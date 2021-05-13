Неодобряемые Россией религиозные группы сталкиваются с ограничениями в ОРДЛО, - отчет Госдепартамента США
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На контролируемой Кремлем территории Донбасса не одобренные Россией религиозные организации сталкиваются с ограничениями.
Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о свободе религии в мире за 2020 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Согласно сообщениям прессы, религиозные группы, не одобренные Россией, продолжали сталкиваться с ограничениями, особенно религиозные группы, которые были законными в Украине, но нелегальными в России, такие как "Свидетели Иеговы" и независимая мусульманская община "Хизб ут-Тахрир", членам которой продолжал угрожать арест, задержание и преследование", - говорится в докладе.
По информации Госдепартамента, подобным образом, ПЦУ, которая боролась за верующих с Московским патриархатом, продолжала заявлять о несправедливом отношении и преследования в 2020 году.
"Источники сообщают, что поддерживаемые Россией органы власти "ДНР" и "ЛНР" продолжали задерживать и сажать "Свидетелей Иеговы", а также лидеров других религиозных групп. По словам "Свидетелей Иеговы", "ЛНР" продолжала запрещать группу как "экстремистскую" организацию, тогда как "Верховный суд" "ДНР" поддержал подобный запрет", - говорится в документе.
По сообщениям протестантских групп и "Свидетелей Иеговы", многие их приверженцы сбежали из этих районов, чтобы избежать ограничений и добиться большей свободы вероисповедания, рассказали в Госдепартаменте США.
"По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, большинство религиозных групп, признанных, согласно украинскому законодательству, продолжали не иметь возможности перерегистрироваться из-за строгих законодательных требований российского законодательства, препятствующих или сдерживающих перерегистрацию. Многие религиозные группы продолжали отказываться от перерегистрации, поскольку они не признавали установленную Россией власть в "ДНР" и "ЛНР", - сообщили в Госдепартаменте.
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В этом "единоборстве" все средства хороши.
В одной из таких схваток православный батюшка в одиночку победил нескольких своих оппонентов - свидетелей иеговы. Что вполне закономерно, от кадила брошюрками трудно отбиваться. ))
Можешь посылать туда адептов яхве, и прочих идолопоклонников всех "мастей".