На 1 миллион настоящих гривневых банкнот приходится около 5,5 поддельных, чаще всего подделывают старые 500 и 200 грн, - НБУ

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2020 года остается "стабильно низким".

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, в прошлом году на один миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных, передает Цензор.НЕТ.

"Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского союза в 2020 году втрое выше и составил примерно 17 штук банкнот евро", - сообщает регулятор.

Согласно сообщению, относительное увеличение уровня подделки банкнот гривны (в позапрошлом году было около трех штук на миллион. - Ред.) в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении из-за эпидемии коронавируса.

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"Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот. Это связано с тем, что банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах), имеют усиленную систему защиты", - пояснили в НБУ.

Сообщается, что по результатам прошлого года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4%.

"В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Внимательное отношение к деньгам и знание элементов защиты банкнот гривны гарантируют минимизацию рисков со дня получения подделок. Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т.д.", - говорится в сообщении.

Среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США - 86%. Чаще всего подделывали 100-долларовые купюры, говорят в НБУ.

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В случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты гражданам советуют обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ.