Ответить
Кличко як мер непоганий, то і Президентом буде добрим, хоча у порівнянні з клоуном будь-хто буде добрим (на це Кремль і розраховує)
показать весь комментарий
13.05.2021 12:02 Ответить
Ну какой из него мэр., он же в этом деле полный баран.. Это просто "обложка с журнала", торговля узнаваемым лицом и спортивными прошлыми успехами. ( правда это помогает в том случае если он молчит и не пытается сделать умное лицо). Там правят и управляют совсем другие лица. А Виталя имеет за это свой немалый гешефт. при дележе " честно заработанного " ОПГ Вот и все.
показать весь комментарий
13.05.2021 12:57 Ответить
А как там чувствует себя Мудачук в узилище?
Что еще не посажен? Как жиж так?
Бенядиктова с Бакланом громко провозгласили посадку и пшик?
показать весь комментарий
13.05.2021 11:23 Ответить
А, що він скаже більше, як політичний заказ та розправа банкової над чесною людиною...
показать весь комментарий
13.05.2021 11:33 Ответить
Кличко не могут простить , что его 3 раз с сокрушительным перевесом избирают мером. У слуг нет контроля не только над бюжетом, но и улицу в честь маньяка убийцы Жукова сложно в центре влепить
показать весь комментарий
13.05.2021 11:46 Ответить
тому що справи як клоуна так і Кличка помітні неозброєним оком.
І рахунок явно не на користь першого
показать весь комментарий
13.05.2021 12:03 Ответить
В офісі преЗедента сидять такі ж російські агенти та проросійські колаборанти,як і при Януковичу, тому і методи залякування і боротьби з опонентами не міняються...
показать весь комментарий
13.05.2021 12:23 Ответить
А "друг Клічко" це така посада?
показать весь комментарий
13.05.2021 13:15 Ответить
 
 