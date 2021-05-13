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ветераны (1010) УБД (115) Министерство по делам ветеранов (193) Александр Порхун (8)

В Украине около 407 тыс. участников боевых действий, воевавших на Донбассе, - замглавы Минветеранов Порхун

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине около 407 тыс. участников боевых действий, воевавших на Донбассе, - замглавы Минветеранов Порхун

В Украине сейчас насчитывается около 407 тысяч УБД, которые принимали участие в операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун во время форума "Украина 30. Безопасность страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Сегодня в нашей стране насчитывается 787 тыс. участников боевых действий. Из них примерно 407 тыс. - это участники боевых действий на Донбассе. Из них процентов 80 и далее проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200-250 тыс. участников боевых действий, которые в настоящее время являются ветеранами", - отметил Александр Порхун.

Также он сообщил, что в Украине работают над созданием электронного реестра участников боевых действий. В него будут имплементированы 16 электронных реестров других органов центральной исполнительной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капелланы должны получить статус участника боевых действий, - министр по делам ветеранов Лапутина

"Мы будем точечно связываться с каждым военнослужащим и спрашивать у него, кем он себя видит в гражданской жизни", - отметил первый заместитель главы Минветеранов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Заимевшие ксиву УБД и воевавшие - это не одно и то-же .
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13.05.2021 01:13
+5
и один, 4 раза откосивший утырок,
на сегодня головняк-командюк етими 407 тыс. участниками боевых действий...
ущипните меня...
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13.05.2021 04:52
+2
«Спасибо « 🙈 умственно недоразвитым 73% , которым нравится поржать , когда над ними издевается порношут🤢🤡👃🏻🎹 , называя хохлами , а Украину « порноактрисой дающей … « Теперь весь мир «ржёт «
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13.05.2021 06:06
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Заимевшие ксиву УБД и воевавшие - это не одно и то-же .
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13.05.2021 01:13 Ответить
Ні одного не брав УБД, навіть з часів совка..
Вже накопичилось...
Якось це був обов'язок...чи якось так..
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13.05.2021 01:21 Ответить
..ні жодного разу не брав...
Вибачаюсь..
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13.05.2021 01:28 Ответить
Работа с психологогом и работу искать. Желающие могут пожетвовать на первое время.
Вот такие реалии господа.
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13.05.2021 01:28 Ответить
Не всім..))
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13.05.2021 01:30 Ответить
Что было бы, если была бы у них была воля уничтожить коллаборантов и олигархов. Законы ограничивают их от этого, значит законы оберегают предателей и олигархов, которые наносят абсолютный ущерб государству. Значит законы не правильные. Потому что стражи государства должны защищать государство от тех, кто вредит ему. Утопическое государство, в котором люди страдают потому что политики тупые, система коррумпирована, законы и правила плохие, и т.д. Люди могут описывать себя, как жертв кого-либо или чего-либо. Щедрая доза страданий гарантирована людям просто потому что они родились в этой стране и люди хотят уехать из Украины, туда, где им будет лучше жить. Украине нужно стать такой страной, в которую хотят уехать. Украине нужно стать такой свободной, что убрать все правила, которые присущи тираническим режимам. Нужно дать стране свободу от правил и каждый должен получить максимум свободы. Единственные правила должны быть - это жесткие законы против тех, кто хочет разрушить Украину и все граждане должны быть готовы даже пойти с оружием защищать свою свободу и волю. И уголовный кодекс должен быть ограничен только наказанием за преступления, которые причиняют ущерб другому человеку или государству. Разрешить нужно все, что не причиняет ущерб другому против его воли. Единственное, кому любой гражданин может наносить ущерб и даже убить и за это не нести никакой ответственности - это если тот, кого он убил - это тот, кто хочет разрушить Украину или кто наносит колоссальный ущерб большинству граждан, как олигархи например, которые устанавливают законы на пользу себе и в ущерб всему абсолютному большинству.
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13.05.2021 02:32 Ответить
и один, 4 раза откосивший утырок,
на сегодня головняк-командюк етими 407 тыс. участниками боевых действий...
ущипните меня...
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13.05.2021 04:52 Ответить
Так он и сам, наверное, уже в статусе УБД, ездил же несколько раз в солдатскую столовую.
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13.05.2021 07:26 Ответить
«Спасибо « 🙈 умственно недоразвитым 73% , которым нравится поржать , когда над ними издевается порношут🤢🤡👃🏻🎹 , называя хохлами , а Украину « порноактрисой дающей … « Теперь весь мир «ржёт «
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13.05.2021 06:06 Ответить
дада....порноактрисой... особенно при гетмане синеоком....
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13.05.2021 06:53 Ответить
Из 407 тысяч, реально воевало, примерно 150 тысяч, не больше.
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13.05.2021 06:07 Ответить
Ссьлку на підрахуйнок дай.
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13.05.2021 06:51 Ответить
Как я могу дать тебе ссылку на свои мозги и глаза?
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13.05.2021 09:08 Ответить
я так понимаю что весь генштаб эти ксивы получил...плюс министерства-ведомства... пот уже тыщ 100 , наверное
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13.05.2021 06:55 Ответить
УБД - участник бойових дій. Одне тільки питання: в яких бойових діях ти брав участь, чи може розробляв план " Барбаросса"? Наступит время когда льготы урежут конкретно из за критического количества УБД. Изначально нужно было вводить категории.
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13.05.2021 07:30 Ответить
Та понятно урежут. Тех, кто в окопах урежут, а настоящая боевая работа кипит в штабах.
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13.05.2021 08:22 Ответить
сколько реальних?
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13.05.2021 08:06 Ответить
Маю думку-про УБД можуть говорити ті хто хоча б запах військового пороху знає....
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13.05.2021 08:21 Ответить
видал я одного клоуна с ксивой убд в очереди в больничке,так он как только пришел сразу начал ею тыкать и требовать чтобы его без очереди пустили к врачу,мол он воевал и все дела,но по человеку сразу видно что он просто хвасталься этим удостоверением и никакого отношения к войне не имеет,и таких очень много,которым государство дает льготы и остальное,у нас что такая богатая страна что всяким шарлатанам просто так деньги раздает? а сколько этих убд куплено за взятки? очень много...
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13.05.2021 08:48 Ответить
думаю тысяч 10 это паркетные и тыловые крысы, а тысяч 7 - одно-двухдневные путешественники (чинуши и депутаны)...ибо не всем воевавшим (особенно добровольцам) и родственникам погибших в первые месяцы войны удалось доказать свое участие...
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13.05.2021 09:06 Ответить
Интересно сколько из них реальных ( побывавших не то что в бою, а просто на передовой, или хотя бы в 5 км. зоне. И какой срок они там отбыли. Цифра внушительная, но ощущение такое что она "дутая", зная как это у нас делается.
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13.05.2021 10:46 Ответить
 
 