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Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке сотрудника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, патрульный требовал 2 тыс. долларов у директора частного предприятия, которое специализируется на устройстве средств для безопасности дорожного движения. За эти деньги полицейский обещал согласовать проектную документацию по организации дорожного движения на трассе международного значения.

Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР 01

12 мая полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении указанной суммы средств.

Смотрите: На Одесчине полицейский задержан при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР 02

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
не надо никаких средств для безопасности дорожного движения - положить
этого козла в качестве "лежачего полицейского" на дорогу хоть какая-то будет польза
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13.05.2021 01:27
+1
перепрошую, а хто такое МЗ у сослуживцев?
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13.05.2021 00:52
+1
еще и билеты среди проезжающих можно продавать. отбоя от желающих не будет.
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13.05.2021 01:45
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Херня это всё! Каждый сослуживиц на М3 это потвердит.
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13.05.2021 00:10 Ответить
перепрошую, а хто такое МЗ у сослуживцев?
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13.05.2021 00:52 Ответить
Не виноватая ч,он сам пришел! @
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13.05.2021 00:12 Ответить
А кто ловит на взятках ДБР? Или им верят на слово? Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 9216
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13.05.2021 00:13 Ответить
а говорила жена и не раз - "не бери больше штуки, казел недоеный...".
не доходло до переаттестованого....
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13.05.2021 00:33 Ответить
"....полицейский обещал согласовать проектную документацию.." -- афигеть.
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13.05.2021 00:45 Ответить
это нова мусарня - очьень важьно?
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13.05.2021 00:56 Ответить
не надо никаких средств для безопасности дорожного движения - положить
этого козла в качестве "лежачего полицейского" на дорогу хоть какая-то будет польза
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13.05.2021 01:27 Ответить
еще и билеты среди проезжающих можно продавать. отбоя от желающих не будет.
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13.05.2021 01:45 Ответить
на ***** наколядував давно вже
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13.05.2021 02:14 Ответить
интересно сколько же ОНО награбастало пока его поймали?
интересно сколько таких козлов ещё топчит Украину?
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13.05.2021 06:41 Ответить
Нажаль все, що нап"ялило форму аваківської банди
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13.05.2021 10:49 Ответить
Раджу і пропоную--всім хто не задоволений поліцією-піти працювати в цю структуру і навести там порядок.
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13.05.2021 08:34 Ответить
Цей просто не поділився, інакше б не затримали, а ввімкнули налагоджену ситему "мусоровідмазу"...
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13.05.2021 10:51 Ответить
 
 