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ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины, и готовится помогать Киеву, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины, и готовится помогать Киеву, - Bloomberg

В документе, представленном Брюсселем государствам-членам Европейского союза говорится, что Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этом документе, по данным агентства, "ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

Как следует из сообщения, Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

В документе ЕС представлены варианты, которые Евросоюз может предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии", в том числе "усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации".

Речь идет также о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса".

Предлагается содействие в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России; усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса; рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, дальнейшие санкции ЕС против России будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Также читайте: В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа

Bloomberg ссылается на еще одну внутреннюю записку ЕС. Она связана с украинской просьбой к Брюсселю поддержать Киев в его стремлении вступить в НАТО. Как утверждает агентство, постпреды стран ЕС в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения. Одни в целом выступили в поддержку, другие указали на недостаточность усилий Украины по реализации реформ, как, например, борьбы с коррупцией, и на то, что предлагаемое сотрудничество с Киевом в области программ безопасности ЕС требует более глубокого обсуждения.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
та ладно!! Вы серьезно!? До вас прям как до жирафа доходит.. пипец и для такого вывода понадобилось 8 лет! Это жопа а не европа...
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12.05.2021 22:50
+13
вот трубу достроят и сразу кинутся помогать. но не раньше, раньше нельзя.
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12.05.2021 22:50
+6
ЕС плевать по большому счету на Украину. Для них Россия в 10 раз важнее. Если завтра Путин решит включить ЛДНР в состав России, то Меркель выразит озабоченность, но продолжит защищать СП-2, а Макрон скажет, что нужно развивать диалог с Россией.
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13.05.2021 00:15
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та ладно!! Вы серьезно!? До вас прям как до жирафа доходит.. пипец и для такого вывода понадобилось 8 лет! Это жопа а не европа...
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12.05.2021 22:50 Ответить
Почему мы до сих пор не в НАТО?(с)

