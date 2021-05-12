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Бывший зампред банка "Аркада" подозревается в растрате 22 млн грн вкладчиков, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Бывший зампред банка

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении экс-первому заместителю Председателя Правления банка "Аркада" в растрате миллионов гривен вкладчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что фигурант действовал совместно с экс-председателем Правления банка, которому уже сообщено о подозрении. Они разработали схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленники тратили деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что действия злоумышленников нанесли вкладчикам банка убытки более чем 22 млн грн.

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12 мая бывшему первому заместителю руководителя банка "Аркада" письменно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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чи не не деньги
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12.05.2021 23:46 Ответить
Банкопад був при Лерке Лондонской конкрєтна...
Шо НЄ??
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12.05.2021 23:48 Ответить
Угу, Лерке следовало наблюдать, как банкиры разворовывают бабло вкладчиков и компенсировать им за счёт моих.
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13.05.2021 07:42 Ответить
Не банкопад а массовое пижженье бенями всеx мастей денег вкладчиков из своиx банков. А потом они почему то обиделись на нее Колишній заступник голови правління банку "Аркада" підозрюється в розтраті 22 млн грн вкладників, - СБУ - Цензор.НЕТ 3707
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13.05.2021 12:42 Ответить
Так шо вы там говорили? в какие банки нести деньги?
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13.05.2021 00:04 Ответить
И при чем тут Кличко?
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13.05.2021 07:40 Ответить
 
 