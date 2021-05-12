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взятка (5958) Госпогранслужба (5408) Закарпатье (2395) ГПСУ (165) ГБР (2550)

На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Государственное бюро расследований задержало на взятке двух работников Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР 01

Начальник отдела и главный государственный ревизор-инспектор ГУ Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области требовали 250 тыс. грн от субъекта хозяйственной деятельности за освобождение от уплаты 980 тыс. гривен налога, а также сопутствующих штрафных санкций.

12 мая, во время получения части взятки в сумме 180 тыс. гривен, налоговиков задержали в порядке реализации ст. 208 УПК Украины.

На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР 02

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также об избрании в отношении них меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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майбутні співробітники бюро економічної безпеки?
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12.05.2021 20:32 Ответить
А хто ж ще. На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР - Цензор.НЕТ 5550
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12.05.2021 20:36 Ответить
Не вистачає дєтішкам на молочишко, та субсидію не
дали....маєтки на півКМвадрату нема за що утримувати....😪
Зубожіли....
Панять і прррастіть....
Як завжди....
🤑
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12.05.2021 20:38 Ответить
Дитишка одного из них кстати работает прокурором в Закарпатье, так что точно на молочишко не хватает наверное птичье На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР - Цензор.НЕТ 4768. Процес будет офигенным))
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12.05.2021 20:41 Ответить
Пора бы подкорректировать наше лагидне уголовное законодательство - за каждую взятую хабарную гривню давать по одному году отсидки.
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12.05.2021 20:48 Ответить
И шо?Посадят?😆
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12.05.2021 20:49 Ответить
 
 