"Bloomberg ссылается на еще одну внутреннюю записку ЕС. Она связана с украинской просьбой к Брюсселю поддержать Киев в его стремлении вступить в НАТО. Как утверждает агентство, постпреды стран ЕС в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения. Одни в целом выступили в поддержку, другие указали на недостаточность усилий Украины по реализации реформ, как, например, борьбы с коррупцией, и на то, что предлагаемое сотрудничество с Киевом в области программ безопасности ЕС требует более глубокого обсуждения." ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, і готується допомагати Києву, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8291
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13.05.2021 12:13 Ответить
вот трубу достроят и сразу кинутся помогать. но не раньше, раньше нельзя.
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12.05.2021 22:50 Ответить
ЛуганДон сам мріяв інтегруватись до кацапстану.
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12.05.2021 22:52 Ответить
Та зараз.... земельку скуплять і будуть захищати рабами...
Що не зрозуміло??
2
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12.05.2021 22:54 Ответить
А вы готовы им продать?) Или у вас ее нет?)
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13.05.2021 00:46 Ответить
Готовий!!
Чергою з кулемета, приходь і купи!!
😁
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13.05.2021 00:51 Ответить
Так и я продавать не собираюсь))) А те кто хотели продать, те уже давно за копейки продали... Своим...)
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13.05.2021 00:57 Ответить
Так отож....
Падлюки продають все ...
Могили дідів та батьків розпахають-Земля не їхня...
Вже 30(!!!) років, мля...
Конституцією сраку підтерли...
30 років це готували ..і нарешті неЛох..
Мародер розумніший був-неЛоха вибрав і підставив....
Це Моє Панське ІМХО....
😁
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13.05.2021 01:09 Ответить
30 лет? А до этого 70 лет что было? Вокруг моего села, за время совка, "укрупнением" уничтожено и распахано 5 сел... И это ни где то в глуши... пять км от ж/д станции, 10 от города....
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13.05.2021 01:23 Ответить
За бугром - европи та америки ...таке життя буває.. двадцять років тому повернувся ...
А які проблеми ?
😁
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13.05.2021 01:37 Ответить
Тюю, областне місто, спецклас...
Комплекс неповноцінності?
Перша рідна мова та школа Українська і в Україні...
Бувайте та всього найкращого!!
😁
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13.05.2021 01:45 Ответить
Співчуття щире....
Я то при чому???
Бувайте і всього найкращого!
😁
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13.05.2021 01:49 Ответить
Стошнило.
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12.05.2021 22:59 Ответить
Я даже знаю их план избавления Украины от зависимости от кацапского газа. Построят трубу в Германию.
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12.05.2021 22:59 Ответить
"Европейский" пакет законов был принят без голоса Порошенко, - Тарасюк
https://censor.net/ru/news/285208/evropeyiskiyi_paket_zakonov_byl_prinyat_bez_golosa_poroshenko_tarasyuk
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12.05.2021 23:00 Ответить
який жах!
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13.05.2021 01:39 Ответить
якій же це Європейский Союз ?, що в ньому спільного,
це вже не ЄС, а - Абиненас !
гебіст пуйло мріяв купити та розісрати всіх - то він вже досяг своєї мети ?
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12.05.2021 23:18 Ответить
ЕС плевать на Украину. Сотрудничество с Россией в приоритете. Посмотри на торговый оборот и тебе все станет ясно. Все эти принципи и идеалы для ЕС ничего не значат. Они просто ширма. Меркель даже в самых экстремальных случаях будет выступать за СП-2 и сотрудничество в сфере энергетики с РФ равно как и другие страны ЕС. Голландия несмотря на убийство своих граждан в боинге над Донбассом втихаря договаривается о скидках на газ с РФией. Делай выводы.
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13.05.2021 00:26 Ответить
Ойц!
Таки Ми вже в ЕС-мільони українців покинули терени Неньки...
Багато Моїх друзів та знайомих вже мають громалянство країн ЕС , СШа та Ізралію з 90-х і зараз..
Світ НАШ!!!
🤑
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12.05.2021 23:29 Ответить
доходит до ес что-то? а все еще на эстонцев гонят ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины, и готовится помогать Киеву, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4962
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12.05.2021 23:56 Ответить
ЕС плевать по большому счету на Украину. Для них Россия в 10 раз важнее. Если завтра Путин решит включить ЛДНР в состав России, то Меркель выразит озабоченность, но продолжит защищать СП-2, а Макрон скажет, что нужно развивать диалог с Россией.
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13.05.2021 00:15 Ответить
Восьмой год вы козломордые рассказываете эти басни про "плевать", да что санкции вам на пользу)))) Да только сотни лярдов "случайно" куда то испарились из ваших фондов)))
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13.05.2021 00:54 Ответить
Мечтай о том, что Меркель тебя защитит с Макроном от русских. Они когда с Путиным встречаются, обсуждая новые сделки в энергетике хохочут над такими дурачками как ты.
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13.05.2021 00:59 Ответить
Как вы козломордые на мелочах палитесь)))
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13.05.2021 01:04 Ответить
Ты думаешь, что обилие смайликов придает твоим бредням хоть какой-то смысл? Ошибаешься, они показывают, что ты полный кретин не способный к какому либо возражению по существу.
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13.05.2021 01:18 Ответить
Ты серьезно считал, что твое повторение рашкинских нарративов восьмилетней свежести, вызовет здесь серьезное обсуждение?))) Ты ведь даже не понял на чем спалился))) Сколько же вас таких рукожопов уже здесь было))) Хоть бы немного креатива))))
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13.05.2021 01:35 Ответить
Нарративы 7 летней давности еще более актуальны сейчас, чем тогда. 7 лет назад Германия не строила северный поток-2, Голландия не договаривалась втихаря о ценах на газ с РФией, главный хранцуз не призывал строить новую архитектуру общеевропейской безопасности через диалог с Россией. Хотя многое осталось по прежнему. Меркель продолжает выступать против поставок нам американских вооружений, Украине продолжают вешать лапшу о том, что двери НАТО и ЕС не закрыты.
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13.05.2021 01:49 Ответить
ребята из ЕС просто иногда пугают свое сообразительностью.
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12.05.2021 23:57 Ответить
ЕС заявляет, что Россия старается де-факто интегрировать часть Украины, и готовится помогать Киеву, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6684
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12.05.2021 23:57 Ответить
Путьку назвали убийцей, и головорез обиделся.
Запустил все свои заначки, подергал все ниточки !!
Пусть знают как обзываться 🤔
Все хакеры хакают, ракеты пуляют, шойги маршируют - вот какой он крутой - как варонии яйца 😀
Сам себе салют на день пабеды устроил.
Чтобы все боядись и знали, у урки в кармане ножик 🙄
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13.05.2021 00:06 Ответить
Говорить можно что угодно. Реальную политику покажет ближайшее время.
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13.05.2021 00:42 Ответить
Вот подумал...а как ситуация станет развиваться, если ЕС начнет сливать режим в Украине? А США при этом будут только проявлять озабоченность?
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13.05.2021 00:50 Ответить
и готовится помогать Киеву

