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Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года

Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и заключать их на срок как минимум в 3 года.

Об этом замминистра обороны Украины Александр Миронюк сообщил на форуме "Украина 30. Безопасность страны", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если ты относишься к этому (контракту. - Ред.) как "заробитчанин", то подписываешь на 6 месяцев, на один год, на два года… Но от этого теряет государство. Поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться не менее чем на 3 года", – сказал он.

Миронюк отметил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство обязано давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.

Также на Цензор.НЕТ: С начала года в ВСУ принято 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб

"А вообще-то, конечно, лучше было бы, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в Вооруженных силах Украины была привлекательной", – сказал замминистра.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Вангую,что после принятия подобного количество желающих идти на контракт уменьшится)
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12.05.2021 20:00
+13
Судячи по їх вчинках, саме цього вони і добиваються. Знищення армії.
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12.05.2021 20:28
+9
Да идите в жопу,сосвоими 3 годами!!Сейчас сущий дурдом,ни финансирования нормального,ни питания!А разорвать,контракт-это целая история!
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12.05.2021 20:04
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А уклонисты пусть платят им зарплату.
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12.05.2021 20:00 Ответить
очень правильно
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12.05.2021 20:19 Ответить
Вангую,что после принятия подобного количество желающих идти на контракт уменьшится)
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12.05.2021 20:00 Ответить
но качество повысится

вот что это за боец на 6 месяцев ? его толком и научить ничему не успеют
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12.05.2021 20:20 Ответить
Тому, що він сам кого хочеш навчить, якщо воює з 14 року.
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12.05.2021 21:45 Ответить
Ты вообще в теме? Контракт на 6 месяцев подписывают отслужившие в особый период и еще пара категорий. А первый контракт - только на 3 года. О каком заробитчанстве вообще речь?????
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12.05.2021 22:11 Ответить
а що каже практика країн "розвиненої демократії"?
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12.05.2021 20:00 Ответить
Да идите в жопу,сосвоими 3 годами!!Сейчас сущий дурдом,ни финансирования нормального,ни питания!А разорвать,контракт-это целая история!
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12.05.2021 20:04 Ответить
согласно условий Контракта, во время действия, так называемого - "особливого періоду", Минобороны не несет никакой ответсвенности перед контрактником ни за какие обьязательства
проще говоря, с момента подписания Контракта - ви никто и звать вас - никак
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12.05.2021 20:19 Ответить


Oleg Lazo@LazoOleg 11 ч

бубочку так заіпали порохоботи, що вирішили створити легальні бототферми на державному забезпеченні.
це, звісно, тільки моє припущення, але чому ні?

свічка@svecha62· 11 мая

"Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав".
"Тому нам і потрібна допомога центру дезинформації, який буде розповсюджувати свою роботу."
Протидія кібербезпеки - це що? А Центр дезинформації?..
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12.05.2021 20:11 Ответить
на 6 месяцев надо призывать всех, контракт на 3 года, но платить надо больше естественно...
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12.05.2021 20:12 Ответить
Думаю правильно было бы служба год предложение контракта первый раз на год с возможностью расторжения через полгода, Второй контакт должен иметь степень увеличения Заработной платы на 10% ещё через год тоже выше только так можно заинтересовать людей.А три года жизни сразу сложно спланировать думаю специально делают чтобы ушли контрактники.Можно сразу на 25 лет контакты?
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12.05.2021 20:21 Ответить
бомжатник
https://www.rbc.ua/ukr/styler/boytsov-vsu-kormyat-gnilem-plesenyu-seti-1616760374.html
Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года - Цензор.НЕТ 5260

Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года - Цензор.НЕТ 5520
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12.05.2021 20:12 Ответить
откда это? с мусорного бака?
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12.05.2021 21:19 Ответить
Май месяц, чего хотите? Где сфоткано? В своём погребе?
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12.05.2021 21:59 Ответить
Чим закінчилось розслідування злочинів халімона по забезпечнню військових? А, точно, їх НЕ було.
Смачного.
Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года - Цензор.НЕТ 4495
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12.05.2021 20:20 Ответить
Я все розумію, та скіки можна мучити цього морського таргана з рибної консерви? Оце як раз там не найстрашніше. Мене більш сталева миска дратує і ця незрозуміла рибна страва в ній. Тіки не кажи, шо це борщ з кількою.
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12.05.2021 20:42 Ответить
В цьому фото все дратує.
Яким чином, за два роки "кінця епохи бідності", харчування наших бійців, за стандартами НАТО, скотилось до помиїв часів януковоча?
Хто буде нести персональну відповідальність за свідоме знищення реформи харчування, договорняки, відкати? За руйнацію армії? ВАЗеленський, хомчак, халімон?
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12.05.2021 21:20 Ответить
В бойового Хамчяка ,як в Зєлі: "Что нє дєлаєт дурак..."
Такий наказ приведе до ще більшого недобору в бойових частинах.
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12.05.2021 20:25 Ответить
Судячи по їх вчинках, саме цього вони і добиваються. Знищення армії.
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12.05.2021 20:28 Ответить
Ну і от чого конкретно ти виліз? Ти ж ні строкову службу не служив і на контракт не збираєшся.
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12.05.2021 20:37 Ответить
Мабуть, таки так.
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12.05.2021 20:46 Ответить
Тобто ти вважаєш,що мінімальний трирічний контракт поповнить недобір вмотивованими патріотами ?
Чи якого б біса пхав свого носа,експерт диванний....
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12.05.2021 21:09 Ответить
Ідіоти! Вирахуйте: скільки потрібно часу на підготовку спеціаліста військовї справи відповідного напрямку, додайте до цього строку мінімальний термін, що потрібен на відробку коштів, що були вкладені на навчання, і ось вам мінімальний строк контракту! Для різних видів військ то буде різна цифра: підготувати снайпера чи пілота літака значно важче і довше, ніж заряджальника гармати чи піхотинця... Але це лишень моє ІМХО...
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12.05.2021 20:37 Ответить
дебилы? толпа сразу свалит. Какой дегенерат добровольно лишит себя прав на срок, который больше года?
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12.05.2021 20:42 Ответить
Надеешься что "толпа" тебя защищать будет ?....ага, щассс!
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12.05.2021 20:48 Ответить
Я сам в ВСУ. Живу в чужом доме снятом за 25% месячной зарплаты. ПГТ. Вода в кране только днём. В магазине цены больше, чем в Киеве на 15-20%. Гаража, дачи нет. В ВСУ сейчас вернулся ********** из СССР-2014 года: подметать, белить, красить, мелкий ремонт за свои бабки. Каждый месяц скидываемся по 300 грн на расходники типа швабры, метлы, моющие, антисцептики и т.д. Служба - никакая: наряды через день на ремень, потому что некомплект 50% и половина из списка по командировкам. В столовой, хоть и по каталогу кормят, но паршиво. Вещевые дают, но не всё, потому что с 20 года наблюдается дефицит как в названиях, так и в размерах. В ООС не пускают, потому что процветает военный туризм. Что тебе еще рассказать?
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12.05.2021 21:01 Ответить
очень печально
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12.05.2021 21:22 Ответить
При чём здесь описанное тобой...я о том, что срок в полгода привлекает "толпу заробитчан", а не тех, кто готов служить и защищать. Кроме тобой описанного есть и 25-40% лиц не успевших выйти за ворота части и рвущихся в ганделыки, и тех кто ничего не умеет, и поэтому готов лизнуть командиру и стащить то, что не смог командир. А почти 57000 мадам в ВСУ тебя не смущает? Сколько такого балласта в твоей части ? А прикинь в частях в крупных городах ?

https://censor.net/ru/news/3251823/v_vsu_slujat_pochti_57_tys_jenschin_925_iz_nih_zanimayut_komandnye_doljnosti_infografika

Хотя согласен, 3 года много. Два более реально.
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12.05.2021 21:49 Ответить
Первый контракт три, остальные от 6 месяцев. Все остальные предложения МО на минимальный трёхгодичный направлены на развал армии. Так сказать кадровая диверсия, которая была сделана с 2003 года путем понижения званий, окладов и введением премии.
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12.05.2021 22:14 Ответить
Баб из армии нужно гнать поганой метлой. Они обуза для армии, для коллектива.
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12.05.2021 22:15 Ответить
Если что, то "заробитчане" , коих 60-70% не станут на защиту порохососок или зелебобби ...и 57000 тыс барышень, большинство из которых чья то родня или подруга, которыми забиты канцелярии и штабы, вас соколики тоже не закроют грудью Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года - Цензор.НЕТ 3706...поэтому армию надо чистить и приводить в порядок численность штата вспомогательных служб
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12.05.2021 20:46 Ответить
Ты идешь на контракт?
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12.05.2021 22:12 Ответить
Почему на 3 .да потому что сепары там сидят и нехотят что бы мотивированые люди туда шли .какой дурак туда на три года пойдет .пол года год и люди шли бы это специально так
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12.05.2021 20:51 Ответить
Всё понимаю но контракт минимум должен быть на 1,5 года это норма.И те кто мотивирован и те кто по деньгам и те кто за зовом сердца.Это вписуеться в реалии жизни от 3 лет это маразм.
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12.05.2021 21:37 Ответить
Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и заключать их на срок как минимум в 3 года. Источник: https://censor.net/ru/n3264886

А ЩЕ КРАЩЕ НА 25 РОКІВ, ЯК В ЦАРСЬКІЙ РАСЄЄ Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года - Цензор.НЕТ 8942
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12.05.2021 21:38 Ответить
уточнение- первый контракт... а если у тебя 5 по 5 и ты ветеран и вот по закону за 3 месяца до окончания контракта ты должен либо подписаться на новый рапортом либо отказаться и тут... тебя увольняют 24мес. и 11 мес., потому что так **** положено))) знаем, плавали... , нормальный был закон - прослужил 20 можешь подписывать от 2 до 5-10 лет)))
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12.05.2021 22:19 Ответить
24года и 11 мес.
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12.05.2021 22:19 Ответить
Вы таким законом уберете всех ветеранов у которых есть выслуга на пенсию... ни один вменяемый офицер и сержант не подпишет на 3 года контракт если у него хватает выслуги на пенсию... только штабы , паркетные будут сидеть пока не вынесут)))
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12.05.2021 22:22 Ответить
С вашей армией связываться-себе дороже, на гражданке в разы больше зарабатывать мож но и без армейского долбо.....зма
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13.05.2021 00:37 Ответить
Это надо урегулировать и прописать в законе "нюансы", если мне по окончанию контракта не хватает 3 месяца до 25 календарей мне тоже писать на 3 года? Эти моменты надо тоже учитывать. А так полностью поддерживаю, пора армию "почистить" от "заробiтчан".
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02.01.2022 19:11 Ответить
 
 