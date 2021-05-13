В Украине около 407 тыс. участников боевых действий, воевавших на Донбассе, - замглавы Минветеранов Порхун
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В Украине сейчас насчитывается около 407 тысяч УБД, которые принимали участие в операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун во время форума "Украина 30. Безопасность страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
"Сегодня в нашей стране насчитывается 787 тыс. участников боевых действий. Из них примерно 407 тыс. - это участники боевых действий на Донбассе. Из них процентов 80 и далее проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200-250 тыс. участников боевых действий, которые в настоящее время являются ветеранами", - отметил Александр Порхун.
Также он сообщил, что в Украине работают над созданием электронного реестра участников боевых действий. В него будут имплементированы 16 электронных реестров других органов центральной исполнительной власти.
"Мы будем точечно связываться с каждым военнослужащим и спрашивать у него, кем он себя видит в гражданской жизни", - отметил первый заместитель главы Минветеранов.
Пожалуйста, подождите...
Вже накопичилось...
Якось це був обов'язок...чи якось так..
Вибачаюсь..
Вот такие реалии господа.
на сегодня головняк-командюк етими 407 тыс. участниками боевых действий...
ущипните меня...