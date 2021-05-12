Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года
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Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и заключать их на срок как минимум в 3 года.
Об этом замминистра обороны Украины Александр Миронюк сообщил на форуме "Украина 30. Безопасность страны", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если ты относишься к этому (контракту. - Ред.) как "заробитчанин", то подписываешь на 6 месяцев, на один год, на два года… Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на 3 года", – сказал он.
Миронюк отметил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство обязано давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.
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"А вообще-то, конечно, лучше было бы, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в Вооруженных силах Украины была привлекательной", – сказал замминистра.
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вот что это за боец на 6 месяцев ? его толком и научить ничему не успеют
проще говоря, с момента подписания Контракта - ви никто и звать вас - никак
Oleg Lazo@LazoOleg 11 ч
бубочку так заіпали порохоботи, що вирішили створити легальні бототферми на державному забезпеченні.
це, звісно, тільки моє припущення, але чому ні?
свічка@svecha62· 11 мая
"Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав".
"Тому нам і потрібна допомога центру дезинформації, який буде розповсюджувати свою роботу."
Протидія кібербезпеки - це що? А Центр дезинформації?..
https://www.rbc.ua/ukr/styler/boytsov-vsu-kormyat-gnilem-plesenyu-seti-1616760374.html
Смачного.
Яким чином, за два роки "кінця епохи бідності", харчування наших бійців, за стандартами НАТО, скотилось до помиїв часів януковоча?
Хто буде нести персональну відповідальність за свідоме знищення реформи харчування, договорняки, відкати? За руйнацію армії? ВАЗеленський, хомчак, халімон?
Такий наказ приведе до ще більшого недобору в бойових частинах.
Чи якого б біса пхав свого носа,експерт диванний....
https://censor.net/ru/news/3251823/v_vsu_slujat_pochti_57_tys_jenschin_925_iz_nih_zanimayut_komandnye_doljnosti_infografika
Хотя согласен, 3 года много. Два более реально.
А ЩЕ КРАЩЕ НА 25 РОКІВ, ЯК В ЦАРСЬКІЙ РАСЄЄ