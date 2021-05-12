Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора
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В Офисе генерального прокурора в среду народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"В Офисе генпрокурора проведены процессуальные действия с подозреваемым народным депутатом Украины. Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же день Медведчук был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.
"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021г. сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили.
Пожалуйста, подождите...
- Кто там?
- А это Гестапо, нам нужен русский шпион Штирлиц.
- А его нет дома!
Так Штирлиц уже в десятый раз обманывал Гестапо.
-Так.Зараз Марченко меняет имя с Оксана на Стража.
-Тобто...?
-Тобто Марченко Стража буде содержать Медведчука.А ви що собi уявляли?!На Печерских пагорбах усе суворо
судовий почекун
@YurchenkoSt
·2 ч
Так виглядає людина який виписали підозру за держзраду
При таких статьях обвинения, как минимум должно быть подано требование в ВР Украины, о снятии депутатских полномочий и применении мер ограничения свободы. Но это не предусмотрено сценарием этого фарса.
Выйдя из прокуратуры Медведчук заодно сообщил, что "высшие должностные лица" давно предлагали ему покинуть страну, окончательно обнажив все это как банальные постановочный фарс.
22 липня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Єфремова. Йому було змінено міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт[42].
18 вересня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт одного з головних організаторів та спонсорів терористів у так званої ЛНР Олександра Єфремова------------і де ж він тепер? А починалося--------30 липня 2016 року Генеральна прокуратура України затримала Олександра Єфремова за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України. Єфремов був затриманий в аеропорту «Бориспіль» при спробі вилетіти до Відня (Австрія), де проживає його син Ігор[
Стане президентом - посадить і клоуна, і баригу...
а если не сарказм... то, вам пора в дурку.
То есть:
Ген прокурор попросила Медведчука подвергнуть себя аресту.