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Неодобряемые Россией религиозные группы сталкиваются с ограничениями в ОРДЛО, - отчет Госдепартамента США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Неодобряемые Россией религиозные группы сталкиваются с ограничениями в ОРДЛО, - отчет Госдепартамента США

На контролируемой Кремлем территории Донбасса не одобренные Россией религиозные организации сталкиваются с ограничениями.

Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о свободе религии в мире за 2020 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Согласно сообщениям прессы, религиозные группы, не одобренные Россией, продолжали сталкиваться с ограничениями, особенно религиозные группы, которые были законными в Украине, но нелегальными в России, такие как "Свидетели Иеговы" и независимая мусульманская община "Хизб ут-Тахрир", членам которой продолжал угрожать арест, задержание и преследование", - говорится в докладе.

По информации Госдепартамента, подобным образом, ПЦУ, которая боролась за верующих с Московским патриархатом, продолжала заявлять о несправедливом отношении и преследования в 2020 году.

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"Источники сообщают, что поддерживаемые Россией органы власти "ДНР" и "ЛНР" продолжали задерживать и сажать "Свидетелей Иеговы", а также лидеров других религиозных групп. По словам "Свидетелей Иеговы", "ЛНР" продолжала запрещать группу как "экстремистскую" организацию, тогда как "Верховный суд" "ДНР" поддержал подобный запрет", - говорится в документе.

По сообщениям протестантских групп и "Свидетелей Иеговы", многие их приверженцы сбежали из этих районов, чтобы избежать ограничений и добиться большей свободы вероисповедания, рассказали в Госдепартаменте США.

"По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, большинство религиозных групп, признанных, согласно украинскому законодательству, продолжали не иметь возможности перерегистрироваться из-за строгих законодательных требований российского законодательства, препятствующих или сдерживающих перерегистрацию. Многие религиозные группы продолжали отказываться от перерегистрации, поскольку они не признавали установленную Россией власть в "ДНР" и "ЛНР", - сообщили в Госдепартаменте.

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Автор: Анна Судак
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ну тут сложно что-то сказать верующим ... по версии "святых писаний" им надо смиряться и терпеть вроде
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13.05.2021 01:17 Ответить
И одновременно с этим затянуть в свою конфессию побольше новых адептов, что сулит прилив денежных знаков.
В этом "единоборстве" все средства хороши.
В одной из таких схваток православный батюшка в одиночку победил нескольких своих оппонентов - свидетелей иеговы. Что вполне закономерно, от кадила брошюрками трудно отбиваться. ))
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13.05.2021 01:39 Ответить
Это не ко мне, ошибся адресом.
Можешь посылать туда адептов яхве, и прочих идолопоклонников всех "мастей".
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13.05.2021 02:26 Ответить
Помнится как эти сектанты в переключились на мужчин в разгаре АТО и втирали про братоубийственную войну с гарантией, что если человек пойдет в их шарашку то получит индульгенцию от их конторы, так как брать оружие и защищать свою землю у них не по феншую.
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13.05.2021 07:49 Ответить
а скока их, недообренных кацаподидами под "Воркутой" в болотах превратились в торф с дыркой в затылке и баржами затопленных? - от де поле для кацапоармейцам кости дидов поискать.....
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13.05.2021 03:30 Ответить
Расеи нужно определиться с названием войны, которую она ведёт в Украине, потому что название Гражданская война как то не вписывается в оккупацию Украины
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13.05.2021 05:40 Ответить
я так понял по комментариям - поддержка действий "властей" ордло ?
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13.05.2021 10:01 Ответить
 
 