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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Азовское море (1577) Крым (26017) водоснабжение (697) вода (880)

Представительство Зеленского в АРК о планах РФ добывать воду под Азовским морем: "Проявление политики информационной пропаганды"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представительство Зеленского в АРК о планах РФ добывать воду под Азовским морем:

Заявления России относительно планов добычи воды из скважин в Азовском море могут быть "проявлением политики информационной пропаганды".

Об этом сообщили в представительстве президента Зеленского в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне вероятным является то, что заявления о намерениях добычи воды путем бурения государством-оккупантом в Азовском море является очередным проявлением политики информационной пропаганды. Представительство систематически отслеживает все незаконные действия государства-оккупанта, в том числе и в акватории Азовского моря, направленные на добычу водных ресурсов, что является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и может иметь негативные последствия для экологии и окружающей среды", - говорится в сообщении.

В представительстве президента подчеркнули, что, согласно данным государственного учета водопользования, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения можно обеспечить местным стоком даже в засушливые годы. Однако для России необходимо "получение дополнительных источников водных ресурсов", прежде всего, "с целью развертывания и обеспечения промышленности и военно-промышленного комплекса, содержание и увеличение военного контингента на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Напомним, в марте Россия заявила, что будет бурить скважины в Азовском море для водоснабжения оккупированного Крыма. В апреле стало известно, что на поиск источников питьевой воды под Азовским морем в 2021 году Россия потратит 70 млн рублей.

Автор: Анна Судак
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бурение скважин в азовском море, это такая себе информационно-этнографическая экспедиция парашных вчоных. типо воду ищут ))
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12.05.2021 20:51 Ответить
под дном азова есть вода -
бурите воду, гаспада !
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12.05.2021 21:03 Ответить
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 4711
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12.05.2021 22:04 Ответить
мочу пусть доят , очень эфективно
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12.05.2021 21:04 Ответить
Лучше пускай добывают воду не под Азовским морем, а над Азовским морем...
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 7625
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12.05.2021 21:10 Ответить
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 4404
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12.05.2021 21:56 Ответить
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 5654Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 2057
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12.05.2021 21:58 Ответить
вот именно !
что зафонтанирует из скважины, непонятно, может и пиво, но скорее всего, моча доисторических ослов Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 768
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12.05.2021 22:06 Ответить
Пилите, Шура, пилите.
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12.05.2021 22:05 Ответить
Лучше добывать из самого Азовского моря, так вкуснее😁😁😁
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12.05.2021 22:11 Ответить
Протоукры вырыли Черное море, а кацапы хотят его сделать пресным ... удачи !
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13.05.2021 00:20 Ответить
 
 