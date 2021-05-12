"Укрпочта" будет продолжать доставлять пенсии в населенные пункты, где нет отделений банков, - Шмыгаль

"Укрпочта", как и раньше, будет доставлять пенсии в те населенные пункты, где по объективным причинам нельзя перевести на получение выплат через банковские карточки.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Это важный вопрос. Мы действительно уже не одну встречу и не одно совещание провели. Во-первых, Укрпочта закупила и завершает в этом году организацию так называемых мобильных отделений - более 500 авто, которые подвозят документы, почтовые отправления и, в частности, и деньги.

Второе - это продолжение этой стратегии, которая была начата в государстве - "пенсия на карточки". То есть мы забираем наличные там, где это удобно. Этапность такова: крупные города, дальше города с населением 100 тысяч и больше. В тех населенных пунктах, где плотность не позволяет, например, иметь банковское отделение или иметь банкомат, конечно, там пенсия будет привозиться через почту, как и было", - пояснил премьер.

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"Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и где можно получить эту услугу по карте. Там, где это сегодня по объективным причинам невозможно, конечно, Укрпочта будет привозить, как и привозила до сих пор. То есть здесь никаких угроз или какого-то кризиса, сенсации нет", - добавил он.

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

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