=============
Мабуть Північний Потік-3 будувати почнуть? Чи вже і четвертий заодно?
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13.05.2021 05:05 Ответить
х-ло старается откусить клочек земли на западе тогда как у него на востоке необъятные просторы отбираются "желтыми" ... ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, і готується допомагати Києву, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 243
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13.05.2021 06:48 Ответить

​​Оккупация ужасными москалями - ордынцами ( замаскированных в 18 веке под якобы россиян) завоевателями суверенных территорий всех её соседних стран.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу -войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии, Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
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13.05.2021 07:26 Ответить

8.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
11 .Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные и в составе проклятой фашистской России)
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армения.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.-
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13.05.2021 07:28 Ответить
"Предлагается содействие в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России"

так отключите строительство северного потока 2 , уроды лицемерные. Только кудахтать могут
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13.05.2021 09:04 Ответить
Европе нужны дешевые энергоресурсы, чтобы оставаться конкурентной в нынешнем мире с постоянно растущим влиянием Китая и переносом производств в ЮВА. В противном случае Европа из центра мира быстро превратиться в его окраину. Европейцы не могут узко смотреть на ситуацию в мире через призму российско-украинского военного конфликта.
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13.05.2021 15:07 Ответить
Заголовок двусмысленный. Я уж подумал, что рашка нам собирается "помогать")))
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13.05.2021 09:32 Ответить
Якщо стратегія оборони нашої влади -- російська газова труба, то нам "труба".
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13.05.2021 09:50 Ответить
Хоч забийте мене камінням, як це роблять мусульмани, але я стою на тому, щоб відгородитись від цього куска лайна Лугандона -відгородитись і забути. Це не наші люди, вони не просто вороги, а смердючиий нарив на тілі Украіни. Від них треба позбутись, бо це збіговисько колишніх бандитів і садистів, і діти в них виросли на тому ж смердючому гнойовищі, що й Росія. Мені страшно уявити собі цих виродків , коли вони повернуться і приймуть участь у виборах, скільки ворогів сяде в крісла Верхоовноі ради, Кабінету міністрів, скільки пролізе в СБУ, міліцію,в штаби арміі. Тепер подумайте - воно нам треба - те сміття звироднілих кацапів ?
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13.05.2021 11:38 Ответить
Росія фактично пожирає на очах у ситих європейців частину незалежної держави. Більшість країн Європи, які не вчаться у минулого і не вміють дивитись у майбутнє в черговий раз виявляють серйозну стурбованість...
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13.05.2021 12:28 Ответить
По опросам немцы доверяют России больше, чем США. Так что политики всего лишь выражают волю населения. Для ЕС сотрудничество с Россией стократ важнее и приоритетнее сотрудничества с Украиной. Поэтому надеяться на то, что ЕС откажется от экономического сотрудничества с РФ, особенно в энергетической сфере, значит смотреть на мир через розовые очки.
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13.05.2021 15:14 Ответить
 
 