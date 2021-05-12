Наемники РФ нарушили режим прекращения огня вблизи Новгородского, Авдеевки и Мирного, – штаб ООС
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Российские наемники нарушили три раза режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала суток зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов. Вблизи населенного пункта Новгородское наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от поселка Мирное противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов", - сказано в сообщении.
В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.
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А у нас штаб ООС только зелёные сопли бульками пускает: провокация, нарушение перемирия...