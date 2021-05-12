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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора в среду народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"В Офисе генпрокурора проведены процессуальные действия с подозреваемым народным депутатом Украины. Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день Медведчук был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.

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"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021г. сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+56
Так почему мертвечук умотал на "мерсе" к себе на дачу,а не в "воронке" на нары возле параши? Какой-то оригинальный "арест".
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12.05.2021 20:55
+39
Відчуйте різницю: ДБР, СБУ та "Альфа" проводять обшук у волонтера Марусі Звіробій ДБР увірвалося із обшуками у будинок Омеляна Спецназ ДБР штурмує музей Гончара Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ
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12.05.2021 21:03
+35
Эта ТВАРЬ должна сидеть с КОНФИСКАЦИЕЙ до 3 го колена Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8942 Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8942 Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8942
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12.05.2021 21:01
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Гестапо пришло к Штирлицу домой. Тук-тук

- Кто там?
- А это Гестапо, нам нужен русский шпион Штирлиц.
- А его нет дома!

Так Штирлиц уже в десятый раз обманывал Гестапо.
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12.05.2021 21:56 Ответить
То есть дали время смыться. Наивно полагать, что его посадят, но выполнить миссию по его обезвреживанию надо. Поэтому, напрашивается только "бегство в рашку"
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12.05.2021 21:58 Ответить
Это "голубая" мечта "зеленых".
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13.05.2021 07:12 Ответить
Чули куме?Содержание под стражей.
-Так.Зараз Марченко меняет имя с Оксана на Стража.
-Тобто...?
-Тобто Марченко Стража буде содержать Медведчука.А ви що собi уявляли?!На Печерских пагорбах усе суворо
Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1071 Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5053
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12.05.2021 22:05 Ответить
Он депутат и арестовать без суда его невозможно. Для не депутатов - арест до 3 суток без суда. Какие проблемы?
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12.05.2021 22:06 Ответить
игогокович ,ты еще ,игогокаешь...
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12.05.2021 22:09 Ответить
Мертверчук и его партия никакого отношения к политической оппозиции не имеют. Они являются российскими диверсантами, выполняющие все приказы Кремля за очень большие деньги. Для них это прежде всего бизнес, наверно самый главный их бизнес. А если они не будут выполнять эти приказы, или постараются обмануть, то получат пулю, как получил ее Кернес. Их надо убирать из ВР, из бизнеса, отовсюду, их место в тюрьме..
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12.05.2021 22:15 Ответить
Тут так багато тих, хто знає, що і як треба робити Вєнєдіктовій. Але, як роботу треба було робити Луценкові (тому самому, що кум Марини), то вони тихесенько мовчали і багато не пашталакали...
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12.05.2021 22:23 Ответить
"шумиха" с мертвечуком ,отвлекающий маневр "зе власти от ермака, и от делов ,которые он натворил с увольнением Коболева , дабы навредить Украине .
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12.05.2021 22:24 Ответить



судовий почекун

@YurchenkoSt

·2 ч

Так виглядає людина який виписали підозру за держзраду

Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6561
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12.05.2021 22:27 Ответить
все чітко! виглядає підозрілою...
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12.05.2021 22:48 Ответить
ДОВОЛЬНАЯ РОЖА УКРАИНОФОБА И КУМ Х...ЛА РАШИ!!!
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13.05.2021 16:42 Ответить
Вот у поклонников мертвечука пердаки заполыхали! Чтобы хоть немного сбить температуру вспомнили о Пете.
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12.05.2021 23:22 Ответить
ему место в тюрьме, но никто его не посадит. Таким образом зелохторат возбуждать будут.
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12.05.2021 23:25 Ответить
Как и следовало ожидать, обвиняемый в государственной измене и активной шпионской деятельности, Медведчук спокойно покинул помещение прокуратуры, напугав насмерть Венедиктову, пытаясь попасть в ее кабинет. Видимо хотел ей напомнить как она докторскую защитила.

При таких статьях обвинения, как минимум должно быть подано требование в ВР Украины, о снятии депутатских полномочий и применении мер ограничения свободы. Но это не предусмотрено сценарием этого фарса.
Выйдя из прокуратуры Медведчук заодно сообщил, что "высшие должностные лица" давно предлагали ему покинуть страну, окончательно обнажив все это как банальные постановочный фарс.
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13.05.2021 00:14 Ответить
значит Ксюха не зря примчалась: нужно на скору руку начинать сухари сушить.
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13.05.2021 00:53 Ответить
Надо создавать Медведчуку облик "Мученика" даже нарушая законодательству. Ведь он депутат! При этом Медведчук будет мученик вдвойне. Мне непонятна польза от всего этого. Как то недоходит
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13.05.2021 02:50 Ответить
а хто ще пам'ятає про це?--------------------------
22 липня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Єфремова. Йому було змінено міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт[42].
18 вересня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт одного з головних організаторів та спонсорів терористів у так званої ЛНР Олександра Єфремова------------і де ж він тепер? А починалося--------30 липня 2016 року Генеральна прокуратура України затримала Олександра Єфремова за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України. Єфремов був затриманий в аеропорту «Бориспіль» при спробі вилетіти до Відня (Австрія), де проживає його син Ігор[
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13.05.2021 06:25 Ответить
МУЧЕНИК АЛЬАКСА ИЛИ ******* ПУТЛА!
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13.05.2021 16:41 Ответить
У меня одно объяснение - надо отвлечь внимание от ужасающего падения уровня жизни, подъем цен на тарифы, газ, электричество, продукты
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13.05.2021 02:52 Ответить
И у меня одно объяснение, пукин *****!
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13.05.2021 04:44 Ответить
Це дуже добре.
Стане президентом - посадить і клоуна, і баригу...
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13.05.2021 05:42 Ответить
если это был сарказм, то какой-то дыбильный.
а если не сарказм... то, вам пора в дурку.
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13.05.2021 11:30 Ответить
Ходатайство - официальная просьба (ср. род).

То есть:
Ген прокурор попросила Медведчука подвергнуть себя аресту.
Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 142
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13.05.2021 11:29 Ответить
ПОЖИЗНЕНОЕ ДЛЯ МЕРТВЕЧУКА И ЕГО ПРОФУРЫ ОКСЮХИ МАРЧУКЧЕ МРАЗИ И ТВАРИ! А ЕЩЕ ЧТО ТО ПЫТАЮТСЯ ВОЗРАЖАТЬ! НА КИЧЕ СУКИ ВОЗРАЖАЙТЕ ВМЕСТЕ С КУМОМ СВОИМ ПУЙЛОМ! ГАНДОНЫ МЕРТВЕЧУКИ УБИЙЦЫ ВАСИЛИЯ СТУСА.!!!
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13.05.2021 16:38 Ответить
ЗЕ-КОМАНДА ЭТО КОМАНДА ЗЕЛЕНЫХ И КЛОУНОВ ЧТО СБУ БАКАНОВ ЧТО ГЕН ПРОКУРОР ВЕНЕДИКТОВА ЧТО БЕЗВОЛЬНЫЙ ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИВ!
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13.05.2021 16:40 Ответить
Кива, бойко, рабинович, шуфрич, мураев, шарий и их армия упырей все должны отправиться за своим темным властелином медведчуком
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13.05.2021 20:21 Ответить
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