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Новости Политика Украины
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дороги (2498) строительство (1948) Аристов Юрий (36)

Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отправивший на строительство дорог деньги из

Депутат "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов посещал киевский ресторан одновременно с бизнесменом Александром Бойко, связанным с фирмой "Автомагистраль-Юг" - крупнейшим получателем бюджетных денег на восстановление дорог в рамках государственной программы "Большая стройка".

Вместе Аристова и Бойко удалось заснять журналистам программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Они побывали вечером 8 апреля в ресторане "Адриатик". На кадрах журналистов видно, как депутат и бизнесмен вместе спускаются с третьего этажа ресторана и с разницей в несколько секунд и покидают заведение, доступ в которое закрыт для рядовых посетителей на время карантина.

Отправивший на строительство дорог деньги из ковидного фонда Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ 01

В комментарии журналистам бизнесмен Бойко заявил, что "Аристова не знает". Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов заявил в комментарии, что "не представляет, кто такой господин Бойко".

Отправивший на строительство дорог деньги из ковидного фонда Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ 02

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна, - глава StateWatch Каневский

Александр Бойко - одесский бизнесмен, основатель компании "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и строительной техники для "Автомагистраль-Юг".

"Автомагистраль-Юг" с начала 2020 году выиграла тендеров на строительство дорог по всей Украине суммарно на около 37 млрд гривен, еще восемь миллиардов гривен - на эксплуатационное содержание дорог. Эта компания - лидер среди всех частных подрядчиков государственной программы "Большая стройка", получает около трети всего финансирования. Компания оформлена на Валерия Короткова и Олега Наливанного, но фактически ее контролирует Александр Бойко.

Также на Цензор.НЕТ: Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре

Ранее Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Великое "крадівництво".
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12.05.2021 22:43
+26
А хтось думав, шо тендери в нас іншим шляхом виграють?
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12.05.2021 22:44
+24
Большое строительство большого человека.
"Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.

Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ - Цензор.НЕТ 4117

При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...

Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
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12.05.2021 22:52
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Великое "крадівництво".
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12.05.2021 22:43 Ответить
А хтось думав, шо тендери в нас іншим шляхом виграють?
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12.05.2021 22:44 Ответить
Хто більше заніс в ОПу, той і виграє.
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12.05.2021 22:48 Ответить
Такі масштабні - до ОП, решта - на місцях.
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12.05.2021 22:55 Ответить
А теперь Зеленский "задает вопрос- почему мол, Украине вакцин не досталось?"
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12.05.2021 22:48 Ответить
ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО КЛОУНАРИЯ БАРЫГИ НА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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12.05.2021 22:48 Ответить
пока чиновникам за подобные "делишки" не станут рубить руки ноги головы - до тех пор ничего не изменится ы Украине, будет только хуже, хуже и хуже.. ублюдок!
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12.05.2021 22:49 Ответить
Тварини грабують країну, навіть не криючись!...
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12.05.2021 22:49 Ответить
Тому, що країною реально керує МАФІЯ, яка себе для благозвучності називає олігархатом. Мафія перетворила одну з найпотужніших країн бувшого Союзу в жебрака. Завдяки мафії практично знищена промисловість, освіта, охорона здоров'я, культура, та майже половина населення країни. Бо бідним, напівграмотним та малокультурним народом легше керувати постійно вішаючи йому лапшу на вуха. Під управлінням олігархату мафії знаходяться практично всі державні структури до самого-самого верху в т.ч. преса, телебачення, ВР, МО, АП, суди і навіть вибори. Якщо ми не ліквідуємо мафіозний державній устрій, то від колись потужної квітучої країни залишиться лише одна випалена земля. Але мафія нізащо не здасться і сама себе не ліквідує. Нам потрібно не ділитися (як цього хоче влада) по релігійним, національним, культурним, чи другим ознакам , а об'єднуватися для боротьби з цим ганебним і вбивчим для країни явищем.
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13.05.2021 06:19 Ответить
Большое строительство большого человека.
"Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.

Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ - Цензор.НЕТ 4117

При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...

Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
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12.05.2021 22:52 Ответить
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей. Детальнее: https://youtu.be/cmKJAu3yqXIАрістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, яка виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4258

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12.05.2021 23:30 Ответить
Брехня! Там дача рідного брата моєї жінки. Ми гостювали у нього тим літом. Купалися в тій водоймі, де повно риби і чиста вода. Так, там з'явилася фірмочка із Києва, але не на всьому кар'єрі, працює з однієї сторони, було чути якісь шуми. На цьому кар'єрі мій тесть пропрацював все життя. Навіть коли кар'єр працював на повну, при СРСР, ніякої катастрофи для природи не було.
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13.05.2021 09:40 Ответить
"Повіримо" вам на слово.
https://greenpost.ua/ru/news/nichym-dyhaty-pyl-zabyvaye-legeni-zhyteli-gorishnih-plavniv-voyuyut-iz-granitnym-kar-yerom-shho-den-i30575

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3810
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13.05.2021 10:36 Ответить
Схемки по наследству ??
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12.05.2021 23:05 Ответить
Ось собачаться Лохи та неЛохи....
А що змінилося???
Олігархат на місці....
Смотрящиє памєняліся only...
🤑
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12.05.2021 23:09 Ответить
зе барыжит на крови
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12.05.2021 23:10 Ответить
Гади,довели країну до того,що керують державою аферисти,хабарники і потенційні зрадники. Якщо народ до наступних виборів не прокинеться,то я навіть боюся уявити що чекає Україну
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12.05.2021 23:21 Ответить
хорошо попилили
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12.05.2021 23:44 Ответить
зелю уже ждет откат на номерном счете одного из швейцарских банков
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12.05.2021 23:57 Ответить
эти журналисты-расследователи лезут из кожи. Толк от этого. Кто это читает в новостях, кроме меня и еще с десяток читателей? Прям сенсацию обнародовали..создается впечатление, что это был единичный случай, выходящий за рамки повседневной жизни.
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13.05.2021 00:56 Ответить
а кто это сделал?
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13.05.2021 04:50 Ответить
ходило падло від кАзла зеленського за відкатом!
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13.05.2021 05:56 Ответить
Вопрос НЕ правильный задаёте! Почему в Украине один километр НОВОЙ дороги стоит 1 миллион долларов или дороже ,а в ЕС 300 тыс,Австралии 200 тыс. при в 2-3 раза низших зарплатах?А качество ГАВНО,а проекты ГАВНО( без копеечных,по сравнению со стоимостью дороги,взвешивальных комплексах для грузовых машин,например,камерах,освещении,наземных переходах....)Кто ЭТА мразота так ЗАВЫШАЮЩАЯ стоимость и ПОЧЕМУ у ЭТОЙ мразоты компетентные органы НЕ спрашивают ОТКУДА их ЛИЧНЫЕ. ДОХОДЫ и РАСХОДЫ? А раз НЕТ спроса то почему бы и не украсть,НЕТ же НАКАЗАНИЯ?Правда?
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13.05.2021 06:25 Ответить
Ну що зебуїни, як вам торгівля на крові?
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13.05.2021 07:06 Ответить
а потом удивляются почему километр украинской дороги стоит как 40 км дорог в Германии
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13.05.2021 07:28 Ответить
Сколько сегодня от ковид умерло
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13.05.2021 07:32 Ответить
опять слуги народа, все для народа..... суки....
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13.05.2021 07:48 Ответить
Аристов... это не сынок Арестова из партии Мороза, старого прокуренного маразматика, который уровень жизни определял по цене самых дешевых сигарет Прима?
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13.05.2021 08:19 Ответить
К сожалению, все это Прозорро и госзакупки в целом , превратились в идеальную кормушку для коррупционеров. Необходимо только соблюдать формальные правила, "понятия" и загребай себе бюджетные денежки...
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13.05.2021 08:33 Ответить
Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9078 Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9120 Кто бы сомневался!
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13.05.2021 09:19 Ответить
 
 