Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов посещал киевский ресторан одновременно с бизнесменом Александром Бойко, связанным с фирмой "Автомагистраль-Юг" - крупнейшим получателем бюджетных денег на восстановление дорог в рамках государственной программы "Большая стройка".
Вместе Аристова и Бойко удалось заснять журналистам программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Они побывали вечером 8 апреля в ресторане "Адриатик". На кадрах журналистов видно, как депутат и бизнесмен вместе спускаются с третьего этажа ресторана и с разницей в несколько секунд и покидают заведение, доступ в которое закрыт для рядовых посетителей на время карантина.
В комментарии журналистам бизнесмен Бойко заявил, что "Аристова не знает". Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов заявил в комментарии, что "не представляет, кто такой господин Бойко".
Читайте на Цензор.НЕТ: В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна, - глава StateWatch Каневский
Александр Бойко - одесский бизнесмен, основатель компании "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и строительной техники для "Автомагистраль-Юг".
"Автомагистраль-Юг" с начала 2020 году выиграла тендеров на строительство дорог по всей Украине суммарно на около 37 млрд гривен, еще восемь миллиардов гривен - на эксплуатационное содержание дорог. Эта компания - лидер среди всех частных подрядчиков государственной программы "Большая стройка", получает около трети всего финансирования. Компания оформлена на Валерия Короткова и Олега Наливанного, но фактически ее контролирует Александр Бойко.
Также на Цензор.НЕТ: Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре
Ранее Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными.
Пожалуйста, подождите...
олігархатумафії знаходяться практично всі державні структури до самого-самого верху в т.ч. преса, телебачення, ВР, МО, АП, суди і навіть вибори. Якщо ми не ліквідуємо мафіозний державній устрій, то від колись потужної квітучої країни залишиться лише одна випалена земля. Але мафія нізащо не здасться і сама себе не ліквідує. Нам потрібно не ділитися (як цього хоче влада) по релігійним, національним, культурним, чи другим ознакам , а об'єднуватися для боротьби з цим ганебним і вбивчим для країни явищем.
"Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...
Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
https://greenpost.ua/ru/news/nichym-dyhaty-pyl-zabyvaye-legeni-zhyteli-gorishnih-plavniv-voyuyut-iz-granitnym-kar-yerom-shho-den-i30575
А що змінилося???
Олігархат на місці....
Смотрящиє памєняліся only...
🤑