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Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, -

Страдающих зависимостью от алкоголя или наркотиков могли бы лечить в реабилитационных центрах за государственный счет. Для этого вопрос нужно урегулировать законодательно.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала содиректор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" Анна Мищенко.

По ее словам, национальный опрос показал, что каждый десятый украинец встречался с наркотической зависимостью среди членов семьи, родственников, друзей, соседей или коллег по работе, а каждый пятый – с алкогольной зависимостью.

Значительная часть людей с зависимостями страдает психическими расстройствами и нуждается в лечении. Но пребывание в реабилитационных центрах могут позволить себе не все семьи, ведь это дорого.

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"Мы хотим совместно с центральными органами власти, международными партнерами разработать государственную программу, подкрепить ее законодательно, чтобы людей, которые страдают психическими расстройствами вследствие употребления наркотиков и алкоголя, лечили за государственный счет после прохождения медицинского обследования. Речь о людях, которые проявляют агрессивное поведение, представляют опасность для своих близких, нарушают общественный порядок", - объяснила Мищенко.

Эту законодательную инициативу представят на Международной конференции по вопросам наркотической и алкогольной зависимости, организованной совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Министерством внутренних дел, Украинским институтом будущего и социальной инициативой "У_Мищенко. Социальный диалог". Конференция пройдет в онлайн режиме 13-14 мая.

Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - Украинский институт будущего 01

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"Мы также презентуем законодательную инициативу о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты относительно лечения и реабилитации лиц с наркотической или алкогольной зависимостью", – рассказала Мищенко.

Она добавила, что по итогам конференции между Украинским институтом будущего, центральными органами исполнительной власти, правозащитными организациями и международными институциями будет подписан меморандум, направленный на профилактику расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и их негативных последствий, обеспечения качественного доступного лечения и реабилитации лиц с такими расстройствами, их социальной реинтеграции в интересах психического здоровья, охраны детства и общественной безопасности, а также строгое соблюдение прав человека в отношении этих лиц, предотвращения их пыток и эксплуатации, втягивания в преступную деятельность. Задача каждого блока конференции не просто актуализировать проблематику, включив в обсуждение специалистов различных направлений, но и наработать конкретный план действий по решению указанных проблем.

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Замминистра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что на конференции речь будет идти в том числе о детской зависимости, и пригласил присоединиться к дискуссии экспертов и всех заинтересованных. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://socialdialogue.com.ua.

Глава Комитета ВР по правоохранительной деятельности Денис Монастырский рассказал Цензор.НЕТ, что большинство краж совершают наркозависимые. Они нуждаются в лечении, но в Украине не урегулирована процедура, которая позволяла бы отправлять таких людей не в тюрьмы, а в реабилитационные центры, в том числе закрытого типа.

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"Деятельность отдельных реабилитационных центров очень часто подпадает под такие статьи Уголовного кодекса, которые касаются похищения людей, принудительного ограничения свободы, торговли людьми, - объясняет нардеп. – Вокруг центров вспыхивают скандалы, они попадают в СМИ, центры закрывают. Но суть в том, что нет системного подхода к решению этой проблемы и его нужно наработать. Поэтому мы решили пригласить к диалогу международных экспертов, чтобы совместно с ними и правоохранителями разобраться, как это решается в других странах. Лично мне нравится практика, когда наркозависимый, совершивший преступление, в случае, когда его вина доказана, может, в отдельных случаях, выбрать: отбывать наказание в местах лишения свободы или добровольно проходит лечение в ребцентре".

Прямая трансляция конференции начнется 13 мая в 09:30 на YouTube-канале: Ukrainian Institute for the Future по ссылке: https://youtu.be/cOVhpd9Pldo.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Более чем у 30 млн украинцев президент наркозависимый.
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12.05.2021 20:37
+3
Було майже таке саме ставлення (особливо, після того, як у вересні 2020 переніс "на ногах"). Після цього зрадів ("як дурний"), бо давно за 50 (а отже знаходжусь у т.з. "зоні ризику") і вважав, що набув власного імунітету (при чому, дуже легко і майже "граючись"). Але, "не довго музика грала..." і у березні цього року "корона" прийшла вдруге, та так, що ледь не віддав Богові душу (з 10.03 по 18.04 - на лікарняному, а зараз ледь-ледь прихожу до тями і фізично, і духовно). (За цей час "корона" забрала велику кількість особисто знайомих та близьких в діапазоні 50 - 65 років і необов"зково "зловживаючих" та хронічно хворих, а навпаки). Так що, шановний філософе, "не смикайте звіра за хвіст"! Бажаю здоров"я!
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12.05.2021 20:54
+1
Вот вам и перепись "ваты".
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12.05.2021 20:47
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Более чем у 30 млн украинцев президент наркозависимый.
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12.05.2021 20:37 Ответить
и среди его избравших...тоже как бы... не все ж на телегалабародьку только среагировали )))
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12.05.2021 20:39 Ответить
От чому, я ніколи серйозно не сприймаю короновірусну історію.
Коли говорять, що переживають за здоров'я і життя людей - закривають церкви, спортзали та малий бізнес. Але не закрили жоден Алко магазин.
В мене жодного серйозного випадку в оточенні через ковід і з десяток смертей пов'язаних з алкоголем.
В рік - тільки прямих втрат від алкоголю 40 тисяч. 5% смертей як мінімум пов'язані з алкоголем.
А Ви далі слухайте історії про страшний короновірус
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12.05.2021 20:41 Ответить
Було майже таке саме ставлення (особливо, після того, як у вересні 2020 переніс "на ногах"). Після цього зрадів ("як дурний"), бо давно за 50 (а отже знаходжусь у т.з. "зоні ризику") і вважав, що набув власного імунітету (при чому, дуже легко і майже "граючись"). Але, "не довго музика грала..." і у березні цього року "корона" прийшла вдруге, та так, що ледь не віддав Богові душу (з 10.03 по 18.04 - на лікарняному, а зараз ледь-ледь прихожу до тями і фізично, і духовно). (За цей час "корона" забрала велику кількість особисто знайомих та близьких в діапазоні 50 - 65 років і необов"зково "зловживаючих" та хронічно хворих, а навпаки). Так що, шановний філософе, "не смикайте звіра за хвіст"! Бажаю здоров"я!
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12.05.2021 20:54 Ответить
Вся твоя писанина - суцільна ПРОПЛАЧЕНА брехня.
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12.05.2021 23:20 Ответить
Більш ніж у 7 млн ​​українців є родичі та друзі з алко- та наркозалежністю, - "Український інститут майбутнього" - Цензор.НЕТ 496
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12.05.2021 23:32 Ответить
шо ще за "Алко магазин(и)?
всі супермаркети закрити? чи маєте на увзі "налівайки"?
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12.05.2021 21:13 Ответить
є такий короткий англійський анекдот.
Ірландець вийшов із пабу.
Це десь і про нас Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего" - Цензор.НЕТ 4663
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12.05.2021 20:43 Ответить
кацапська модель.
Європа видає метадон та субітекс і не переймається
то МАА ринок чистить під себе
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12.05.2021 20:43 Ответить
Вот вам и перепись "ваты".
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12.05.2021 20:47 Ответить
Да что там говорить - в самом "Институте будущего" все алкозависимые, достаточно посмотреть на иx лица Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего" - Цензор.НЕТ 2623 (один Романенко чего стоит Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего" - Цензор.НЕТ 2623)
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12.05.2021 21:06 Ответить
 
 