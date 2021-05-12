Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего"
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Страдающих зависимостью от алкоголя или наркотиков могли бы лечить в реабилитационных центрах за государственный счет. Для этого вопрос нужно урегулировать законодательно.
Об этом Цензор.НЕТ рассказала содиректор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" Анна Мищенко.
По ее словам, национальный опрос показал, что каждый десятый украинец встречался с наркотической зависимостью среди членов семьи, родственников, друзей, соседей или коллег по работе, а каждый пятый – с алкогольной зависимостью.
Значительная часть людей с зависимостями страдает психическими расстройствами и нуждается в лечении. Но пребывание в реабилитационных центрах могут позволить себе не все семьи, ведь это дорого.
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"Мы хотим совместно с центральными органами власти, международными партнерами разработать государственную программу, подкрепить ее законодательно, чтобы людей, которые страдают психическими расстройствами вследствие употребления наркотиков и алкоголя, лечили за государственный счет после прохождения медицинского обследования. Речь о людях, которые проявляют агрессивное поведение, представляют опасность для своих близких, нарушают общественный порядок", - объяснила Мищенко.
Эту законодательную инициативу представят на Международной конференции по вопросам наркотической и алкогольной зависимости, организованной совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Министерством внутренних дел, Украинским институтом будущего и социальной инициативой "У_Мищенко. Социальный диалог". Конференция пройдет в онлайн режиме 13-14 мая.
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"Мы также презентуем законодательную инициативу о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты относительно лечения и реабилитации лиц с наркотической или алкогольной зависимостью", – рассказала Мищенко.
Она добавила, что по итогам конференции между Украинским институтом будущего, центральными органами исполнительной власти, правозащитными организациями и международными институциями будет подписан меморандум, направленный на профилактику расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и их негативных последствий, обеспечения качественного доступного лечения и реабилитации лиц с такими расстройствами, их социальной реинтеграции в интересах психического здоровья, охраны детства и общественной безопасности, а также строгое соблюдение прав человека в отношении этих лиц, предотвращения их пыток и эксплуатации, втягивания в преступную деятельность. Задача каждого блока конференции не просто актуализировать проблематику, включив в обсуждение специалистов различных направлений, но и наработать конкретный план действий по решению указанных проблем.
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Замминистра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что на конференции речь будет идти в том числе о детской зависимости, и пригласил присоединиться к дискуссии экспертов и всех заинтересованных. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://socialdialogue.com.ua.
Глава Комитета ВР по правоохранительной деятельности Денис Монастырский рассказал Цензор.НЕТ, что большинство краж совершают наркозависимые. Они нуждаются в лечении, но в Украине не урегулирована процедура, которая позволяла бы отправлять таких людей не в тюрьмы, а в реабилитационные центры, в том числе закрытого типа.
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"Деятельность отдельных реабилитационных центров очень часто подпадает под такие статьи Уголовного кодекса, которые касаются похищения людей, принудительного ограничения свободы, торговли людьми, - объясняет нардеп. – Вокруг центров вспыхивают скандалы, они попадают в СМИ, центры закрывают. Но суть в том, что нет системного подхода к решению этой проблемы и его нужно наработать. Поэтому мы решили пригласить к диалогу международных экспертов, чтобы совместно с ними и правоохранителями разобраться, как это решается в других странах. Лично мне нравится практика, когда наркозависимый, совершивший преступление, в случае, когда его вина доказана, может, в отдельных случаях, выбрать: отбывать наказание в местах лишения свободы или добровольно проходит лечение в ребцентре".
Прямая трансляция конференции начнется 13 мая в 09:30 на YouTube-канале: Ukrainian Institute for the Future по ссылке: https://youtu.be/cOVhpd9Pldo.
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Коли говорять, що переживають за здоров'я і життя людей - закривають церкви, спортзали та малий бізнес. Але не закрили жоден Алко магазин.
В мене жодного серйозного випадку в оточенні через ковід і з десяток смертей пов'язаних з алкоголем.
В рік - тільки прямих втрат від алкоголю 40 тисяч. 5% смертей як мінімум пов'язані з алкоголем.
А Ви далі слухайте історії про страшний короновірус
всі супермаркети закрити? чи маєте на увзі "налівайки"?
Ірландець вийшов із пабу.
Це десь і про нас
Європа видає метадон та субітекс і не переймається
то МАА ринок чистить під себе