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Наемники РФ нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного, – штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного, – штаб ООС

Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Новгородское наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от поселка Мирное противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов", - сказано в сообщении.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Также на Цензор.НЕТ: В одном из прифронтовых сел на Донетчине обнаружен тайник наемников РФ с 20 кг пластида, - прокуратура. ФОТО

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.

Автор: Ольга Лузан
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Медведчука потрібно було арештувати на 2 місяці без права залогу, а разом з ним всю цю бидлотусовку, Рабіновича, Ківу, Кузьміна та інший бидло-зброд який тусувався біля вбивці Василя Стуса.
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12.05.2021 18:56 Ответить
Бережи вас Господь, наші захисники, від пліснявого "режиму припинення вогню".
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12.05.2021 19:05 Ответить
медветчука, бойка, шуфрыча, королевскую, сивоху на передовую, привязать к столбам и обстрелы прекратятся, если нет , извените - каждому по юбилейной мендале посмертно
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12.05.2021 19:08 Ответить
Найманці РФ порушили режим припинення вогню поблизу Новгородського, Авдіївки і Мирного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9396

Бережи вас , Боженька !!!
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12.05.2021 20:44 Ответить
Израиль ответил ХАМАСу и ракетами разбил в секторе Газа башню "Аш-Шурук"
=========
А у нас штаб ООС только зелёные сопли бульками пускает: провокация, нарушение перемирия...
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12.05.2021 20:49 Ответить
Слава ЗСУ що жертв немає 😔
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12.05.2021 20:59 Ответить
нельзя нарушить то, чего нет
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12.05.2021 21:44 Ответить
 
 