РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5297 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 003 23
Великобритания (4263) Караджич (15) Рааб Доминик (31)

Инициатор геноцида в Сребренице Караджич будет отбывать пожизненный срок в британской тюрьме, - глава МИД Рааб

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Инициатор геноцида в Сребренице Караджич будет отбывать пожизненный срок в британской тюрьме, - глава МИД Рааб

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осужденный на пожизненный срок за геноцид в Сребренице, проведет его в тюрьме Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на британский МИД.

"Великобритания согласилась, чтобы Радована Караджича, осужденного за геноцид в Сребренице, перевели в британскую тюрьму для отбывания срока", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Напомним, Радован Караджич в 1980-х основал Сербскую демократическую партию, а в 1992 стал первым президентом Республики Сербской. Этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины Караджич был политическим лидером боснийских сербов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада будет содействовать в привлечении международных преступников к ответственности перед Гаагским трибуналом, - глава МИД Дион

В июле 2008 года его задержали в Белграде, а в октябре следующего года над ним стартовал судебный процесс.

В декабре 2016 года Караджич направил апелляцию на вынесенный в марте 2016 года приговор тогдашнего Международного трибунала по бывшей Югославии, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг.", где в июле 1995 года были убиты около 7,5 тыс. человек.

В 2019 году апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) ужесточила приговор в отношении Караджича и приговорила его к пожизненному сроку.

Где именно Караджичу отбывать свой пожизненный срок, суд в Гааге не решил. Бывшего лидера боснийских сербов должна принять одна из стран, заключивших с ООН соглашение о приведении в исполнение приговоров международного уголовного трибунала. В их число входит Австрия, Британия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Польша и Швеция.

Также читайте: Власти Сербии назвали приговор Караджичу проявлением "предвзятости" к сербам

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
А у кацапов Караджич герой. Ватные сербы, мокшам братушки
показать весь комментарий
12.05.2021 22:01
+7
Этих ватных пдрсв сербских четников ,таких же падлючих имперцев ,как и засратая русня на Донбассе больше всех из иностранцев ! Твари паскудные ...
показать весь комментарий
12.05.2021 22:25
+5
Пуйлу икается от подобных новостей...
показать весь комментарий
12.05.2021 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у кацапов Караджич герой. Ватные сербы, мокшам братушки
показать весь комментарий
12.05.2021 22:01 Ответить
Этих ватных пдрсв сербских четников ,таких же падлючих имперцев ,как и засратая русня на Донбассе больше всех из иностранцев ! Твари паскудные ...
показать весь комментарий
12.05.2021 22:25 Ответить
Там в основном Гиркины устраивали тот геноцид Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб - Цензор.НЕТ 4494
показать весь комментарий
12.05.2021 23:28 Ответить
Нужно было провести в Нюрнберге на виселице.
Вполне заслужил.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:02 Ответить
Пуйлу икается от подобных новостей...
показать весь комментарий
12.05.2021 22:04 Ответить
Британская тюрьма - это курорт по сравнению с другими странами.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:06 Ответить
Угу, Гесс якобы повесился с горя, когда узнал, что его скоро выпустят.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:14 Ответить
Гесс в тюрьме Шпандау (Берлин) сидел. А "повесился" он, как только решил мемуары написать.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:32 Ответить
Тюрьма находилась в британском секторе и охранялась британцами, если что.
Про мемуары никто ничего не знает, а срок реально подходил к концу.
показать весь комментарий
13.05.2021 08:22 Ответить
Но она была под управлением четырех союзнических стран. И караулы там чередовались от этих стран. От СССР начкаром ходил старлей Мозговой. Я очень отдаленно знал кое-кого из его родни.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:49 Ответить
Швеція, Норвегія ще краще....)))
показать весь комментарий
12.05.2021 22:20 Ответить
%уйлу приготуватись! (Якщо свої під%уйловники табакеркою або шаликом не допоможуть цього уникнути!)
показать весь комментарий
12.05.2021 22:10 Ответить
Хочу и надеюсь что бы скоро к караджичу присоединился подворотинское *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.05.2021 22:13 Ответить
Караджич был только рупор сербов ,там Младич был командир
показать весь комментарий
12.05.2021 22:15 Ответить
Гиркины там устраивали геноцид, копните глубже Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб - Цензор.НЕТ 8426
показать весь комментарий
12.05.2021 23:30 Ответить
Одного рупора нацистов в в Нюрнберге повесили, другой сам себе смерть подгадал и всему семейству.
показать весь комментарий
13.05.2021 10:53 Ответить
А де наші 30-річні геноцидники будуть рукавички шити??
Моллюск- галава, передбачив(??) Приватні буцегарні..
😃
показать весь комментарий
12.05.2021 22:19 Ответить
этот дошел до Лондона...)))))
показать весь комментарий
12.05.2021 22:25 Ответить
Будет смешно если к нему скоро заселят косовского Пушилина Хашима Тачи которого судят в Гаагском трибунале.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:36 Ответить
Интересно,а кацапский жеребец печального образа что запоёт? Он же ту проклятую Сребреницу к месту и не к месту вспоминает?
показать весь комментарий
12.05.2021 22:49 Ответить
Хорошо бы пополнить европейский зоопарк имперских шовинистов кремлёвскими экземплярами.
показать весь комментарий
13.05.2021 00:08 Ответить
 
 